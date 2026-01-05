Ft
01. 05.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
kormány pojáca magyar péter szily nóra gyurcsány gyűlölet

Na jó, most volt elég – áprilisban ki kell szavaznunk a közéletből Magyar Pétert és trollhadseregét

2026. január 05. 16:40

Van még lelke Magyar Péternek? Vagy a gyűlölet sava már teljes mértékben felemésztette?

2026. január 05. 16:40
null
Horváth K. József
Horváth K. József
Mandiner

„A gyűlölet sav, amely felemészti a lelket, teljesen mindegy, hogy az ember maga gyűlöl, vagy őt gyűlölik”, mondja Erich Maria Remarque. Ha elfogadom a német pacifista, antifasiszta író megállapítását, és miért ne fogadnám el, akkor feltehetjük magunknak a kérdést: 

van-e még lelke Magyar Péternek, vagy a gyűlölet sava már teljes mértékben felemésztette? 

Tudjuk jól, hogy a napjainkra jellemző ellenséges, sértő, már-már vérszomjas fenyegetések, személyeskedő gyűlöletbeszédek Magyar Péterrel jelentek meg a politikában. Olyannyira, hogy még Gyurcsány sem süllyedt olyan mélyre, hogy a politikusokon kívül a médiában munkájukat végző újságírókat nyilvánosan alázza, egyértelműen azzal a céllal, hogy megfélemlítse őket, nehogy azt írják meg, ami a valóság, hanem kizárólag azt, ami Pojáca elvár tőlük. 

Emlékszünk Szily Nóra karácsonyi interjújára Magyar Péterrel, amelyben a Tisza vezére maga volt a cuki falat, a békéért küzdő, háborúellenes pártvezető,

aki minden mozdulatával arra törekszik, hogy a magyaroknak jobb élete legyen. Csökkentse az adókat, emelje a nyugdíjakat, támogassa a családokat. Szóval ilyesmiről kellene szólni Magyar sajtójának – miközben persze ezekből egy szó sem igaz. Ha igaz lenne, akkor nem tiltakozna az ellen, hogy nyilvánosságra kerüljön az a gazdaságpolitikai csomag, amely a Tisza esetleges kormányra kerülése esetén a munkája alapját jelentené. Minden lenne ez, csak nem a magyarok jólétének folytatása.

Emlékszünk, amikor az MSZP-s Medgyessy készült a hatalomra, akkor azzal érvelt, hogy mindent megtart az Orbán-kormány intézkedéseiből, ami jó, csak egy kicsit még jobban csinálja. Aztán mi lett belőle? Kiderült, hogy amit ígért, merő hazugság volt. Úgy szüntetett meg mindent, mintha ott se lett volna. 

Akik pedig Magyar Péter esetében hasonlót sejtenek, azok propagandisták, gonosz bértollnokok, akik azonnal elveszítik az állásaikat, ha a Tisza hatalomra kerül, sőt: rács mögött töltik következő éveiket. Én például egyáltalán nem érzem magam gonosz propagandistának. Ugyanazt csinálom, mint kollégáim, Bohár Dani, Deák Dani, vagy a mandineres fiúk, Kacsoh Dani, Lentulai Krisztián, következetesen a valóságról tájékoztatjuk az olvasókat, nézőket. 

A tiszásoknak  persze ez nagyon fáj. 

Vállaltan jobboldali újságíróként nem tartozom egyetlen trollhadsereghez sem. Ezek ugyanis olyan szervezett csoportok, amelyek tagjai összehangoltan, gyakran álnéven vagy fizetett ügynökökként tevékenykednek a közösségi médiában és online fórumokon. Céljuk a közvélemény manipulálása, politikai ellenfelek hiteltelenítése és dezinformáció terjesztése. 

A 2026-os magyarországi országgyűlési választások közeledtével a trollhadseregek tevékenysége már eddig is felerősödött. 

Ehhez Magyar Péter rendszeresen alapot biztosít. Újévi beszédében például kijelentette: „aki bármilyen módon szembefordul a magyar nép akaratával, legyen az akár köztársasági elnök, akár titkosszolga, akár alkotmánybíró, és részt vesz egy alkotmányos puccsban, az a legsúlyosabb következményekkel számolhat. Mint ahogy azok is, akik bármilyen szabotázzsal, önmerénylettel, berepülő drónnal vagy éppen hamisított felvételekkel próbálnak pánikot kelteni a választások környékén”.

Ha valami, akkor ez a tőről metszett gyűlölet- és pánikkeltés!

A kormány nem fordulhat szembe a magyar nép akaratával, ugyanis éppen a magyar nép akaratából választották meg Orbán Viktort négyszer egymás után kétharmaddal. Az a mintegy 30 százaléknyi Magyar-párti hőbörgő, amely a pártelnökön kívül a gyűlölködés legfőbb forrása, soha nem is képes a többségi akarat képviseletére, mert nekik nem lesz többségük. Ergo alkotmányos puccsról értelmetlenség beszélni.  

De ha valakik, akkor éppen a Magyar-félék törik a fejüket alkotmányos puccson. Ők ugyanis egyik emberük, Fleck Zoltán vezetésével elméletben már többször megtették ezt. „Időlegesen fel kell majd függeszteni az Alaptörvény egyes részeit, mert különben nem tud majd demokratikusan kormányozni az új erő.”

Ha valaki ezt a nyilvánvalóan törvényellenes kijelentést bírálja, akkor azonnal troll, propagandista, ócska hazudozó.

Az persze természetes nekik, hogy ha valaki megbírálja őket azért, mert például a tiszások listákat állítanak arról, kiket kell lecsukni, az nagyon nem jó, azt nagyon el kell hallgattatni... Skrabski Fruzsinát például azzal fenyegették meg, hogy „Mész a dutyiba”.

Idézőjel

„Mész a dutyiba!” – írja nekem többszáz tiszás troll

Mindezt az alá a poszt alá írják, amiben arról van szó, hogy tiszások listákat állítanak, kiket kell lecsukni.

Ez a lealjasított közbeszéd vezetett oda, hogy egy 70 éves férfit kellett letartóztatni, mert belvárosi lakása előtt kőműveskalapáccsal támadt Jeszenszky Géza volt külügyminiszterre, aki súlyos sérülésekkel ugyan, de megúszta a támadást. 

A gyűlölet sav, amely felemészti a lelket, idéztük a bevezetőben Remarque-ot. A józan magyaroknak az az érdekük, hogy az áprilisi választáson kivezessék a közéletből a gyűlölködőket. Kössenek útilaput Pojáca Peti és balos politikustársai talpára, hogy vigyék magukkal gyűlöletkeltő, erőszakot szító trollhadseregüket is. 

(Fotó: Isza Ferenc, AFP)

***

Összesen 12 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
Sorrend:
Obsitos Technikus
2026. január 05. 17:45
Van persze, minden embernek van lelke. Csak a sátáné.
Válasz erre
0
0
csulak
2026. január 05. 17:36
ki fogjuk, de sajnos nem fogunk szavazassal megszabadulni a hazaarulo bandatol !
Válasz erre
3
0
akitiosz
2026. január 05. 17:36
Hát, ha nincsen, akkor legalább nem olyan setét neki, mint a szerzőnek és az oldalának. "személyeskedő gyűlöletbeszédek Magyar Péterrel jelentek meg a politikában." Mert melyik Fidesz kampány nem erről szól? Az össze Fidesz kampány fő eleme a politikai ellenfelek lejáratni próbálása. A Fidesz elsősorban nem a saját jelöltjeit reklámozza, nem a saját, nem is létező programjával kampányol, hanem a politikai ellenfelei ellen uszít. Velük plakátolja tele az országot rendszeresen. Ez a meglehetősen elfogult újság kiről szól többet Magyarról vagy Orbánról? Nem könnyű kérdés. Na és kiről hogyan?
Válasz erre
0
6
Perika65
2026. január 05. 17:12
A troll hadsereg a bizonytalanokra veszélyes,bár ez nagy baj. Nekem írhatnak bármit simán kiröhögöm őket.Bár talán 2x vetődtem el imádottjuk oldalára és gyorsan el is iszkoltam. Akkor még nem kívántak vért. Aki velem együtt a jobboldalra fog szavazni,gondolom ugyanúgy teszi. De egy kérdés: ilyen előélettel akarnak maguknak vezetőt kreálni? Nem semmi.
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!