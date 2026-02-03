Ft
kapus Cruzeiro Brazília videó

Itt az év sztorija: vécére ment a kapus, percekig állt a játék (VIDEÓ)

2026. február 03. 22:33

Nagy bajban volt a brazil kapuvédő. A játékvezető viszont elengedte a mosdóba a kapust.

2026. február 03. 22:33
null

Nem akármilyen jelenet csalt mosolyt az arcokra a Betim és a Cruzeiro meccsén Brazíliában. A vendégek kapusának, Cássio Ramosnak sürgősen vécére kellett mennie, emiatt pedig közel öt percig állt a játék – hívta fel a figyelmet az Origo.

A cikk hozzátette: a Cruzeiro egyszeres brazil válogatott kapuvédője a második félidő elején erős hasfájásra panaszkodott, és sürgősen vécére kellett mennie. A játékvezető engedélyezte neki azt, hogy elhagyhassa a pályát, és a mosdóba menjen, viszont addig állt a játék, mert kapus nélkül nem lehet folytatni.

A mosdóba kellett rohannia a kapusnak
A mosdóba kellett rohannia a kapusnak (Fotó: Jose Bogado/AFP, archív)

Tapsvihar fogadta a kapust

A 38 éves Cássio mosolyogva és minden bizonnyal megkönnyebbülve tért vissza, a játék nagyjából négypercet állhatott. A közvetítés felvételei alapján úgy tűnt, a Cruzeiro orvosi stábjának egyik tagja gyógyszert adott neki, mielőtt az öltözőbe ment volna.

Csapata végül a mosdószünet miatti extrahosszú hosszabbítást kihasználva a 100. percben betalált, és 1–0-ra megnyerte a mérkőzést.

Fotó: Juan Mabromata/AFP, archív

 

