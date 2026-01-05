„»Mész a dutyiba!« – írja nekem többszáz tiszás troll. Tény, hogy az ellenzéki trollok többen vannak, mint a kormánypártiak és csapatokban bukannak fel. Biztos van valami csoport, ahonnan irányítják őket.

Mindezt az alá a poszt alá írják, amiben arról van szó, hogy tiszások listákat állítanak, kiket kell lecsukni. Szóval elvileg a kommentekkel akarják bizonyítani, hogy ez hazugság, olyan kommentekkel, amikben még engem is börtönbe akarnak dugni. Erős önellentmondás. Most akkor nekiülök is tisztogatok, biztos nincs végtelen számú tiszás troll.”