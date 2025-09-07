Bukott emberek a színpadon: Magyar Péter bemutatta a Tisza új arcait

A másik fellépő Forsthoffer Ágnes, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének balatoni régióvezetője volt, akit a párt harmadik alelnökeként és turisztikai szakértőjeként mutattak be. Mindez azért is érdekes, mert miközben a Tisza folyamatosan átláthatóságról beszél, mégis nem volt nyilvános a harmadik alelnök megválasztása.

Forsthoffer a 2024-es önkormányzati választáson Balatonfüreden indult független önkormányzati képviselőjelöltként a 8-as számú körzetben, de a szavazatok 20 százalékát sem sikerült megszereznie.

Magyar Péter a beszédében a korábban már többször leleplezett álhíreket sorolta, de konkrét kormányzati intézkedéseket ő sem jelentett be, csak a korábban már bejelentett lózungjait ismételte. Bár Magyar 2025 elején még azt mondta, hogy elindítja a választási kampányát a párt, de ezt most újból bejelentette. Miközben Magyar erőszakmentességről és az önkény elleni fellépésről beszélt, addig Ruszin-Szendi Romulusz rátámadt a Mandiner riporterére.