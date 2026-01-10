Sokkal optimistábbak a cégvezetők

Európában a válaszadók stabilabb vagy javuló gazdasági feltételeket várnak, mint szeptemberben, ugyanakkor jelentősen nőtt a politikai instabilitástól való félelmük szintje. Leginkább a kontinensen végigsöprő belpolitikai konfliktusok kerültek fókuszba, amely kettősség különösen releváns az EU-tagállamok számára, ahol a politikai polarizáció közvetlenül befolyásolhatja a beruházási döntéseket és a fogyasztói bizalmat.
Mire figyelnek?
A felmérés alapján az egymilliárd dollár feletti bevételű vállalatok sokkal gyakrabban említik az új technológiákat – elsősorban a mesterséges intelligenciára való átállást – növekedési lehetőségként, mint a kisebbek. Azaz a cégvezetők prioritásai elmozdultak a makrogazdasági kockázatoktól a vásárlói igények és a technológiai fejlesztések felé.
Az MI-beruházások továbbra is prioritást jelentenek, különösen a technológiai, a média- és telekommunikációs szektorban, valamint a szolgáltató iparágakban.
A McKinsey adatai szerint az MI-integráció jelentős termelékenységnövekedést hozhat, ami részben ellensúlyozhatja a politikai és geopolitikai kockázatokat. A nagyobb cégek előnye itt egyértelmű, hiszen jobban hozzáférnek a szükséges tőkéhez és szakértelemhez.