Ez a kép mindent elárul Szoboszlai Dominikről – odavan érte a világ

Szoboszlai játszóterévé vált a Bajnokok Ligája – nincs már előtte senki a Liverpoolban
A következő körben egyeduralkodóvá válhat.
A világ legjobb középpályása vagy a következő aranylabdás. A Liverpool–Qarabag után ezt gondolják Szoboszlai Dominikről az angol szurkolók.
Szoboszlai Dominik ismét remekelt: a magyar válogatott csapatkapitánya ezúttal gólpasszal és jó teljesítménnyel jelentkezett a Bajnokok Ligájában a Liverpool–Qarabag során, ami 6–0-s hazai győzelemmel ért véget. A Vörösök ezzel a hatodik helyen végeztek a ligaszakaszban, így bejutottak egyenes ágon a nyolcaddöntőbe.
Ezt is ajánljuk a témában
A következő körben egyeduralkodóvá válhat.
A magyar középpályás teljesítménye lenyűgöző ebben a BL-szezonban:
8 mérkőzésen jegyzett 4-4 gólt és gólpasszt.
Mindössze a Galatasaray elleni találkozón nem ért el pontot, ki is kapott Sallai Rolandéktól a Liverpool, a további hét ellenfél ellen góllal vagy gólpasszal jelentkezett – a Frankfurt ellen mindkettővel.
A Liverpool hivatalos facebook-oldalán meg is osztott egy fotót, amin Szoboszlai idei BL-teljesítményét összegezték – egészen elképesztő látni, hogy mire volt képes a legrangosabb európai kupasorozatban.
És persze a legjobb az az egészben, hogy nemcsak mi, elfogult magyarok, hanem a világ is hasonlóan látja Szoboszlai idei formáját – konkrétan a lábai előtt hevernek a kommentelők:
Csak adjatok ennek a srácnak egy csapatkapitányi karszalagot, viselje ő, mert meghal a Liverpoolért.”
„A következő nyolcas, aki a kapitányunk lesz.”; „Kétség kívül a Liverpool eddigi szezonjának legjobb játékosa.”
Voltak, akik még ennél is sokkal tovább mentek:
Kétségtelenül a világ legjobb középpályása jelenleg.”
„A következő aranylabdás.”; „Szoboszlai minden idők legjobbja.”
Elég hidegrázós élmény magyarként ezeket a gondolatokat olvasni…
A Liverpool vezetőedzője, Arne Slot a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón egyébként elárulta, azért cserélte le a mérkőzésen Szoboszlait, mert ő az a játékos, aki a legjobban igénybe van véve minden sorozatban, úgyhogy kapott egy kis pihenőt.
Nyitókép: Paul ELLIS / AFP