Tizenegy évesen lett apuka; egymás feleségét vették el – a legmeghökkentőbb történetek a labdarúgás világából

„Számtalan oka volt annak, hogy elváltam. Egyedül éreztem magam, olyan életet éltem, mintha szingli lettem volna. Az előző nejem csak azért volt velem, hogy elmondhassa, ő Hulk felesége – fogalmazott 2019-ben. – Camila viszont Kínába jött. Nem hinném, hogy ronda lennék vagy öreg, Camila is fiatal még, aki ráadásul észbontóan szép is. Egymásba szerettünk. Egyedülállók voltunk, amikor összejöttünk.”

Érdekesség, hogy Hulk – aki 2021-ben hazatért Brazíliába, és azóta is az Atlético Mineiro játékosa – első házasságából született gyerekei amellett, hogy biológiailag unokatestvérei Camilának, mostohaanyjukként is tekinthetnek rá.



A pár esküvőjének nem mindenki örült. Hulk volt feleségének egyik lánytestvére, Rayssa – aki Camila nagynénje – állítólag brutális támadást indított unokahúgával szemben a közösségi médiában. A Daily Mail felidézte, mit írt ki az esküvő napján:

„Ezt a mai napot nagyon nehéz megemészteni. A napot, amelyen tanúbizonyságot nyerhetünk arról, hogy mekkora árulást követhet el egy olyan személy, akitől a legkevésbé várnánk. Ha édesanyám még élne, biztos vagyok benne, hogy nem tudná elviselni ezt a szörnyűséget. Hogy azt látja, hogy az unokája, aki a házában nőtt fel, ilyen kegyetlen módon árulja el a családját.