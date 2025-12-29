„Vonják felelősségre őket!” – otthon magyarázkodhat a sztárfocista, akit összeboronáltak Sydney Sweeney-vel

Trump-tánccal ünnepelt a Milan támadója, és nem ő az első amerikai sportoló, aki ezt tette (VIDEÓ)
Christian Pulisic cseppet sem örül annak, hogy összeboronálták a világhírű színésznővel. Álhírnek nevezte a pletykát, miszerint Sydney Sweeney-vel randizna.
Az elmúlt napokban az olasz médiában és a nemzetközi bulvársajtóban felröppentek olyan hírek, miszerint az AC Milan amerikai válogatott futballistája, Christian Pulisic romantikus kapcsolatba kerülhetett napjaink egyik legfelkapottabb/legnépszerűbb színésznőjével, Sydney Sweeney-vel. A futballista a közösségi oldalán reagált a pletykára.
Kérlek, fejezzétek be a magánéletemről szóló kitalált történetek gyártását! És felelősségre kell vonni a forrásokat, mert ezek az állítások hatással tudnak lenni az emberek életére”
– írta az Instagram-oldalán.
Az acmilan.hu idézte azt a kommentjét is, amelyet az egyik poszt alá írt:
„Ez valótlan hír, srácok! Hagyjátok abba az ostoba pletykát!”
Ez a pletyka azért is érintheti érzékenyen a Pulisicet, mert barátnője van, 2024 óta alkot egy párt Alexa Melton amerikai profi golfozóval.
