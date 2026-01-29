Ez a kép mindent elárul Szoboszlai Dominikről – odavan érte a világ

Mindössze a Galatasaray elleni találkozón nem ért el pontot, ki is kapott Sallai Rolandéktól a Liverpool, a további hét ellenfél ellen góllal vagy gólpasszal jelentkezett – a Frankfurt ellen mindkettővel.

A Liverpool hivatalos facebook-oldalán meg is osztott egy fotót, amin Szoboszlai idei BL-teljesítményét összegezték – egészen elképesztő látni, hogy mire volt képes a legrangosabb európai kupasorozatban.

És persze a legjobb az az egészben, hogy nemcsak mi, elfogult magyarok, hanem a világ is hasonlóan látja Szoboszlai idei formáját – konkrétan a lábai előtt hevernek a kommentelők: