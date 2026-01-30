Ha nem akarja elpazarolni Szoboszlait, igazolnia kell a Liverpoolnak – de lehet, már túl késő

Aki még szóba jön Szoboszlai mellett a Frimpong pótlására, az Joe Gomez, aki még szintén nincs bevethető állapotban, bár a holland tréner szerint már nem sokáig. Rajtuk kívül Curtis Jones játszhat még a poszton, aki beteg volt, de elvileg szombaton már a csapat rendelkezésére állhat.

Nyilván ezek után azt is megkérdezték Slottól, hogy terveznek-e igazolni egy jobbhátvédet a hátralévő napokban, amire már kissé ingerült választ adott:

„Ha találunk olyan játékost, akiről úgy gondoljuk, hogy segíthet nekünk és elérhető, akkor le fogjuk igazolni. De ezekről nem itt beszélgetünk, hanem távol innen” – zárta rövidre a témát.

Közben a liverpooli Anfield Watch magyar újságírója, Bocsák Bence arról írt: az átigazolásokban jártas Fabrizio Romano szerint a Vörösök elképzelhető, hogy igazolnak egy jobbhátvédet a transzferablak hétfői zárása előtt.

„A Liverpool ma belső megbeszéléseket folytatott a jobb oldali védők piacának feltérképezése érdekében” – mondta el Romano a YouTube-csatornáján.