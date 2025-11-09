Ft
11. 09.
vasárnap
Fehér Ház Magyarország Orbán Viktor

Ezt nem láttuk jönni: különleges videót tett közzé Orbán Viktorról a Fehér Ház

2025. november 09. 18:54

Orbán Viktor washingtoni látogatásáról tett közzé videót a Fehér Ház. A posztban Donald Trump elismerő szavait is idézték. A videó az elnöki fogadás és a tárgyalás pillanataiba is bepillantást enged.

2025. november 09. 18:54
null

„Megtiszteltetés számomra, hogy egy barátom itt van közöttünk, Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke. Ő egy igazán különleges ember és nagyszerű vezető” – idézték Donald Trump szavait a Fehér Ház posztjában. 

Hatalmas siker a washingtoni csúcs

A hét második fele egyértelműen az Egyesült Államokról szólt a magyar külpolitikában – írta digitális polgári köröknek küldött körlevelében Orbán Viktor miniszterelnök. 

A miniszterelnök kiemelte, hogy a washingtoni találkozó nem csupán diplomáciai udvariassági látogatás volt, hanem olyan konkrét eredményeket hozott, amelyek megerősítik Magyarország szuverenitását, energiaellátásának biztonságát és békepárti pozícióját Európában.

A migrációs válság idején már bebizonyosodott, hogy egy ország is képes igazát érvényesíteni huszonhét másik ellenében – most pedig ez a minta ismét megismétlődött, immár a béke és az energiabiztonság terén – írta Orbán Viktor.

A washingtoni tárgyalások során egyértelműen megerősítettük Magyarország békepárti álláspontját. Európa-szerte egyedülálló módon ragaszkodunk a diplomáciai megoldásokhoz és a vérontás azonnali leállításához – fogalmazott a kormányfő. Hozzátette, ez nem csupán retorika:

a budapesti békecsúcs megszervezése biztos tény.

A kormányfő elárulta, hogy már mindent előkészítettek, hogy a magyar főváros otthont adjon a nagyhatalmak és a háborúzó felek képviselőinek. „Várjuk, hogy elszánják magukat a párbeszédre, és megérkezzenek Budapestre. Mi készen állunk a közvetítésre – ez nem kérdés, hanem elkötelezettség” – írta.  

Energiafüggetlenség: mentesség az olajszankciók alól

„Donald Trump elnökkel személyesen fogtam kezet a megállapodáson, amely időhatár nélküli mentességet biztosít Magyarország számára az amerikai olajszankciók alól” cáfolta meg újra a liberális álhíreket a kormányfő. „Amíg ő ott az elnök, és én itt a miniszterelnök, addig nem lesznek szankciók hazánk ellen. Ez nem ígéret, hanem aláírt tény: energiaellátásunk biztonságban van, a rezsicsökkentés marad érintetlen” – tette hozzá. 

Orbán Viktor: Az amerikaiak megvédik a magyar pénzügyi stabilitást

Orbán Viktor egyébként Washingtonból visszafelé többek között arról beszélt,  ha bármilyen külső támadás érné Magyarországot, vagy az ország pénzügyi rendszerét, „szavukat adták arra az amerikaiak, hogy minden ilyen esetben a magyar pénzügyi stabilitást meg fogják védeni”. 
 

  • Ez nagyon fontos, hogy ha Magyarországot egy spekulációs, vagy politikai célú támadás érné,  akkor egy amerikai pénzügyi védőpajzsra számíthatunk. 
  • Így is kalkulálom a jövőt. Jó reggelt Brüsszel! – hangoztatta Orbán Viktor a WizzAir fedélzetén szombaton.

Mint fogalmazott, „így nyugodtan mondhatjuk, hogy ha a világ bármely sarkából (hagyjuk most Brüsszelt) indulna el pénzügyi támadás Magyarországgal szemben – ami akár az árfolyamunkat, akár az adósság besorolásunkat, vagy a hitelbesorolásunkat érintené – annak az elhárításához rendelkezésünkre áll az amerikai segítség.”

Orbán Viktor hangsúlyozta: azt is mondhatjuk, hogy olyan, szinte korlátlan finanszírozási lehetőségünk van Amerikában, amellyel ki tudunk váltani bármilyen brüsszeli pénzt. Tehát Magyarországnak nemzetstratégiai jelentőségű nagy gazdasági terveket nem kell föladni azért, mert Brüsszelből még szükségem van két-három évre, hogy minden forintot megszerezzek – tette hozzá. Azaz, sem elhalasztani, sem átütemezni nem kell ezeket, „mindent meg tudunk valósítani” – hangsúlyozta.

Nyitókép: Miniszterelnöki Sajtóiroda 

 

