02. 17.
kedd
gól labdarúgás közönség Liverpool labdarúgó foci szurkolók szavazás Szoboszlai Dominik

Erre minden magyar büszke lehet: Szoboszlai Dominik ezzel a húzásával azonnal a közönség szívébe zárta magát

2026. február 17. 13:26

Egyértelmű ítéletet hoztak a szurkolók.

2026. február 17. 13:26
null

Szoboszlai Dominiké lett a legszebb januári gól az angol labdarúgó-bajnokságban címvédő Liverpoolnál.

A klub honlapjának beszámolója szerint az egyesület csapatai – az utánpótlás és női együtteseket is beleértve – összesen 59 találatot jegyeztek az előző hónapban,

a szurkolói szavazás után pedig a lista első helyén a magyar válogatott kapitánya szerepel a Barnsley ellen 4-1-re megnyert FA Kupa-találkozón 23 méterről eleresztett bombájával.

A 25 éves középpályás a rangsor harmadik és ötödik helyén is megtalálható két szabadrúgásgóllal, az egyiket az Olympique Marseille, a másikat a Bournemouth ellen szerezte.

(MTI)

Nyitókép: Stefano RELLANDINI / AFP

 

 

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
etosha11
2026. február 17. 14:31
Puskás, Albert, Szoboszlai generációk legjobbjai.
