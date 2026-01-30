Szoboszlai egyedül van – megfejtették Angliában a Liverpool legnagyobb problémáját

Liverpool–Newcastle: Chris Sutton szerint Szoboszlai Dominik egyedül van. Fotó: MI News / NurPhoto / NurPhoto via AFP

Ezzel kapcsolatban megszólalt a korábbi játékos, jelenleg már kommentátorként tevékenykedő Chris Sutton is, aki nem kímélte a két világsztárt.

„Mo Szalah mintha fel sem húzta volna a cipőjét ebben a szezonban. Van Dijk szintje is rendesen visszaesett, és máris két olyan sztárról beszélünk, akik messze nem hozzák azt a színvonalat, amit elvárnánk tőlük. De említhetném Gravenberchet is, aki fenomenális volt az előző évadban, most meg ahhoz képest semmi, de Mac Allister is csalódást okoz.

Úgy tűnik, Szoboszlai egyedül van, és ez itt a probléma”

– dicsérte a többiekkel szemben a magyart egyetlen félmondattal, ami viszont mindent elmond Szoboszlai Dominik teljesítményéről.