01. 05.
hétfő
01. 05.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Tisza Párt tiszás tiszás troll börtön Magyar Péter troll

„Mész a dutyiba!" – írja nekem többszáz tiszás troll

2026. január 05. 09:02

Mindezt az alá a poszt alá írják, amiben arról van szó, hogy tiszások listákat állítanak, kiket kell lecsukni.

2026. január 05. 09:02
Skrabski Fruzsina
Skrabski Fruzsina
Facebook

„»Mész a dutyiba!« – írja nekem többszáz tiszás troll. Tény, hogy az ellenzéki trollok többen vannak, mint a kormánypártiak és csapatokban bukannak fel. Biztos van valami csoport, ahonnan irányítják őket.

Mindezt az alá a poszt alá írják, amiben arról van szó, hogy tiszások listákat állítanak, kiket kell lecsukni. Szóval elvileg a kommentekkel akarják bizonyítani, hogy ez hazugság, olyan kommentekkel, amikben még engem is börtönbe akarnak dugni. Erős önellentmondás. Most akkor nekiülök is tisztogatok, biztos nincs végtelen számú tiszás troll."

Nyitókép: Mandiner-archív

 

 

FredShine
2026. január 05. 09:43
Ezek azok, akik szerint Biszku Bélát nemcsak hogy visszamenőlegesen nem szabadott felelősségre vonni, de még később szembesíteni sem szabadott a tetteivel.
ThunderDan
2026. január 05. 09:37
És ugye az egész tényleg BOLSEVIK "logikával", felindulással működik. BÁRKIT verbállincselnek, aki egyetlen centiméterrel eltér az (abban a percben érvényes!) irányonaltól. Fruzsina ugye kb. a legszoftabb jobboldali... vegyük Kapu Tibort, egy ŰRHAJÓS, egy tudós... de konkrét ELLENZÉKIEK is ugyanezt a bánásmódot kapják (Tölgyessy, nem folytatom).
totumfaktum-2
2026. január 05. 09:33
jump-ing Kösz, hogy idejöttél illusztrációnak. Erre tökéletes példány vagy.
totumfaktum-2
2026. január 05. 09:32
"Tény, hogy az ellenzéki trollok többen vannak, mint a kormánypártiak és csapatokban bukannak fel. Biztos van valami csoport, ahonnan irányítják őket." TÉNY, hogy irányítják őket. Ez látszik az összehangolt viselkedésükön. TÉNY, hogy a profilok mögött töredékannyi valós személy van. TÉNY, hogy egyre fogynak a valós személyek, mert amit várnak tőlük, azt a tisztességes embereknek már régen nem veszi be a gyomra. TÉNY, hogy az aki bennemaradt, egyre elkeseredettebben és egyre kétségbeesettebben hajítja el a saját józan ítélőképességét. TÉNY, hogy az értelmesebbek akik korábban még kampányoltak is Magyar Péter mellett, mára inkább elengedték az egészet. Az emberek túlnyomó többsége nem megy le egy szint alá. Ettől még a hangulat amit keltenek, egészséges lelkű emberben viszolygást kelt. Ezt még három hónapig elviseljük.
