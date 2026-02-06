Kényelmetlen helyzetbe került Szoboszlai Liverpoolban, fontos üzenet érkezett a Fehér Házból

Trump bejelentette: Orbán Viktort támogatja a választáson, és soha nem fogja cserben hagyni Magyarország nagyszerű népét
Az amerikai elnök teljes mellszélességgel kiáll a magyar miniszterelnök újraválasztása mellett.
Ezek voltak a legolvasottabb cikkek csütörtökön a Mandineren.
Miközben a nemzetközi politikában komoly súlyú bejelentés érkezett Washingtonból, itthon és a sportvilágban is sűrűsödnek az események. Donald Trump teljes mellszélességgel kiállt Orbán Viktor mellett, a Liverpoolnál vészforgatókönyv lépett életbe, Magyar Péter pedig „bemutatót” ígér a választóknak szombatra. Ezek voltak a Mandiner legolvasottabb cikkei február 5-én.
Donald Trump az április 12-i magyarországi választás előtt nyíltan támogatásáról biztosította Orbán Viktort. Az amerikai elnök szerint a magyar miniszterelnök
valóban erős és határozott vezető, aki bizonyítottan kiemelkedő eredményeket ér el”, és aki „fáradhatatlanul harcol hazájáért és népéért”.
Trump külön kiemelte, hogy Orbán Viktor „keményen dolgozik Magyarország védelméért, a gazdaság növeléséért, a munkahelyteremtésért, az illegális bevándorlás megállításáért, valamint a törvény és a rend biztosításáért”, majd egyértelművé tette:
„Teljes, maradéktalan támogatásomat élvezi – soha nem hagyja cserben Magyarország nagyszerű népét!”
Angliából érkezett a rossz hír: a Liverpool jobbhátvéd-krízise súlyosbodott. Conor Bradley térdsérülése olyan komoly, hogy akár az egész évet kihagyhatja, miközben Frimpong, Gomez és Leoni is sérült. A tervezett erősítés meghiúsult, így Arne Slot vezetőedző ismét arra kényszerülhet, hogy Szoboszlai Dominikot vesse be jobbhátvédként. A magyar válogatott csapatkapitánya világosan fogalmazott:
Nemhogy hosszú-, de még csak középtávon sem itt képzelem el magam… középpályás vagyok.”
A kényszer azonban most felülírhatja az elképzeléseket.
Lehet, hogy az egyik játékosuk 2026-ban már nem futballozhat.
Szombaton bemutatja „hivatalos” programját a Tisza Párt, Magyar Péter szerint történelmi pillanat jön. Csakhogy közben már kiszivárgott egy másik dokumentum is:
a „Magyarország 2027–2035 konvergenciaprogram”, amely évente 1300 milliárd forintnyi új adót és megszorítást irányoz elő.
A pártból kilépett volt szakpolitikai vezető, Csercsa Balázs szerint a nyilvánosság számára készül egy „választási” program is, miközben a valódi tervezet mögött brüsszeli elvárások húzódnak. Magyar Péter tehát programot mutat – a kérdés csak az, melyiket.
Bemutatják a nyilvánosság számára készített kormányprogramjukat, amelyről az extiszás szakpolitikai vezető is beszélt. De sokkal fontosabb kérdés, hogy mit nem akarnak bemutatni a nyilvánoság előtt.
***
Fotó: X