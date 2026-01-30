Ft
Ft
5°C
0°C
Ft
Ft
5°C
0°C
01. 30.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
01. 30.
péntek
Rendkívüli!

Szijjártó Péter is reagált Orosz Örs pozsonyi elhurcolására

Hírek
Vélemények
Hetilap
Jeremie Frimpong Liverpool Szoboszlai Dominik

Ha nem akarja elpazarolni Szoboszlait, igazolnia kell a Liverpoolnak – de lehet, már túl késő

2026. január 30. 20:18

Kidőltek a Liverpool jobbhátvédjei, és úgy tűnik, házon belül nincs tökéletes megoldás. A Liverpool–Newcastle előtt kezdtek el körülnézni a piacon, de úgy tűnik, már túl késő lehet.

2026. január 30. 20:18
null

Egyre többet ír arról az angol média, hogy a Liverpoolnak nagy szüksége lenne egy jobbhátvéd leigazolására. Conor Bradley már korábban kidőlt, míg Jeremie Frimpong a Qarabag elleni Bajnokok Ligája-mérkőzésen sérült meg ezen a poszton, így könnyen lehet, hogy a Liverpool–Newcastle-ön ismét Szoboszlai Dominik fog kezdeni szombat este a védelem jobb oldalán.

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Ez Magyar Péter végzetes hibája, Zelenszkij beszáll a kampányba – itt az új Mesterterv

Ez Magyar Péter végzetes hibája, Zelenszkij beszáll a kampányba – itt az új Mesterterv
Tovább a cikkhezchevron

Ezt is ajánljuk a témában

Ezzel persze közben Arne Slot vezetőedző a saját farkába harap, hiszen ebben a szezonban a magyar válogatott csapatkapitánya a legfontosabb játékosa, és bár bizonyította többször is, hogy a védelemben is tökéletesen megállja a helyét, ilyenkor bizony nagyon hiányzik a játéka a középpályáról.

Tudjuk, hogy Szoboszlai Dominik is játszhat ott, de ezzel elpazaroljuk a mérkőzésre gyakorolt hatását”

 – írta ezzel kapcsolatban egy elemzésében a Rousing the Kop, szorgalmazva azt, hogy megoldást kell találnia a klubnak erre a problémára. 

Liverpool–Newcastle
Liverpool–Newcastle: vajon Szoboszlai pótolja Frimpongot? Fotó: Thibaud MORITZ / AFP

„Frimpong holnap még biztosan nem lesz ott a keretben, de nem annyira súlyos a sérülése, mint gondoltuk, csak néhány hetet kell kihagynia” – ezek már Slot szavai voltak a szombat esti rangadót felvezető sajtótájékoztatón, és bár a néhány hét valóban jobban hangzik, mint a több hónap, azért így is jó néhány bajnoki mérkőzést kihagyhat.

Liverpool–Newcastle: Curtis Jones visszatérhet

Aki még szóba jön Szoboszlai mellett a Frimpong pótlására, az Joe Gomez, aki még szintén nincs bevethető állapotban, bár a holland tréner szerint már nem sokáig. Rajtuk kívül Curtis Jones játszhat még a poszton, aki beteg volt, de elvileg szombaton már a csapat rendelkezésére állhat.

Nyilván ezek után azt is megkérdezték Slottól, hogy terveznek-e igazolni egy jobbhátvédet a hátralévő napokban, amire már kissé ingerült választ adott:

„Ha találunk olyan játékost, akiről úgy gondoljuk, hogy segíthet nekünk és elérhető, akkor le fogjuk igazolni. De ezekről nem itt beszélgetünk, hanem távol innen” – zárta rövidre a témát.

Közben a liverpooli Anfield Watch magyar újságírója, Bocsák Bence arról írt: az átigazolásokban jártas Fabrizio Romano szerint a Vörösök elképzelhető, hogy igazolnak egy jobbhátvédet a transzferablak hétfői zárása előtt. 

„A Liverpool ma belső megbeszéléseket folytatott a jobb oldali védők piacának feltérképezése érdekében” – mondta el Romano a YouTube-csatornáján

Vizsgálnak néhány lehetőséget, de úgy vélik, nincs túl sok minőségi alternatíva. Ha találnak egy jó megoldást, akkor lépni fognak. Egyébként a jelenlegi keretnél maradnak.”

Az már más kérdés, hogy Bocsák szerint ehhez kicsit későn kezdik el felmérni a piacit a hétfői zárás előtt – talán már az átigazolási szezon kezdetén kellett volna ezen a problémán agyalniuk.

Nyitókép: Paul ELLIS / AFP

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
pandalala
2026. január 30. 22:43
én kipróbálnám kapusként is .... ;-))
Válasz erre
0
0
Interista
2026. január 30. 21:00
A Liverpool vezetői ezt ismét elcseszték. Nyáron is hibáztak és ezt a télen megfejelik egy újabb blamával. Vagy így akarnak megszabadulni Slottól. Csak erre rámegy a szezonuk.
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!