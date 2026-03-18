Brüsszel aggódhat; öt évig figyelték Szoboszlait; Egerben is óriási tömeg fogadta Orbán Viktort

Szoboszlai Dominik 2023 nyarán körülbelül 70 millió euróért igazolt a Liverpoolhoz, ahol azóta kulcsjátékossá vált, a jelenlegi szezonban pedig egyértelműen a csapat egyik legjobbja.

A CBS Sports keddi cikke szerint azonban egészen más pálya is nyílhatott volna előtte: az Arsenal közel öt éven át követte a magyar középpályást (már a Red Bull Salzburg idején is), a felderítői erősen ajánlották a leigazolását, és Szoboszlai is érdeklődött a londoni klub iránt.

Végül azonban Edu Gaspar, az akkori technikai igazgató nem őt választotta, hanem a Chelsea-től ingyen érkező brazil Williant szerződtette 2020-ban. Willian mindössze egy szezont töltött az Arsenalnál, majd távozott. A hír az Arsenal-drukkerek körében hatalmas felháborodást váltott ki a közösségi médiában. Sokan keményen kritizálták Edut.