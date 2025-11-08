Ft
rezsicsökkentés Trump Orbán Viktor

„Orbán Viktor megcsinálta!” – soha nem látott helyzetbe kerültünk Európában!

2025. november 08. 18:27

Továbbra is Magyarországon lesz Európában a legalacsonyabb energiaár. Orbán Viktor megállapodott az amerikai elnökkel, hogy korlátlan időre kaptuk a mentességet a szankciók alól.

2025. november 08. 18:27
Orbán Trump

„Sikerült megvédeni a rezsicsökkentést! Továbbra is Magyarországon lesz Európában a legalacsonyabb energiaár!” – írta Facebook-bejegyzésében Magyarország miniszterelnöke. Orbán Viktor egyben új fotókat is megosztott Donald Trumppal való találkozójáról.

Orbán
Fontos megállapodást írt alá Orbán Viktor

Orbán Viktor nagy sikere

Ahogy arról korábban beszámoltunk, a kormányfő washingtoni sajtótájékoztatóján hogy Magyarországon továbbra is Európa legalacsonyabb energiaárai lesznek, és mindent megtettek annak érdekében, hogy ez hosszú távon is biztosított legyen.

Hozzátette, hogy a Török Áramlat és a Barátság vezeték esetében az ország teljes szankciómentességet kapott, így semmilyen korlátozás vagy többletköltség nem nehezíti az onnan érkező energiát.

A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy ez a mentesség általános és időkorlát nélküli, ami a rezsicsökkentés fenntartásához szükséges előfeltételeket biztosítja.

A kormányfő azt is bejelentette, hogy a nukleáris energia területén is új szintre emelik az együttműködést. Többek között nukleáris fűtőanyagot vásárolunk az Egyesült Államoktól, és moduláris reaktorokat fogunk építeni Magyarországon.

Hozzátette azt is, hogy minden szankciót eltöröltek a paksi atomerőművel kapcsolatban.

Szijjártó Péter hozzátette, hogy így már három forrásból fog Magyarországra nukleáris fűtőanyag érkezni:

  • az Egyesült Államokból,
  • Franciaországból és
  • Oroszországból. 

A miniszter szerint ez azt mutatja, hogy sikeres a magyar energiadiverzifikációs politika.

A Magyar Nemzet arra emlékeztet, hogy Szijjártó Péter a téma kapcsán azt is hangsúlyozta: „A miniszterelnök világosan beszélt, megállapodott az amerikai elnökkel, hogy korlátlan időre kaptuk a mentességet a szankciók alól. Tehát a magyar emberek továbbra is Európa legalacsonyabb energiaárait fogják fizetni, mert a miniszterelnök úr megállapodott az amerikai elnökkel, nem sújtják szankciók a Magyarországra irányuló olaj- és gázszállításokat korlátlan ideig.”

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

dzsini75
2025. november 08. 21:22
De Pöti ma is rottyon……. Orbán tegnap eladta Magyarországot……. De Ő majd jövőre visszaveszi….. 🤡🤣😂
1
0
totumfaktum-2
2025. november 08. 21:22
Bástyaelvtárs mint minden témában, itt is hazudik. A CNN egy meg nem nevezett hivatalnokra hivatkozva állította az egy évet, ez isfél napba telt neki. Magyarul nincs forrása, de ugyanabban a mondatban újságíróhoz méltatlan megfogalmazást alkalmazott a Bástyaelvtárshoz hasonlóan megviselt idegrendszerű firkász. Mintha csak Magyarországon fogalmazták volna, ami a há lózatnál elismerten gyakorlat. Köszönjük az érdeklődésedet Bástya ügynök, nem veszünk semmit.
2
0
dzsini75
2025. november 08. 21:20
Bastyaelvtars a globalista CNN/BBC áldozata lett….. Elhitte az 1év mentességet…… De szerencsére nincs egyedül ezzel…… 😂😂😂😂
3
0
Ízisz
•••
2025. november 08. 21:19 Szerkesztve
Z. "BastyaelvtarsDeplorable 2025. november 08. 20:15 Olvass már nemzetközi, de legalább amerikai forrásokat köcsög ! Ne csak a mandinert hülyegyerek. Nézd már meg trump sajtótájékoztatóját." Na másold ide te mocskos szarfaszú kurva, mit mondott a Trump??? Ne hazudj szektás moslék!!! 💯❗ "2025.11.08. Jönnek az álhírek. Figyeljetek, írta közösségi oldalán megosztott videóbejegyzéséhez Szijjártó, helyre tette az álhírgyártókat és egyértelművé tette: a szankciók alóli mentesség korlátlan ideig jár Magyarország számára. A miniszterelnök világosan beszélt, megállapodott az amerikai elnökkel, hogy korlátlan időre kaptuk a mentességet a szankciók alól. Tehát a magyar emberek továbbra is Európa legalacsonyabb energiaárait fogják fizetni, mert a miniszterelnök úr megállapodott az amerikai elnökkel, nem sújtják szankciók a Mo.-ra irányuló olaj- és gázszállításokat korlátlan ideig. Aki ezzel ellentéteset állít, az nem volt ott a tárgyaláson. Sokkal egyszerűbb minket kérdezni, aki ott volt."
4
0
