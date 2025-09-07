Ft
Tisza Párt kötcsei Magyar Péter drónfelvétel

Bukott emberek a színpadon: Magyar Péter bemutatta a Tisza új arcait

2025. szeptember 07. 13:14

Ismét nem hallottunk semmit a konkrét kormányzati tervekről.

2025. szeptember 07. 13:14
null

Magyar Péter kötcsei rendezvényére a várakozásokhoz képest lényegesen kevesebben mentek el. Mindezt egy drónfelvétel is bizonyította.

A kötcsei rendezvényen a nagy nevek bejelentése elmaradt. A korábban már a párt színeiben feltűnt Kármán András próbálta letagadni a Tisza adóemelési terveit, de az esetleges gazdaságpolitikai lépésekről egyetlen konkrétumot sem mondott.

A másik fellépő Forsthoffer Ágnes, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének balatoni régióvezetője volt, akit a párt harmadik alelnökeként és turisztikai szakértőjeként mutattak be. Mindez azért is érdekes, mert miközben a Tisza folyamatosan átláthatóságról beszél, mégis nem volt nyilvános a harmadik alelnök megválasztása. 

Forsthoffer a 2024-es önkormányzati választáson Balatonfüreden indult független önkormányzati képviselőjelöltként a 8-as számú körzetben, de a szavazatok 20 százalékát sem sikerült megszereznie. 

Magyar Péter a beszédében a korábban már többször leleplezett álhíreket sorolta, de konkrét kormányzati intézkedéseket ő sem jelentett be, csak a korábban már bejelentett lózungjait ismételte. Bár Magyar 2025 elején még azt mondta, hogy elindítja a választási kampányát a párt, de ezt most újból bejelentette. Miközben Magyar erőszakmentességről és az önkény elleni fellépésről beszélt, addig Ruszin-Szendi Romulusz rátámadt a Mandiner riporterére

Rétvári Bence

Facebook

Idézőjel

Magyar Péter fejezze be az álhírgyártást!

A szír repülő után most újabb orbitális hazugsággal veszélyezteti az ország biztonságát. Így jutott a Tisza Párt a szír gépeltérítéstől a moldáv autós ámokfutásig.

Magyar ismét bejelentette a 20 évre visszamenő vagyonosodási vizsgálatokat, de arról nem tett említést, hogy ez rá vonatkozna-e, vagy sem. Gyurcsány Ferencet idézve azt mondta a Tisza vezetője, hogy ők az adócsökkentés kormánya lesznek, de Tarr Zoltán és Dálnoki Áron terveit nem cáfolta

A rendezvényen többen rosszul lettek. 

nogradi
2025. szeptember 07. 14:25
Rdón fotó nem készülhetett mert a TEK légtérzárat rendelt el. Szopacs Daniella.
Agricola
2025. szeptember 07. 14:08
A párt színeiben feltűnt Kármán András próbálta letagadni a Tisza adóemelési terveit, de az esetleges gazdaságpolitikai lépésekről egyetlen konkrétumot sem mondott. Magyar Péter azt a portékát árulja, hogy ő majd elhozza a tejjel-mézzel folyó Kánaánt. Úgy festi le magát, mintha Mindenható lenne. Mindent megígér, de a hogyanról hallgat.
iphone-13
2025. szeptember 07. 14:04
hazaáruló hazug tolvaj vagy poloska
Tehetős Totó
2025. szeptember 07. 14:03
Bezzeg a négy pillérről nem írtok semmit! Pedig milyen csattanó köz( rö)helyek! 1)....haza....2)....haza....3)...haza...4)....haza. Be...izé felsírtam. Be, Petya szokott. Pisilni v. szarni.
