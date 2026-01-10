Sokkal optimistábbak a cégvezetők

A neves McKinsey tanácsadó vállalat december eleji, rendszeres negyedévi globális cégvezetői adatfelvételének megállapításait a karácsony előtti napokban tette közzé, amelyben 1011 nagyvállalat első számú üzleti döntéshozóját kérdeztek meg. Meglepetésre a saját országuk gazdasági feltételeit jobbnak ítélték meg, 37 százalékuk nyilatkozott úgy, hogy az elmúlt hat hónapban jobbak lettek a körülmények (szeptemberben csak 31 százalékuk gondolta ezt), míg 42 százalék vár javulást a következő fél évben (ez korábban 34 százalék volt). Az optimizmus leginkább a globális délen – Afrikában, Latin-Amerikában és a Közel-Keleten – növekedett, míg Kína és India továbbra is a legderűlátóbb. Észak-Amerikában az infláció március óta először került az öt legnagyobb kockázat közé, ennek ellenére

a vállalatvezetők 63 százaléka profitnövekedésre számít a következő hat hónapban – ez a legmagasabb arány 2024 decembere óta.

Optimisták a vásárlói kereslet alakulását illetően is: az idén először 52 százalékuk számít növekedésre, különösen a pénzügyi szolgáltatásokban és az energiaágazatban.