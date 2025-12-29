„Vonják felelősségre őket!” – otthon magyarázkodhat a sztárfocista, akit összeboronáltak Sydney Sweeney-vel

Fotó: instagram.com/cmpulisic



Az acmilan.hu idézte azt a kommentjét is, amelyet az egyik poszt alá írt:

„Ez valótlan hír, srácok! Hagyjátok abba az ostoba pletykát!”

Ez a pletyka azért is érintheti érzékenyen a Pulisicet, mert barátnője van, 2024 óta alkot egy párt Alexa Melton amerikai profi golfozóval.