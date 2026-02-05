Rossz hírt kaptak Liverpoolban: nagyobb a baj, mint gondolták – ez Szoboszlaira is hatással lesz

A sportsérülésekre specializálódott szakértő, Ben Dinnery félelmei szerint elképzelhető, hogy a január elején súlyos térdsérülést szenvedő Conor Bradleyt nemcsak erre az idényre, hanem a teljes naptári évre elveszítette a Liverpool. Az északír futballista kiválása Szoboszlai Dominik szerepkörére is hatással lehet.

„Valószínűleg az év második felére is átnyúló sérülésről beszélünk. Ha 2026-ban vissza tudna térni, az hatalmas bónusz lenne a Liverpoolnak, de könnyen előfordulhat, hogy a felépülési idő 2027 elejéig is elhúzódik – mondta Dinnery az Anfield Indexnek. – Mindig aggodalomra adnak okot a kontakt nélküli sérülések, és a vizsgálatok azt mutatták, hogy szalagsérülés és csontkárosodás is történt. Nagyon komoly elülső keresztszalag-sérülésről van szó.”