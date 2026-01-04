Kellemetlen: már az online térben is a Fidesz után futnak Magyar Péterék

Töretlen Orbán Viktor népszerűsége, Magyar Péter a nyomába sem ér
A magyar közéleti szereplők közül a miniszterelnöknek van a legtöbb követője a legnagyobb közösségi platformon.
Látva a miniszterelnök és a digitális polgári körök chatcsatornájának népszerűségét, Magyar Péter is indított egy hasonlót. De nem ez az első alkalom, hogy lemásolja a kormányprtok ötleteit.
Elfogytak a Tisza Párt elnökének ötletei, így ismét a kormánypártok által korábban már megvalósított ötleteket nyúlta le. Miután Orbán Viktor miniszterelnök chatcsatornát indított, és a digitális polgári körök is létrehoztak egyet, Magyar Péter is csináltak egy hasonlót – hívta fel a figyelmet a Magyar Nemzet.
Mint ismert, a kormányfő még szeptember elején indította el a közvetlen chatcsatornáját, ahol a feliratkozók első kézből juthattak exkluzív információkhoz.
Ezt követte a digitális polgári körök csatornája, amelynek mostanra már csaknem 10 ezer tagja van.
A Tisza látva e csatornák sikerességét, lenyúlta a kormánypártok ötletét, és a Viberen alakított ki egy ilyen csatornát a párt szimpatizánsai számára.
Így kijelenthető, hogy Magyar Péter formációja ismét csak másolni tudja a kormánypártokat. Mindezt azok után teszik, hogy
a nyáron a sorozatos botrányok után lelőtte a saját Discord szerverét is.
Emlékezetes, hogy Magyarék akkor a kormány támadásait emlegették, valójában azután zárták be a szervert, hogy kiszivárgott egy aktivistáikról vezetett lista, amelyben egyes önkénteseiket „durva” jelzőkkel illették.
Kocsis Máté a Bayer show szilveszteri kiadásában elmondta, hogy folyamatosan frissül és bővül az az Excel-táblázat, amiben vezetik Magyar Péter hazugságait.
A lap emlékeztetett arra is, hogy nem ez volt az első eset, hogy Magyar Péter a miniszterelnök és a kormánypártok ötleteit másolta. Jó példa volt erre, hogy pár nappal azután, hogy Orbán Viktor beszédet mondott a tusnádfürdői szabadegyetemen, Magyar Péter is kitalálta, hogy elutazik Erdélybe, ahol Tisza-tábort rendeztek.
Az esemény azonban kínos érdektelenségbe fulladt: legfeljebb negyvenen-ötvenen álldogáltak a helyszínen, ezeknek az embereknek is a többsége Budapestről odautaztatott aktivista vagy valamelyik balliberális sajtótermék munkatársa volt.
A gyatra érdeklődés annyira szembetűnő volt, hogy az élő közvetítésben hallatszott is, hogy Magyar Péter azt kérte a stábjától: ne mutassák, milyen kevesen kíváncsiak rá – írta a Magyar Nemzet.
De érdemes felidézni, hogy
Kötcsén is próbálta felhívni magára a figyelmet a Tisza-vezér, bár ottani megjelenése sem vonzott tömegeket.
Ismét nem hallottunk semmit a konkrét kormányzati tervekről.
De ezzel még nem ért véget az utánzás, hiszen október 23-án a Békemenet ellenpontozásaként a Tisza Párt Nemzeti Menetet hirdetett a Hősök terére. Magyar szerette volna elérni, hogy ugyanott, a Műcsarnok lépcsőjén szólalhasson fel, ahol Orbán Viktor 1989-ben, de be kellett érnie a téren felállított színpaddal.
De arról sem szabad megfeledkezni, hogy bár a Tisza népszerűsége folyamatosan csökken, és Magyar Péter rendezvényein is szemmel láthatóan egyre kevesebben vesznek részt, a pártelnök úgy döntött, nem hagy fel a miniszterelnök „majmolásával”, hanem inkább fut utána mindenhova. Így valamennyi háború ellenes gyűlés helyszínén, Győrben, Kecskeméten és Szegeden is beszédet tartott.
Nyitókép: Facebook
