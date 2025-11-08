„Orbán Viktor megcsinálta!” – soha nem látott helyzetbe kerültünk Európában!

„Sikerült megvédeni a rezsicsökkentést! Továbbra is Magyarországon lesz Európában a legalacsonyabb energiaár!” – írta Facebook-bejegyzésében Magyarország miniszterelnöke. Orbán Viktor egyben új fotókat is megosztott Donald Trumppal való találkozójáról.

Fontos megállapodást írt alá Orbán Viktor

Orbán Viktor nagy sikere

Ahogy arról korábban beszámoltunk, a kormányfő washingtoni sajtótájékoztatóján hogy Magyarországon továbbra is Európa legalacsonyabb energiaárai lesznek, és mindent megtettek annak érdekében, hogy ez hosszú távon is biztosított legyen.