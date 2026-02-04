Ft
Az EU sportbiztosa nekiment a FIFA-nak az oroszok visszaengedése miatt

2026. február 04. 21:27

Brüsszel szerint Oroszország részvétele a nemzetközi sportban továbbra is biztonsági kockázatot jelent.

2026. február 04. 21:27
null

Éles kritikát fogalmazott meg az Európai Unió sportért felelős biztosa a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség elnökével szemben, miután a FIFA vezetője az orosz válogatott és klubcsapatok nemzetközi versenyekre való visszaengedését vetette fel.

A Politico beszámolója szerint Glenn Micallef határozottan bírálta Gianni Infantino kijelentéseit, amelyek szerint

a labdarúgás világában fel kellene oldani az Oroszországgal szemben 2022 óta érvényben lévő kizárást.

Infantino hétfőn úgy fogalmazott: a tilalmak és bojkottok „csak több gyűlöletet szülnek”, miközben szerinte pozitív üzenetet hordozna, ha „orosz fiúk és lányok” ismét részt vehetnének európai futballtornákon. Oroszországot a FIFA az Ukrajna elleni, 2022 februárjában indított invázióját követően zárta ki a nemzetközi versenyekről.

Micallef szerdán közösségi oldalán, a #YellowCardForFIFA – azaz „sárga lapot a FIFA-nak” – jelszóval reagált.

A sport nem légüres térben létezik. Tükrözi azt, kik vagyunk, és mit tartunk elfogadhatónak”

– írta, hozzátéve:

Az agresszorok visszaengedése a globális futballba úgy, mintha mi sem történt volna, figyelmen kívül hagyja a valós biztonsági kockázatokat és a háború okozta mély sebeket.”

Kijev sem maradt néma

A kijelentések heves ukrán reakciót is kiváltottak. Andrij Szibiha emlékeztetett:

679 ukrán fiú és lány soha többé nem játszhat futballt, Oroszország ölte meg őket”, miközben a háború továbbra is tart.

Moszkva ezzel szemben üdvözölte Infantino szavait. Dmitrij Peszkov szerint „ideje elgondolkodni” az orosz csapatok visszatérésén.

A cikk megjegyzi: még a tilalom feloldása esetén sem indulhatna Oroszország az idei férfi világbajnokságon, amelynek az Egyesült Államok ad otthont Mexikóval és Kanadával közösen, mivel az orosz válogatott nem vett részt a selejtezőkön. Infantino közismerten jó kapcsolatot ápol Donald Trump volt amerikai elnökkel, akit tavaly a FIFA úgynevezett békedíjával is kitüntetett.

A sportvilágban ugyanakkor egyre több jel utal arra, hogy enyhül a nyomás Oroszországgal szemben: a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnöke, Kirsty Coventry korábban azt hangsúlyozta, hogy az orosz sportolókat nem lehet kollektíven felelőssé tenni kormányuk döntéseiért.

***

Fotó: OZAN KOSE, Fabrice COFFRINI / AFP

