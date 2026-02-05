Ft
Conor Bradley Arne Slot Liverpool Szoboszlai Dominik

Rossz hírt kaptak Liverpoolban: nagyobb a baj, mint gondolták – ez Szoboszlaira is hatással lesz

2026. február 05. 08:40

Conor Bradley térdsérülése olyan súlyos, hogy akár az egész évet is kihagyhatja. Arne Slot vezetőedző megint Szoboszlai Dominiket játszathatja majd jobbhátvédként.

2026. február 05. 08:40
null

A sportsérülésekre specializálódott szakértő, Ben Dinnery félelmei szerint elképzelhető, hogy a január elején súlyos térdsérülést szenvedő Conor Bradleyt nemcsak erre az idényre, hanem a teljes naptári évre elveszítette a Liverpool. Az északír futballista kiválása Szoboszlai Dominik szerepkörére is hatással lehet.

„Valószínűleg az év második felére is átnyúló sérülésről beszélünk. Ha 2026-ban vissza tudna térni, az hatalmas bónusz lenne a Liverpoolnak, de könnyen előfordulhat, hogy a felépülési idő 2027 elejéig is elhúzódik – mondta Dinnery az Anfield Indexnek.Mindig aggodalomra adnak okot a kontakt nélküli sérülések, és a vizsgálatok azt mutatták, hogy szalagsérülés és csontkárosodás is történt. Nagyon komoly elülső keresztszalag-sérülésről van szó.”

A Liverpool problémáit tetézi, hogy a jobbhátvédként bevethető játékosai közül Bradleyn kívül jelenleg 

  • Jeremie Frimpong,
  • Joe Gomez 
  • és Giovanni Leoni is sérült. 

A klub a téli átigazolási időszak hajrájában szerette volna megszerezni a védelem több pontján is használható Lutsharel Geertruidát, aki az RB Leipzig kölcsönjátékosaként jelenleg a Sunderlandnél szerepel, de ez a transzfer kútba esett, így a Vörösöknek házon belül kell megoldaniuk a gondokat.

Itt jön képbe Szoboszlai, akit a következő időszakban Arne Slot vezetőedző – jobb megoldás híján – ismét gyakrabban szerepeltethet majd jobb oldali védőként, illetve rajta kívül egy másik középpályás, Curtis Jones is ebbe a szerepkörbe kényszerülhet. A magyar válogatott csapatkapitánya néhány nappal ezelőtt megjegyezte, nem jobbhátvédként képzeli el a jövőjét, de természetesen kitartott az a korábbi kijelentése mellett, hogy ott segít a csapatnak, ahol épp szükség van rá.

Nemhogy hosszú-, de még csak középtávon sem itt képzelem el magam! Ahogy azt már korábban is mondtam, középpályás vagyok, szóval valamelyik jobbhátvédünk remélhetőleg hamarosan felépül a sérüléséből (a hírek szerint Joe Gomez van ehhez a legközelebb – a szerk.), én pedig visszatérhetek középre

– mondta Szoboszlai.

A Liverpoolra a következő napokban két fontos bajnoki mérkőzés is vár: vasárnap (február 8.) az Anfielden a Manchester Cityvel vív rangadót, majd jövő szerdán (február 11.) a Sunderland vendégeként lép pályára.

Nyitókép: PAUL ELLIS / AFP

 

