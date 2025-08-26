Ft
magyar Péter Bod Péter Ákos kongresszus szja tervezet

Kiszivárgott a Tisza brutális megszorítási terve: 7 és 18 százalékpontos szja-emelés jöhet, de az adókedvezményeket is felülvizsgálnák

2025. augusztus 26. 08:09

A párt gazdasági kabinetje háromkulcsos progresszív szja bevezetését javasolja, amelynek értelmében már az átlagbér is a 22 százalékos kulcs alá esne.

2025. augusztus 26. 08:09
null

Egy, az Index birtokába került belső feljegyzés arról tanúskodik, hogy a Tisza Párt radikális adópolitikai fordulatra készülhet. A párt gazdasági kabinetje háromkulcsos progresszív szja bevezetését javasolja, amelynek értelmében már

az átlagbér is a 22 százalékos kulcs alá esne, míg a havi 1 millió 250 ezer forint felett keresőknek 33 százalékos adót kellene fizetniük. 

Ez különösen szembetűnő annak fényében, hogy Magyar Péter korábban még a személyi jövedelemadó csökkentését ígérte. A Tisza Párt tavasszal a „Nemzet Hangja” konzultációban még arról kérdezte támogatóit: „Egyetért-e Ön azzal, hogy a személyi jövedelemadó (szja) egységesen 9%-ra csökkenjen?” A kérdőívet kitöltő több mint 1,1 millió emberből 900 ezren igennel válaszoltak. 

A konzultáció eredményeit Magyar Péter akkor úgy értékelte, hogy azok pártja 2026-os programjának gerincét alkotják majd, amely így közel 2000 milliárdos kiesést okozna a költségvetésben – különösen, ha hozzávesszük a radikális áfacsökkentést is, amit szintén belengetett a párt.

A konzultációban ugyanis a gyógyszerek áfájának eltörlése és az „egészséges élelmiszerek” áfájának 5 százalékra mérséklése 90 százalék feletti támogatást kapott. Ezekhez képest az egységes 9 százalékos szja terve 81,9 százalékos támogatottságot ért el, amelynél kevesebben csak Ukrajna EU-tagságát támogatták a Tisza hívei. A háttérben állhat, hogy a párt szimpatizánsai között sok ellenzéki választó van, akik régóta a többkulcsos adó igazságossága mellett érvelő „óellenzéki” politikusokra hallgatnak.

Fotó: Index

A most kiszivárgott dokumentum szerint a párt gazdasági kabinetje nemcsak a háromkulcsos szja mellett érvel, hanem a lakossági adókedvezmények szűkítését is javasolja. A tervezet értelmében

évi ötmillió forint alatt maradna a 15 százalékos adó, ötmillió és 15 millió között 22 százalékot kellene fizetni, míg efölött 33 százalékot.

Ez azt jelentené, hogy már havi 416 ezer forint felett emelkedne az adóteher, vagyis nemcsak az átlag-, de a mediánjövedelműek is érintettek lennének. A legfelső kategória pedig például az orvosok többségét is sújtaná. A dokumentum hitelességét ugyan nem sikerült hivatalos jelzések alapján megerősíteni, ám több, a párt gazdasági terveire rálátó forrás az Indexnek megerősítette, hogy Magyar Péterék valóban a többkulcsos szja bevezetését fontolgatják. 

Egyikük még a jövedelmi sávokat és adókulcsokat is pontosan vissza tudta idézni. A munkát Dalnoki Áron gazdasági munkacsoportja koordinálja, és értesülések szerint a tervezet olyan közgazdászok asztalán is megfordult, mint Bod Péter Ákos vagy a nemrég a Tisza kongresszusán feltűnt korábbi fideszes államtitkár, Kármán András.

A pártvezetés tisztában van a tervek politikai kockázataival. A feljegyzésben is szerepel: „Természetesen tisztában vagyunk vele, hogy mindez politikailag kényes, és könnyen okozhat instabilitást egy új kormány számára, ezért a javaslat bevezetése előtt kommunikációs támogatást igényel.” A javaslatot készítők ezért azt indítványozták, hogy enyhe, 2-3 százalékos áfacsökkentéssel próbálják ellensúlyozni az intézkedés negatív fogadtatását.

Nyitókép: MTI/Krizsán Csaba

***

csigabus
2025. augusztus 26. 08:31
Mi van ezeknek a f@szoknak? Gazdasági kabinet? Megáll az ész!
salátás
2025. augusztus 26. 08:30
"az átlagbér is a 22 százalékos kulcs alá esne, míg a havi 1 millió 250 ezer forint felett keresőknek 33 százalékos adót kellene fizetniük" pontosan tudják, hogy rájuk a legprolibb semmirekellők szavaznak, akiknél jól cseng a "fizessenek a gazdagok" szlogen és még egy átlagbért sem hoz össze ja és ki hitte volna, hogy az ősi balos eszközhöz nyúlnak? kedvezmények megvonása, szja emelés micsoda program :DDDDDDD
dundi-fan3
2025. augusztus 26. 08:29
Tényleg a fideszes átlagszavazót akarjátok azzal riogatni, hogy az átlagbér feletti rész magasabb szja kulccsal adózna, és a bruttó 1,2 millió feletti rész meg még magasabbal? A legtöbbjük 3 hónap alatt keresi meg ezt a pénzt. A sajátotokat féltitek, mi kis takongyerincek? Mondjuk működhet a dolog, mert nem hogy az átlagszavazó, a legtöbbetek sem érti, mit jelent a progresszív adózás… Ha 1 forinttal keresel a limit felett, akkor csak egyetlen forintocskád fog a magasabb kulcs felett adózni, nem a teljes jövedelmed. Mért kéne nekem sajnálni az 1,2 millió felett keresőket, hogy az 1,2 millió feletti részük majd 33 százalékkal adózik? Az alsó határ természetesen vitaképes. Az feljebb kell vinni kicsit, minimum a mediánjövedelemig vagy az átlagbérig, de az egykulcsos szia a legnagyobb szadeszes oszobaság, amiért most annyira rajongtok. A liberális gazdaságpolitika elsőszámú tartópillérje…
szantofer
•••
2025. augusztus 26. 08:27 Szerkesztve
A minimálbéres adózik, a focista nem Miközben a legfrissebb adatok szerint a Fradinál 11 milla az átlag fizetés. Ja. Európában mindenki hülye csak a fidesz helikopter, mert csak nálunk van egykulcsos adó. Mellesleg ez a kamu órákon belül cáfolva lesz.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!