Trump bejelentette: Orbán Viktort támogatja a választáson, és soha nem fogja cserben hagyni Magyarország nagyszerű népét

Hozzátette: a magyar kormányfő „fáradhatatlanul harcol hazájáért és népéért”, és kiemelte, hogy Orbán Viktor

keményen dolgozik Magyarország védelméért, a gazdaság növeléséért, a munkahelyteremtésért, az illegális bevándorlás megállításáért, valamint a törvény és a rend biztosításáért”.

Az amerikai elnök külön kitért a kétoldalú kapcsolatokra is. Mint írta, „Magyarország és az Egyesült Államok kapcsolatai új csúcsokra értek az együttműködés és a látványos eredmények terén, nagyrészt Orbán Viktornak köszönhetően”. Trump jelezte: a jövőben is szorosan együtt kíván dolgozni a magyar miniszterelnökkel.

Trump emlékeztetett arra is, hogy már 2022-ben támogatta Orbán Viktort, és most „megtiszteltetés számára, hogy ezt ismét megteheti”. Bejegyzését egyértelmű politikai üzenettel zárta: