01. 29.
csütörtök
01. 29.
csütörtök
Liverpool Bajnokok Ligája Szoboszlai Dominik

Ez a kép mindent elárul Szoboszlai Dominikről – odavan érte a világ

2026. január 29. 08:27

A világ legjobb középpályása vagy a következő aranylabdás. A Liverpool–Qarabag után ezt gondolják Szoboszlai Dominikről az angol szurkolók.

null

Szoboszlai Dominik ismét remekelt: a magyar válogatott csapatkapitánya ezúttal gólpasszal és jó teljesítménnyel jelentkezett a Bajnokok Ligájában a Liverpool–Qarabag során, ami 6–0-s hazai győzelemmel ért véget. A Vörösök ezzel a hatodik helyen végeztek a ligaszakaszban, így bejutottak egyenes ágon a nyolcaddöntőbe.

A magyar középpályás teljesítménye lenyűgöző ebben a BL-szezonban: 

Magyarország nincs többé egyedül: így akadályozhatják meg az aljas brüsszeli mestertervet
8 mérkőzésen jegyzett 4-4 gólt és gólpasszt.

Mindössze a Galatasaray elleni találkozón nem ért el pontot, ki is kapott Sallai Rolandéktól a Liverpool, a további hét ellenfél ellen góllal vagy gólpasszal jelentkezett – a Frankfurt ellen mindkettővel.

A Liverpool hivatalos facebook-oldalán meg is osztott egy fotót, amin Szoboszlai idei BL-teljesítményét összegezték – egészen elképesztő látni, hogy mire volt képes a legrangosabb európai kupasorozatban.

És persze a legjobb az az egészben, hogy nemcsak mi, elfogult magyarok, hanem a világ is hasonlóan látja Szoboszlai idei formáját – konkrétan a lábai előtt hevernek a kommentelők:

Csak adjatok ennek a srácnak egy csapatkapitányi karszalagot, viselje ő, mert meghal a Liverpoolért.”

„A következő nyolcas, aki a kapitányunk lesz.”; „Kétség kívül a Liverpool eddigi szezonjának legjobb játékosa.”

Liverpool–Qarabag
Liverpool–Qarabag: Szoboszlai lábai előtt hever a világ. Fotó: Paul ELLIS / AFP

Liverpool–Qarabag: Szoboszlai a világ legjobbja

Voltak, akik még ennél is sokkal tovább mentek: 

Kétségtelenül a világ legjobb középpályása jelenleg.”

„A következő aranylabdás.”; „Szoboszlai minden idők legjobbja.”

Elég hidegrázós élmény magyarként ezeket a gondolatokat olvasni…

A Liverpool vezetőedzője, Arne Slot a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón egyébként elárulta, azért cserélte le a mérkőzésen Szoboszlait, mert ő az a játékos, aki a legjobban igénybe van véve minden sorozatban, úgyhogy kapott egy kis pihenőt.

Nyitókép: Paul ELLIS / AFP

bekeev-2025
2026. január 29. 09:31
Atoszkabekeev-2025 2026. január 29. 09:14 Sikerült már letörölni a habot?.... faszkalap Hogyan sírt Szopószlai a pályán, miután az írek megaláztak titeket. Pár perccel korábban még bohóckodott. Karma je zdarma, ahogy mi mondjuk. :)
0
4
bekeev-2025
2026. január 29. 09:06
Atoszkabekeev-2025 2026. január 29. 09:01 Töröld le a habot a szádról, baszd meg... Hülye magyar, majd akkor röfögj közbe, ha Szopószlai kijuttat titeket legalább a play-offba és nem sültök fel hazai pályán a lenézett írek ellen. Imádom azt a napot, mikor felmosták veletek a padlót. :)
0
5
bekeev-2025
2026. január 29. 08:55
Ergitbekeev-2025 2026. január 29. 08:43 Ha nem magyar lenne, éltetnéd ezerrel, mi? :) Te gyűlölőd a magyarokat, holott a magyarok 99,999999%-a nem is ismer téged, te se ismered őket. Vagy téged bántott meg egy magyar, vagy valamelyik felmenődet, DE a gyűlölet csak téged fog felemészteni, nem minket. Inkább élvezd azt, amit eddig elértél, foglalkozz a szeretteiddel, a barátaiddal, ne itt egyen a penész! Vicces ahogy Margit ír a gyűlölet ellen, miközben ez a kormánya lételeme.
0
6
states-2
2026. január 29. 08:55
Már unalmasak ezek a túlzások.
0
1
