Kiszivárgott a Tisza brutális megszorítási terve: 7 és 18 százalékpontos szja-emelés jöhet, de az adókedvezményeket is felülvizsgálnák

Egy, az Index birtokába került belső feljegyzés arról tanúskodik, hogy a Tisza Párt radikális adópolitikai fordulatra készülhet. A párt gazdasági kabinetje háromkulcsos progresszív szja bevezetését javasolja, amelynek értelmében már

az átlagbér is a 22 százalékos kulcs alá esne, míg a havi 1 millió 250 ezer forint felett keresőknek 33 százalékos adót kellene fizetniük.

Ez különösen szembetűnő annak fényében, hogy Magyar Péter korábban még a személyi jövedelemadó csökkentését ígérte. A Tisza Párt tavasszal a „Nemzet Hangja” konzultációban még arról kérdezte támogatóit: „Egyetért-e Ön azzal, hogy a személyi jövedelemadó (szja) egységesen 9%-ra csökkenjen?” A kérdőívet kitöltő több mint 1,1 millió emberből 900 ezren igennel válaszoltak.

A konzultáció eredményeit Magyar Péter akkor úgy értékelte, hogy azok pártja 2026-os programjának gerincét alkotják majd, amely így közel 2000 milliárdos kiesést okozna a költségvetésben – különösen, ha hozzávesszük a radikális áfacsökkentést is, amit szintén belengetett a párt.

A konzultációban ugyanis a gyógyszerek áfájának eltörlése és az „egészséges élelmiszerek” áfájának 5 százalékra mérséklése 90 százalék feletti támogatást kapott. Ezekhez képest az egységes 9 százalékos szja terve 81,9 százalékos támogatottságot ért el, amelynél kevesebben csak Ukrajna EU-tagságát támogatták a Tisza hívei. A háttérben állhat, hogy a párt szimpatizánsai között sok ellenzéki választó van, akik régóta a többkulcsos adó igazságossága mellett érvelő „óellenzéki” politikusokra hallgatnak.

A most kiszivárgott dokumentum szerint a párt gazdasági kabinetje nemcsak a háromkulcsos szja mellett érvel, hanem a lakossági adókedvezmények szűkítését is javasolja. A tervezet értelmében

évi ötmillió forint alatt maradna a 15 százalékos adó, ötmillió és 15 millió között 22 százalékot kellene fizetni, míg efölött 33 százalékot.

Ez azt jelentené, hogy már havi 416 ezer forint felett emelkedne az adóteher, vagyis nemcsak az átlag-, de a mediánjövedelműek is érintettek lennének. A legfelső kategória pedig például az orvosok többségét is sújtaná. A dokumentum hitelességét ugyan nem sikerült hivatalos jelzések alapján megerősíteni, ám több, a párt gazdasági terveire rálátó forrás az Indexnek megerősítette, hogy Magyar Péterék valóban a többkulcsos szja bevezetését fontolgatják.

Egyikük még a jövedelmi sávokat és adókulcsokat is pontosan vissza tudta idézni. A munkát Dalnoki Áron gazdasági munkacsoportja koordinálja, és értesülések szerint a tervezet olyan közgazdászok asztalán is megfordult, mint Bod Péter Ákos vagy a nemrég a Tisza kongresszusán feltűnt korábbi fideszes államtitkár, Kármán András.

A pártvezetés tisztában van a tervek politikai kockázataival. A feljegyzésben is szerepel: „Természetesen tisztában vagyunk vele, hogy mindez politikailag kényes, és könnyen okozhat instabilitást egy új kormány számára, ezért a javaslat bevezetése előtt kommunikációs támogatást igényel.” A javaslatot készítők ezért azt indítványozták, hogy enyhe, 2-3 százalékos áfacsökkentéssel próbálják ellensúlyozni az intézkedés negatív fogadtatását.

