Ft
Ft
8°C
1°C
Ft
Ft
8°C
1°C
02. 05.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 05.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
Magyarország Donald Trump Orbán Viktor Egyesült Államok választás

Trump bejelentette: Orbán Viktort támogatja a választáson, és soha nem fogja cserben hagyni Magyarország nagyszerű népét

2026. február 05. 19:35

Az amerikai elnök teljes mellszélességgel kiáll a magyar miniszterelnök újraválasztása mellett.

2026. február 05. 19:35
null

Cikkünk frissül! Donald Trump a Truth Social közösségi oldalon közzétett bejegyzésében jelentette be, hogy támogatja Orbán Viktor újraválasztását az április 12-ei magyarországi országgyűlési választáson. Az amerikai elnök egyértelművé tette: Orbánt erős, bizonyított vezetőnek tartja, és biztos a győzelmében.

Trump úgy fogalmazott:

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Két új témát hoz be a Tisza Párt a kampányba – ez végzetes hiba lehet

Két új témát hoz be a Tisza Párt a kampányba – ez végzetes hiba lehet
Tovább a cikkhezchevron

Magyarország nagyra becsült miniszterelnöke, Orbán Viktor valóban erős és határozott vezető, aki bizonyítottan kiemelkedő eredményeket ér el.”

Hozzátette: a magyar kormányfő „fáradhatatlanul harcol hazájáért és népéért”, és kiemelte, hogy Orbán Viktor

keményen dolgozik Magyarország védelméért, a gazdaság növeléséért, a munkahelyteremtésért, az illegális bevándorlás megállításáért, valamint a törvény és a rend biztosításáért”.

Az amerikai elnök külön kitért a kétoldalú kapcsolatokra is. Mint írta, „Magyarország és az Egyesült Államok kapcsolatai új csúcsokra értek az együttműködés és a látványos eredmények terén, nagyrészt Orbán Viktornak köszönhetően”. Trump jelezte: a jövőben is szorosan együtt kíván dolgozni a magyar miniszterelnökkel.

Trump emlékeztetett arra is, hogy már 2022-ben támogatta Orbán Viktort, és most „megtiszteltetés számára, hogy ezt ismét megteheti”. Bejegyzését egyértelmű politikai üzenettel zárta:

Orbán Viktor igazi barát, harcos és győztes, és teljes, maradéktalan támogatásomat élvezi — soha nem hagyja cserben Magyarország nagyszerű népét!”

Az amerikai elnök nyilatkozata komoly nemzetközi politikai súlyt ad a közelgő magyarországi választásnak. Donald Trump ugyanakkor nem először nyilatkozott elismerően Magyarország kormányfőjéről: a miniszterelnök 2025-ös washingtoni látogatásán már egyértelműen jelezte, hogy vele szimpatizál.

Ezt is ajánljuk a témában

***

Fotó: SAUL LOEB / AFP

 

 

Összesen 96 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
kalmanok
2026. február 05. 20:49
Amikor a két skizofrén jóbarát.
Válasz erre
0
0
johnny
2026. február 05. 20:47
Most akkor hogy a kormány elkerülje a kettős mércét köszönje meg ezt a Trumplinak illetve üzenhetné hogy nélküle is meg tudja nyerni a választást. A szuverenitás hivatal is aktiválhatja magát hogy ne akarja amerika befolyásolni a az itteni belpolitikát.
Válasz erre
0
0
figyelő4322
2026. február 05. 20:45
the-ugly-truth-10 2026. február 05. 14:01 "Az elmebeteg vénember, aki háborúkat robbant ki :DDDDDDDDDDD támogathatod, rövidesen vége a 16 éves ámokfutásának." Ki az az 'elmebeteg vénember', aki háborúkat robbant ki 16 éves 'ámokfutással'? Már lécci, világosíts fel bennünket, eccerű halandókat, PLÍZ, ugly kolléga! Ha már ilyen BENNFENTES információid vannak...
Válasz erre
0
0
The Loner
2026. február 05. 20:43
rasputin 2026. február 05. 20:13 "Ez a választásba való nyílt beavatkozásnak minősül?" Nem, nem minősül annak. Manfred Weber a teveszájú hímringyó támogatója. Nem véletlen: madarat tolláról, embert barátjáról. :)
Válasz erre
5
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!