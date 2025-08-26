Tibi atya kényelmetlenül feszengett Ábrahám Róbert Magyart Pétert kritizáló megjegyzése alatt (VIDEÓ)

A Magyar Jelen YouTube-csatornájának műsorában, a Nyílt Sisakban éles vita alakult ki Magyar Péter politikai szerepvállalásáról. A beszélgetés vendége volt Ábrahám Róbert újságíró, valamint Tóth Máté, a Tibi atya brand alapítója, aki az utóbbi időben a Tisza Párt érveinek egyik látványos védelmezőjeként tűnt fel. A műsor elején Ábrahám Róbert azt kifogásolta, hogy Magyar Péter Toroczkai László fórumon tett fellépését úgy kezelte, hogy gyakorlatilag rendőröket utasított a politikus eltávolítására. Mint fogalmazott:

aki egy ország vezetésére vállalkozik, nem engedheti meg magának az efféle hozzáállást.

Tóth Máté ezzel szemben igyekezett védeni Magyar Pétert, kijelentve: „ha valaki odamegy egy másik párt rendezvényére zavart kelteni, az nem véleménynyilvánítás.” Szavait azonban Ábrahám Róbert és Forgács István romaügyi szakértő azonnal vitatták, rámutatva az érvelés ellentmondásaira. Szerintük ugyanis Toroczkai semmi olyat nem tett, ami provokáció vagy zavarkeltés lett volna. A Mi Haznánk elnöke ugyanis egy dossziéval érkezett és csak kéréseket szeretett volna feltenni Magyarnak.

Ábrahám a vita során felidézte, hogy tavaly is történt egy hasonló eset, amikor Magyarnak Rónai Egon mutatott fel egy dossziét, amire Magyar hisztérikusan reagált és elhagyta az ATV stúdióját. „Egy ország vezetésére készül, és akkor itt óvodást játszik” – fűzte hozzá Forgács István. Tóth Máté láthatóan egy idő után nem tudott mit kezdeni az ellenérvekkel.

