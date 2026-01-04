Kellemetlen: már az online térben is a Fidesz után futnak Magyar Péterék

Elfogytak a Tisza Párt elnökének ötletei, így ismét a kormánypártok által korábban már megvalósított ötleteket nyúlta le. Miután Orbán Viktor miniszterelnök chatcsatornát indított, és a digitális polgári körök is létrehoztak egyet, Magyar Péter is csináltak egy hasonlót – hívta fel a figyelmet a Magyar Nemzet.

Mint ismert, a kormányfő még szeptember elején indította el a közvetlen chatcsatornáját, ahol a feliratkozók első kézből juthattak exkluzív információkhoz.