Ezt nem láttuk jönni: különleges videót tett közzé Orbán Viktorról a Fehér Ház

A miniszterelnök kiemelte, hogy a washingtoni találkozó nem csupán diplomáciai udvariassági látogatás volt, hanem olyan konkrét eredményeket hozott, amelyek megerősítik Magyarország szuverenitását, energiaellátásának biztonságát és békepárti pozícióját Európában.

A migrációs válság idején már bebizonyosodott, hogy egy ország is képes igazát érvényesíteni huszonhét másik ellenében – most pedig ez a minta ismét megismétlődött, immár a béke és az energiabiztonság terén – írta Orbán Viktor.

A washingtoni tárgyalások során egyértelműen megerősítettük Magyarország békepárti álláspontját. Európa-szerte egyedülálló módon ragaszkodunk a diplomáciai megoldásokhoz és a vérontás azonnali leállításához – fogalmazott a kormányfő. Hozzátette, ez nem csupán retorika:

a budapesti békecsúcs megszervezése biztos tény.

A kormányfő elárulta, hogy már mindent előkészítettek, hogy a magyar főváros otthont adjon a nagyhatalmak és a háborúzó felek képviselőinek. „Várjuk, hogy elszánják magukat a párbeszédre, és megérkezzenek Budapestre. Mi készen állunk a közvetítésre – ez nem kérdés, hanem elkötelezettség” – írta.



Energiafüggetlenség: mentesség az olajszankciók alól