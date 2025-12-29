Ft
12. 29.
hétfő
labdarúgás Christian Pulisic Sydney Sweeney Hollywood

„Vonják felelősségre őket!” – otthon magyarázkodhat a sztárfocista, akit összeboronáltak Sydney Sweeney-vel

2025. december 29. 14:44

Christian Pulisic cseppet sem örül annak, hogy összeboronálták a világhírű színésznővel. Álhírnek nevezte a pletykát, miszerint Sydney Sweeney-vel randizna.

2025. december 29. 14:44
null

Az elmúlt napokban az olasz médiában és a nemzetközi bulvársajtóban felröppentek olyan hírek, miszerint az AC Milan amerikai válogatott futballistája, Christian Pulisic romantikus kapcsolatba kerülhetett napjaink egyik legfelkapottabb/legnépszerűbb színésznőjével, Sydney Sweeney-vel. A futballista a közösségi oldalán reagált a pletykára.

Sydney Sweeney Hollywood egyik legjobban keresett színésznője
Sydney Sweeney Hollywood egyik legjobban keresett színésznője (Fotó: Patrick T. Fallon/AFP)

Nem igaz a sydney sweeney-s pletyka

Kérlek, fejezzétek be a magánéletemről szóló kitalált történetek gyártását! És felelősségre kell vonni a forrásokat, mert ezek az állítások hatással tudnak lenni az emberek életére”

– írta az Instagram-oldalán.

Fotó: instagram.com/cmpulisic


Az acmilan.hu idézte azt a kommentjét is, amelyet az egyik poszt alá írt:

„Ez valótlan hír, srácok! Hagyjátok abba az ostoba pletykát!”

Ez a pletyka azért is érintheti érzékenyen a Pulisicet, mert barátnője van, 2024 óta alkot egy párt Alexa Melton amerikai profi golfozóval.

Fotó: Patrick T. Fallon/AFP

 

