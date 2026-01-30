Szoboszlai egyedül van – megfejtették Angliában a Liverpool legnagyobb problémáját

Szoboszlaiék kiütötték a Fradi legyőzőjét, mégis bosszankodhatnak
A magyar válogatott középpályás gólpasszt adott.
Szoboszlai Dominik egyedül van – Chris Sutton szerint ez csapata problémája. A Liverpool–Newcastle-on javíthat szombaton Arne Slot együttese a bajnokságban.
Bár a Liverpool a hét közben 6–0-ra győzött a Qarabag ellen a Bajnokok Ligájában, és ezzel továbbjutott egyenes ágon a nyolcaddöntőbe, egyetlen meccs nem tudta elfeledtetni azt, hogy a bajnokságban közben sokat botladoznak az évadban – egészen pontosan még mérkőzést sem nyertek 2026-ban, miközben szombaton újabb komoly kihívás vár rájuk, a Liverpool–Newcastle.
Az Anfield Watch újságírója egy cikkben próbálta elemezni azt, hogy mi lehet Arne Slot csapatának szenvedésének oka. Első körben azzal kezdte, hogy a talán két legjobban várt igazolás, Alexander Isak és Hugo Etikite eddig nem váltotta meg a világot. De nem csak velük van a baj, hanem a régi motorosokkal is, a két legrutinosabb róka, Mohamed Szalah és Virgil van Dijk például nagyon messze van az elmúlt években mutatott formájától.
Ezzel kapcsolatban megszólalt a korábbi játékos, jelenleg már kommentátorként tevékenykedő Chris Sutton is, aki nem kímélte a két világsztárt.
„Mo Szalah mintha fel sem húzta volna a cipőjét ebben a szezonban. Van Dijk szintje is rendesen visszaesett, és máris két olyan sztárról beszélünk, akik messze nem hozzák azt a színvonalat, amit elvárnánk tőlük. De említhetném Gravenberchet is, aki fenomenális volt az előző évadban, most meg ahhoz képest semmi, de Mac Allister is csalódást okoz.
Úgy tűnik, Szoboszlai egyedül van, és ez itt a probléma”
– dicsérte a többiekkel szemben a magyart egyetlen félmondattal, ami viszont mindent elmond Szoboszlai Dominik teljesítményéről.
A Liverpool szombaton a Newcastle csapatát fogadja a Premier League-ben, és mindenképpen nyernie kellene, hogy harcban maradjon a top 4-es pozíciókért.
Nyitókép: MI News / NurPhoto / NurPhoto via AFP