02. 06.
péntek
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
02. 06.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
labdarúgás Tisza Párt Csercsa Balázs Magyarország Liverpool Magyar Péter Donald Trump Orbán Viktor Szoboszlai Dominik Egyesült Államok

Kényelmetlen helyzetbe került Szoboszlai Liverpoolban, fontos üzenet érkezett a Fehér Házból

2026. február 06. 06:49

Ezek voltak a legolvasottabb cikkek csütörtökön a Mandineren.

2026. február 06. 06:49
null

Miközben a nemzetközi politikában komoly súlyú bejelentés érkezett Washingtonból, itthon és a sportvilágban is sűrűsödnek az események. Donald Trump teljes mellszélességgel kiállt Orbán Viktor mellett, a Liverpoolnál vészforgatókönyv lépett életbe, Magyar Péter pedig „bemutatót” ígér a választóknak szombatra. Ezek voltak a Mandiner legolvasottabb cikkei február 5-én.

Trump: Orbán „igazi barát, harcos és győztes”

Donald Trump az április 12-i magyarországi választás előtt nyíltan támogatásáról biztosította Orbán Viktort. Az amerikai elnök szerint a magyar miniszterelnök

valóban erős és határozott vezető, aki bizonyítottan kiemelkedő eredményeket ér el”, és aki „fáradhatatlanul harcol hazájáért és népéért”.

Trump külön kiemelte, hogy Orbán Viktor „keményen dolgozik Magyarország védelméért, a gazdaság növeléséért, a munkahelyteremtésért, az illegális bevándorlás megállításáért, valamint a törvény és a rend biztosításáért”, majd egyértelművé tette:

„Teljes, maradéktalan támogatásomat élvezi – soha nem hagyja cserben Magyarország nagyszerű népét!”

Szoboszlai Dominik megint tűzoltásra kényszerülhet

Angliából érkezett a rossz hír: a Liverpool jobbhátvéd-krízise súlyosbodott. Conor Bradley térdsérülése olyan komoly, hogy akár az egész évet kihagyhatja, miközben Frimpong, Gomez és Leoni is sérült. A tervezett erősítés meghiúsult, így Arne Slot vezetőedző ismét arra kényszerülhet, hogy Szoboszlai Dominikot vesse be jobbhátvédként. A magyar válogatott csapatkapitánya világosan fogalmazott:

Nemhogy hosszú-, de még csak középtávon sem itt képzelem el magam… középpályás vagyok.”

A kényszer azonban most felülírhatja az elképzeléseket.

Tisza Párt: a valódi program a függöny mögött marad

Szombaton bemutatja „hivatalos” programját a Tisza Párt, Magyar Péter szerint történelmi pillanat jön. Csakhogy közben már kiszivárgott egy másik dokumentum is:

a „Magyarország 2027–2035 konvergenciaprogram”, amely évente 1300 milliárd forintnyi új adót és megszorítást irányoz elő.

A pártból kilépett volt szakpolitikai vezető, Csercsa Balázs szerint a nyilvánosság számára készül egy „választási” program is, miközben a valódi tervezet mögött brüsszeli elvárások húzódnak. Magyar Péter tehát programot mutat – a kérdés csak az, melyiket.

***

Fotó: X

 

 

