Stagnálás mint gazdaságpolitikai bravúr: így mentette meg a gazdaságpolitika Magyarországot

A 2020-as évek eleje nem egyszerű ciklikus lassulást hozott, hanem egymást erősítő külső sokkok sorozatát. A pandémia utóhatásai, majd a háború és az energiaár-robbanás olyan mértékű terhet raktak az európai gazdaságokra, amire évtizedek óta nem volt példa. Magyarország esetében az energiaimport költsége egyetlen év alatt 6,8 milliárd euróról 16,8 milliárd euróra ugrott. Ez azt jelenti, hogy nagyjából 10 milliárd euró tűnt el a gazdaságból, nem beruházások, nem bérek, nem fejlesztések formájában, hanem pusztán azért, hogy ugyanazt az energiát meg tudjuk vásárolni, mint korábban. Ez önmagában olyan mértékű sokk, amely bármely nyitott gazdaság növekedését képes lenullázni.

A gazdaság meglékelése és arra a háborús „pénzszivattyú” rákötése azonnal a gazdaságpolitikai célok újrarendezését követelte meg.

Ehhez járult hozzá az a tény, hogy Magyarország legfontosabb ipari partnere, Németország saját maga és az uniós bürokrácia gazdaságpolitikai kudarcsorozatának köszönhetően történelmi mélypontra került. Három egymást követő év német stagnálása illetve recessziója olyan környezetet teremtett, amelyben a magyar exportvezérelt ipar is elkerülhetetlenül fékeződik. A német ipari megrendelések visszaesése, az autóipari átállás nehézségei és a beruházások elhalasztása közvetlenül húzzák vissza a magyar gazdaságot is. Ezek a hatások nagyságrendileg akár két százalékponttal is csökkenthetik a GDP-t, függetlenül attól, hogy a belső oldalon mi történik.

Ebben a helyzetben az a kérdés, hogy miért maradt el a „repülőrajt”, valójában félrevezető.

A belső kereslet oldaláról ugyanis a gazdaság nem omlott össze, a saját belső dinamika megmaradt és megtámasztotta a kívülről lesokkolt gazdaságot. A fogyasztás és a szolgáltatások ma is körülbelül két százalékponttal járulnak hozzá a növekedéshez. A gondot az jelenti, hogy a külső kereslet gyengesége és a vállalati beruházások visszafogása ezt a pozitív hatást gyakorlatilag kioltja. Így alakul ki az a 0–1 százalék közötti növekedési sáv, amelyet sokan stagnálásként értelmeznek, miközben valójában egy az évtizedek óta nem látott külső válságsorozat ellenére is működő belső motor és egy erős külső fék eredőjéről van szó. A közgazdászok feladata nem a két oldalt összemosni, hanem különválasztani.