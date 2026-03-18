Brüsszel aggódhat; öt évig figyelték Szoboszlait; Egerben is óriási tömeg fogadta Orbán Viktort

2026. március 18. 05:43

Kábítószer-kereskedők ellen indít hajtóvadászatot Menczer Tamás, Magyarország mindaddig blokkolja az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós hitelt, amíg újra nem folyik az olaj a Barátság vezetéken. Kedden Egerben, a Dobó téren pedig több ezer ember előtt jelentette ki Orbán Viktor: „Magyarországot kívül kell kívül kell tartani a háborúból”.

null

Hajtóvadászat indul

Közösségi oldalán tett bejelentést Menczer Tamás. „Rossz hírt kaptam, a körzetemben, Pátyon megjelentek a kábítószer-kereskedők” – írta.

És azt is bejelentette, hogy hajtóvadászatot indítanak ellenük.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Újabb kifogást talált Magyar Péter: rájuk fogná a Tisza Párt vereségét

Újabb kifogást talált Magyar Péter: rájuk fogná a Tisza Párt vereségét
Tovább a cikkhezchevron

Orbán Viktor nem viccel

A Reuters azt írta, Magyarország egészen addig fogja blokkolni az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós hitelt és az Oroszországgal szembeni újabb szankciókat, amíg a Barátság kőolajvezetékből nem indul újra az olajszállítás.

A vezeték január vége óta áll; míg ezt Kijev orosz támadásnak tulajdonítja, Szijjártó Péter és Szlovákia szerint Ukrajna felelős a fennakadásért.

Felháborodtak Szoboszlai miatt az Arsenal szurkolói

Szoboszlai Dominik 2023 nyarán körülbelül 70 millió euróért igazolt a Liverpoolhoz, ahol azóta kulcsjátékossá vált, a jelenlegi szezonban pedig egyértelműen a csapat egyik legjobbja.

A CBS Sports keddi cikke szerint azonban egészen más pálya is nyílhatott volna előtte: az Arsenal közel öt éven át követte a magyar középpályást (már a Red Bull Salzburg idején is), a felderítői erősen ajánlották a leigazolását, és Szoboszlai is érdeklődött a londoni klub iránt.

Végül azonban Edu Gaspar, az akkori technikai igazgató nem őt választotta, hanem a Chelsea-től ingyen érkező brazil Williant szerződtette 2020-ban. Willian mindössze egy szezont töltött az Arsenalnál, majd távozott. A hír az Arsenal-drukkerek körében hatalmas felháborodást váltott ki a közösségi médiában. Sokan keményen kritizálták Edut.

Egerben folytatódott az országjárás

Kedden Egerben, a Dobó téren folytatódott Orbán Viktor országjárása. A korábbi kaposvári hatalmas érdeklődés után itt is óriási tömeg fogadta: az Eszterházy téren gyülekező szimpatizánsok békemenetben vonultak át a teljesen megtelt Dobó térre.
Orbán Viktor hatalmas ováció közepette lépett színpadra. Beszédében először Pajtók Gábor támogatását kérte a helyiektől. Kiemelte, hogy Egerbe mindig győzelem szokott következni, és Dobó István szobra alatt jó beszélni, mert ő a győzelem szimbóluma.

A miniszterelnök elmondta

  • Magyarországot kívül kell tartani a háborúból, még akkor is, ha Brüsszelből és Kijevből nyomás nehezedik ránk. „Ami Tisza Istvánnak és Horthy Miklósnak nem sikerült, azt nekünk kell megvalósítanunk: békét kell teremtenünk” – fogalmazott.
  • Ukrajna addig nem számíthat magyar támogatásra, amíg nem adják meg, ami jár.
  • Áprilisban minden szavazóra szükség lesz, aki megérti: Magyarország jövője azon múlik, hogy sikerül-e távol tartani az országot a háborútól: „Magyar kormányra van szükség, nem ukránpárti kormányra!”
  • Az elmúlt években 15 ezer milliárd forintot vettek el a nagy cégektől és bankoktól, és azt a nyugdíjasoknak, családoknak, vállalkozóknak adták. Az ellenzék célja, hogy Magyarországot ismét olyan országgá alakítsa, ahol a nemzetközi nagytőke gazdagodik. Ezt el kell utasítani.

Nyitókép forrása: Orbán Viktor Facebook-oldala

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Von der Leyen retteg: azonnal beszélni akar Zelenszkijjel, a tét nem is lehetne nagyobb

Von der Leyen retteg: azonnal beszélni akar Zelenszkijjel, a tét nem is lehetne nagyobb
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
ben2
2026. március 18. 08:39
@hazafi-974 2026. március 18. 07:19 Így is van! Egy jó Tiszás a pártközpontnak hisz, nem a szemének!
AROON
2026. március 18. 07:46
Látom a tiszafos megint megjött! Hazudoznak, max maguknak! A Fidesz fog nyerni megint! Normális ember nem szavaz a posztkomcsi bagázsra!
hazafi-974
2026. március 18. 07:19
Eger... Ott él az unoka nővérem ki ment... Dobó tér allig volt félig, Térfigyelő kamerák kikapcsolva ( ukrán fenyegetés ellenére) ill volt olyan a FB-on ahol kikapcsolták a hozzászólást. Valyon miért?? Szóval. MP után.. Teljes bukás a Fidesznek ott Egerben.
szim-patikus
•••
2026. március 18. 06:41 Szerkesztve
Na itt aztán van minden, de ahol minden van ömlesztve ott a káoszon kívül semmi hasznos sincsen. F I D E S Z E S Agysaláta gyártás tollnok módra, GRATULA. Boncz Géza szavaival élve: Mindent bele, hajrá ridikül!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!