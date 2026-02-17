Erre minden magyar büszke lehet: Szoboszlai Dominik ezzel a húzásával azonnal a közönség szívébe zárta magát

Csak két perc: videón a legdurvább ukrán fenyegetések Zelenszkijtől a rettegett ukrán őrnagyig
Magyarország katonai megszállásától a választási eredmények megtámadásáig – minden belefér az EU-s csatlakozást követelő ukrán megszólalók szerint.
Egyértelmű ítéletet hoztak a szurkolók.
Szoboszlai Dominiké lett a legszebb januári gól az angol labdarúgó-bajnokságban címvédő Liverpoolnál.
A klub honlapjának beszámolója szerint az egyesület csapatai – az utánpótlás és női együtteseket is beleértve – összesen 59 találatot jegyeztek az előző hónapban,
a szurkolói szavazás után pedig a lista első helyén a magyar válogatott kapitánya szerepel a Barnsley ellen 4-1-re megnyert FA Kupa-találkozón 23 méterről eleresztett bombájával.
A 25 éves középpályás a rangsor harmadik és ötödik helyén is megtalálható két szabadrúgásgóllal, az egyiket az Olympique Marseille, a másikat a Bournemouth ellen szerezte.
(MTI)
Nyitókép: Stefano RELLANDINI / AFP