Trump bejelentette: Orbán Viktort támogatja a választáson, és soha nem fogja cserben hagyni Magyarország nagyszerű népét

Ezt nem láttuk jönni: különleges videót tett közzé Orbán Viktorról a Fehér Ház
Ő egy igazán különleges ember és nagyszerű vezető – közölte Donald Trump.
Az amerikai elnök teljes mellszélességgel kiáll a magyar miniszterelnök újraválasztása mellett.
Cikkünk frissül! Donald Trump a Truth Social közösségi oldalon közzétett bejegyzésében jelentette be, hogy támogatja Orbán Viktor újraválasztását az április 12-ei magyarországi országgyűlési választáson. Az amerikai elnök egyértelművé tette: Orbánt erős, bizonyított vezetőnek tartja, és biztos a győzelmében.
Trump úgy fogalmazott:
Magyarország nagyra becsült miniszterelnöke, Orbán Viktor valóban erős és határozott vezető, aki bizonyítottan kiemelkedő eredményeket ér el.”
Hozzátette: a magyar kormányfő „fáradhatatlanul harcol hazájáért és népéért”, és kiemelte, hogy Orbán Viktor
keményen dolgozik Magyarország védelméért, a gazdaság növeléséért, a munkahelyteremtésért, az illegális bevándorlás megállításáért, valamint a törvény és a rend biztosításáért”.
Az amerikai elnök külön kitért a kétoldalú kapcsolatokra is. Mint írta, „Magyarország és az Egyesült Államok kapcsolatai új csúcsokra értek az együttműködés és a látványos eredmények terén, nagyrészt Orbán Viktornak köszönhetően”. Trump jelezte: a jövőben is szorosan együtt kíván dolgozni a magyar miniszterelnökkel.
Trump emlékeztetett arra is, hogy már 2022-ben támogatta Orbán Viktort, és most „megtiszteltetés számára, hogy ezt ismét megteheti”. Bejegyzését egyértelmű politikai üzenettel zárta:
Orbán Viktor igazi barát, harcos és győztes, és teljes, maradéktalan támogatásomat élvezi — soha nem hagyja cserben Magyarország nagyszerű népét!”
Az amerikai elnök nyilatkozata komoly nemzetközi politikai súlyt ad a közelgő magyarországi választásnak. Donald Trump ugyanakkor nem először nyilatkozott elismerően Magyarország kormányfőjéről: a miniszterelnök 2025-ös washingtoni látogatásán már egyértelműen jelezte, hogy vele szimpatizál.
Fotó: SAUL LOEB / AFP