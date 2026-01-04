Ft
tisza párt magyar péter fidesz kormánypárt ötlet másolás miniszterelnök orbán viktor

Kellemetlen: már az online térben is a Fidesz után futnak Magyar Péterék

2026. január 04. 08:22

Látva a miniszterelnök és a digitális polgári körök chatcsatornájának népszerűségét, Magyar Péter is indított egy hasonlót. De nem ez az első alkalom, hogy lemásolja a kormányprtok ötleteit.

2026. január 04. 08:22
null

Elfogytak a Tisza Párt elnökének ötletei, így ismét a kormánypártok által korábban már megvalósított ötleteket nyúlta le. Miután Orbán Viktor miniszterelnök chatcsatornát indított, és a digitális polgári körök is létrehoztak egyet, Magyar Péter is csináltak egy hasonlót – hívta fel a figyelmet a Magyar Nemzet.

Mint ismert, a kormányfő még szeptember elején indította el a közvetlen chatcsatornáját, ahol a feliratkozók első kézből juthattak exkluzív információkhoz. 

Ezt követte a digitális polgári körök csatornája, amelynek mostanra már csaknem 10 ezer tagja van.

A Tisza látva e csatornák sikerességét, lenyúlta a kormánypártok ötletét, és a Viberen alakított ki egy ilyen csatornát a párt szimpatizánsai számára. 

Így kijelenthető, hogy Magyar Péter formációja ismét csak másolni tudja a kormánypártokat. Mindezt azok után teszik, hogy 

a nyáron a sorozatos botrányok után lelőtte a saját Discord szerverét is. 

Emlékezetes, hogy Magyarék akkor a kormány támadásait emlegették, valójában azután zárták be a szervert, hogy kiszivárgott egy aktivistáikról vezetett lista, amelyben egyes önkénteseiket „durva” jelzőkkel illették.

Magyar Péter semmi újat nem tud felmutatni

A lap emlékeztetett arra is, hogy nem ez volt az első eset, hogy Magyar Péter a miniszterelnök és a kormánypártok ötleteit másolta.  Jó példa volt erre, hogy pár nappal azután, hogy Orbán Viktor beszédet mondott a tusnádfürdői szabadegyetemen, Magyar Péter is kitalálta, hogy elutazik Erdélybe, ahol Tisza-tábort rendeztek.

Az esemény azonban kínos érdektelenségbe fulladt: legfeljebb negyvenen-ötvenen álldogáltak a helyszínen, ezeknek az embereknek is a többsége Budapestről odautaztatott aktivista vagy valamelyik balliberális sajtótermék munkatársa volt.

A gyatra érdeklődés annyira szembetűnő volt, hogy az élő közvetítésben hallatszott is, hogy Magyar Péter azt kérte a stábjától: ne mutassák, milyen kevesen kíváncsiak rá – írta a Magyar Nemzet.

De érdemes felidézni, hogy 

Kötcsén is próbálta felhívni magára a figyelmet a Tisza-vezér, bár ottani megjelenése sem vonzott tömegeket.

De ezzel még nem ért véget az utánzás, hiszen október 23-án a Békemenet ellenpontozásaként a Tisza Párt Nemzeti Menetet hirdetett a Hősök terére. Magyar szerette volna elérni, hogy ugyanott, a Műcsarnok lépcsőjén szólalhasson fel, ahol Orbán Viktor 1989-ben, de be kellett érnie a téren felállított színpaddal.

De arról sem szabad megfeledkezni, hogy bár a Tisza népszerűsége folyamatosan csökken, és Magyar Péter rendezvényein is szemmel láthatóan egyre kevesebben vesznek részt, a pártelnök úgy döntött, nem hagy fel a miniszterelnök „majmolásával”, hanem  inkább fut utána mindenhova. Így valamennyi háború ellenes gyűlés helyszínén, Győrben, Kecskeméten és Szegeden is beszédet tartott.

Nyitókép: Facebook

istvanpeter
2026. január 04. 10:33
Még a Tisza Párt Nemzeti Menetének a formációja is azonos volt a Békemenetével.
Válasz erre
0
0
travolta
2026. január 04. 10:02
Jaj, Tisza Petya egy élmény volt. Jól szórakoztunk. Fel léphetsz a heti hetesben, ja az már nem lesz. Mindegy, olyan vagy mint Zelenszkij, egy kibic. Családodra száll, amit tettél. Nincs harag, de egyszerűen elkúrtad. Be jutsz a HÁZBA és mi nevetünk majd a programjaidon. Megteszed amit eddig Fletó. Éhen nem fogsz halni, de kormányhoz nem engedünk.
Válasz erre
0
0
nyugalom
2026. január 04. 09:36
Ez a gyogyós influenszer, aki febyeget, ostoba, megvett, fogott zsebpiszok.
Válasz erre
2
0
states-2
2026. január 04. 09:05
Kíváncsi vagyok, a pszichopata buktája után, kit néz ki a komcsi csürhe a Fideszből, akivel nekivághatnának 2030-nak. Hehe. Mert a saját állományból legfeljebb Dobrevára, meg olyan futóbolondokra telik, mint Márkizay meg Feketegyérandris.
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!