08. 26.
kedd
vita Ábrahám Róbert Tibi atya Magyar Péter Toroczkai László Magyar Jelen

Tibi atya kényelmetlenül feszengett Ábrahám Róbert Magyart Pétert kritizáló megjegyzése alatt (VIDEÓ)

2025. augusztus 26. 07:34

A Nyílt Sisakban éles vita alakult ki Magyar Péter politikai szerepvállalásáról.

2025. augusztus 26. 07:34
null

A Magyar Jelen YouTube-csatornájának műsorában, a Nyílt Sisakban éles vita alakult ki Magyar Péter politikai szerepvállalásáról. A beszélgetés vendége volt Ábrahám Róbert újságíró, valamint Tóth Máté, a Tibi atya brand alapítója, aki az utóbbi időben a Tisza Párt érveinek egyik látványos védelmezőjeként tűnt fel. A műsor elején Ábrahám Róbert azt kifogásolta, hogy Magyar Péter Toroczkai László fórumon tett fellépését úgy kezelte, hogy gyakorlatilag rendőröket utasított a politikus eltávolítására. Mint fogalmazott:

aki egy ország vezetésére vállalkozik, nem engedheti meg magának az efféle hozzáállást.

Tóth Máté ezzel szemben igyekezett védeni Magyar Pétert, kijelentve: „ha valaki odamegy egy másik párt rendezvényére zavart kelteni, az nem véleménynyilvánítás.” Szavait azonban Ábrahám Róbert és Forgács István romaügyi szakértő azonnal vitatták, rámutatva az érvelés ellentmondásaira. Szerintük ugyanis Toroczkai semmi olyat nem tett, ami provokáció vagy zavarkeltés lett volna. A Mi Haznánk elnöke ugyanis egy dossziéval érkezett és csak kéréseket szeretett volna feltenni Magyarnak. 

Ábrahám a vita során felidézte, hogy tavaly is történt egy hasonló eset, amikor Magyarnak Rónai Egon mutatott fel egy dossziét, amire Magyar hisztérikusan reagált és elhagyta az ATV stúdióját. „Egy ország vezetésére készül, és akkor itt óvodást játszik” – fűzte hozzá Forgács István. Tóth Máté láthatóan egy idő után nem tudott mit kezdeni az ellenérvekkel.

A jelenetről szóló videót itt tekintheti meg:

Nyitókép forrása: A Magyar Jelen YouTube-oldala

***

Összesen 10 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
gyzoltan-2
2025. augusztus 26. 08:14
Jó lenne, helyes lenne, ha értékén kezelnénk a Magyar Péter jelenséget! Alapjában a botrányai elől a botrányos politikába menekülő alkalmi kóklerről beszélünk, ki a sarokba szorított patkány bátorságával, vakmerőségével visszatámadott.., amiben, a mindig is magyarellenes zsidó média esélyt látott, esélyt teremtett! A regnáló hatalom soha nem hiba nélküli, mindig vannak, léteznek elkövetett hibák, visszaélések! Illett volna vigyázni reá, hogy azok ne legyenek botrányosak, botrány keltőek! A Fidesz ezt elmulasztotta, jogos kritikára adott lehetőséget..! De, a Fidesz elkövetett hibái, bűnei, botrányai, nem írhatók Magyar Péter javára! Magyar Péter Magyar Péter marad! Felkészítetlen, felkészületlen, alkalmatlan, méltatlan, alkalmi zsidó kreálmány, ki bizton hozni fogja a magyarságra az általános, tőle elvárható, és várható követelményt: "Minél rosszabb, annál jobb!" A magyarságnak, a magyar fiatalságnak kötelessége kijózanodnia! Ne engedjük általa megosztani szembefordítani magunkat!
states-2
2025. augusztus 26. 08:10
Aki a pszichopatát védi, az pszichopata.
Zsolt75
2025. augusztus 26. 08:09
"Tisza atya"
belbuda
2025. augusztus 26. 08:05
A Rostás Tibi mindig kemény….😂😂😂😂😂😂😂
