Ha nem akarja elpazarolni Szoboszlait, igazolnia kell a Liverpoolnak – de lehet, már túl késő

Szoboszlai egyedül van – megfejtették Angliában a Liverpool legnagyobb problémáját
Kidőltek a Liverpool jobbhátvédjei, és úgy tűnik, házon belül nincs tökéletes megoldás. A Liverpool–Newcastle előtt kezdtek el körülnézni a piacon, de úgy tűnik, már túl késő lehet.
Egyre többet ír arról az angol média, hogy a Liverpoolnak nagy szüksége lenne egy jobbhátvéd leigazolására. Conor Bradley már korábban kidőlt, míg Jeremie Frimpong a Qarabag elleni Bajnokok Ligája-mérkőzésen sérült meg ezen a poszton, így könnyen lehet, hogy a Liverpool–Newcastle-ön ismét Szoboszlai Dominik fog kezdeni szombat este a védelem jobb oldalán.
Ezzel persze közben Arne Slot vezetőedző a saját farkába harap, hiszen ebben a szezonban a magyar válogatott csapatkapitánya a legfontosabb játékosa, és bár bizonyította többször is, hogy a védelemben is tökéletesen megállja a helyét, ilyenkor bizony nagyon hiányzik a játéka a középpályáról.
Tudjuk, hogy Szoboszlai Dominik is játszhat ott, de ezzel elpazaroljuk a mérkőzésre gyakorolt hatását”
– írta ezzel kapcsolatban egy elemzésében a Rousing the Kop, szorgalmazva azt, hogy megoldást kell találnia a klubnak erre a problémára.
„Frimpong holnap még biztosan nem lesz ott a keretben, de nem annyira súlyos a sérülése, mint gondoltuk, csak néhány hetet kell kihagynia” – ezek már Slot szavai voltak a szombat esti rangadót felvezető sajtótájékoztatón, és bár a néhány hét valóban jobban hangzik, mint a több hónap, azért így is jó néhány bajnoki mérkőzést kihagyhat.
Aki még szóba jön Szoboszlai mellett a Frimpong pótlására, az Joe Gomez, aki még szintén nincs bevethető állapotban, bár a holland tréner szerint már nem sokáig. Rajtuk kívül Curtis Jones játszhat még a poszton, aki beteg volt, de elvileg szombaton már a csapat rendelkezésére állhat.
Nyilván ezek után azt is megkérdezték Slottól, hogy terveznek-e igazolni egy jobbhátvédet a hátralévő napokban, amire már kissé ingerült választ adott:
„Ha találunk olyan játékost, akiről úgy gondoljuk, hogy segíthet nekünk és elérhető, akkor le fogjuk igazolni. De ezekről nem itt beszélgetünk, hanem távol innen” – zárta rövidre a témát.
Közben a liverpooli Anfield Watch magyar újságírója, Bocsák Bence arról írt: az átigazolásokban jártas Fabrizio Romano szerint a Vörösök elképzelhető, hogy igazolnak egy jobbhátvédet a transzferablak hétfői zárása előtt.
„A Liverpool ma belső megbeszéléseket folytatott a jobb oldali védők piacának feltérképezése érdekében” – mondta el Romano a YouTube-csatornáján.
Vizsgálnak néhány lehetőséget, de úgy vélik, nincs túl sok minőségi alternatíva. Ha találnak egy jó megoldást, akkor lépni fognak. Egyébként a jelenlegi keretnél maradnak.”
Az már más kérdés, hogy Bocsák szerint ehhez kicsit későn kezdik el felmérni a piacit a hétfői zárás előtt – talán már az átigazolási szezon kezdetén kellett volna ezen a problémán agyalniuk.
