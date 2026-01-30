Ft
Ft
5°C
0°C
Ft
Ft
5°C
0°C
01. 30.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
01. 30.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
Newcastle Liverpool Szoboszlai Dominik

Szoboszlai egyedül van – megfejtették Angliában a Liverpool legnagyobb problémáját

2026. január 30. 17:52

Szoboszlai Dominik egyedül van – Chris Sutton szerint ez csapata problémája. A Liverpool–Newcastle-on javíthat szombaton Arne Slot együttese a bajnokságban.

2026. január 30. 17:52
null

Bár a Liverpool a hét közben 6–0-ra győzött a Qarabag ellen a Bajnokok Ligájában, és ezzel továbbjutott egyenes ágon a nyolcaddöntőbe, egyetlen meccs nem tudta elfeledtetni azt, hogy a bajnokságban közben sokat botladoznak az évadban – egészen pontosan még mérkőzést sem nyertek 2026-ban, miközben szombaton újabb komoly kihívás vár rájuk, a Liverpool–Newcastle.

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Ez Magyar Péter végzetes hibája, Zelenszkij beszáll a kampányba – itt az új Mesterterv

Ez Magyar Péter végzetes hibája, Zelenszkij beszáll a kampányba – itt az új Mesterterv
Tovább a cikkhezchevron

Ezt is ajánljuk a témában

Az Anfield Watch újságírója egy cikkben próbálta elemezni azt, hogy mi lehet Arne Slot csapatának szenvedésének oka. Első körben azzal kezdte, hogy a talán két legjobban várt igazolás, Alexander Isak és Hugo Etikite eddig nem váltotta meg a világot. De nem csak velük van a baj, hanem a régi motorosokkal is, a két legrutinosabb róka, Mohamed Szalah és Virgil van Dijk például nagyon messze van az elmúlt években mutatott formájától.

Liverpool–Newcastle
Liverpool–Newcastle: Chris Sutton szerint Szoboszlai Dominik egyedül van. Fotó: MI News / NurPhoto / NurPhoto via AFP

Ezzel kapcsolatban megszólalt a korábbi játékos, jelenleg már kommentátorként tevékenykedő Chris Sutton is, aki nem kímélte a két világsztárt.

„Mo Szalah mintha fel sem húzta volna a cipőjét ebben a szezonban. Van Dijk szintje is rendesen visszaesett, és máris két olyan sztárról beszélünk, akik messze nem hozzák azt a színvonalat, amit elvárnánk tőlük. De említhetném Gravenberchet is, aki fenomenális volt az előző évadban, most meg ahhoz képest semmi, de Mac Allister is csalódást okoz. 

Úgy tűnik, Szoboszlai egyedül van, és ez itt a probléma”

 – dicsérte a többiekkel szemben a magyart egyetlen félmondattal, ami viszont mindent elmond Szoboszlai Dominik teljesítményéről.

Ezt is ajánljuk a témában

A Liverpool–Newcastle-on lehet javítani

A Liverpool szombaton a Newcastle csapatát fogadja a Premier League-ben, és mindenképpen nyernie kellene, hogy harcban maradjon a top 4-es pozíciókért.

Nyitókép: MI News / NurPhoto / NurPhoto via AFP

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Takagi
2026. január 30. 18:04
Igy igaz.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!