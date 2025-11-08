„Orbán Viktor megcsinálta!” – soha nem látott helyzetbe kerültünk Európában!

Orbán Viktor: „Megcsináltuk! Megvédtük a rezsicsökkentést” (VIDEÓ)
A miniszterelnök kifejtette, hogy Magyarországon lesznek a legalacsonyabb energiaárak egész Európában.
Továbbra is Magyarországon lesz Európában a legalacsonyabb energiaár. Orbán Viktor megállapodott az amerikai elnökkel, hogy korlátlan időre kaptuk a mentességet a szankciók alól.
„Sikerült megvédeni a rezsicsökkentést! Továbbra is Magyarországon lesz Európában a legalacsonyabb energiaár!” – írta Facebook-bejegyzésében Magyarország miniszterelnöke. Orbán Viktor egyben új fotókat is megosztott Donald Trumppal való találkozójáról.
Ahogy arról korábban beszámoltunk, a kormányfő washingtoni sajtótájékoztatóján hogy Magyarországon továbbra is Európa legalacsonyabb energiaárai lesznek, és mindent megtettek annak érdekében, hogy ez hosszú távon is biztosított legyen.
Hozzátette, hogy a Török Áramlat és a Barátság vezeték esetében az ország teljes szankciómentességet kapott, így semmilyen korlátozás vagy többletköltség nem nehezíti az onnan érkező energiát.
A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy ez a mentesség általános és időkorlát nélküli, ami a rezsicsökkentés fenntartásához szükséges előfeltételeket biztosítja.
A kormányfő azt is bejelentette, hogy a nukleáris energia területén is új szintre emelik az együttműködést. Többek között nukleáris fűtőanyagot vásárolunk az Egyesült Államoktól, és moduláris reaktorokat fogunk építeni Magyarországon.
Szijjártó pedig azonnal ismertette a részleteket.
Hozzátette azt is, hogy minden szankciót eltöröltek a paksi atomerőművel kapcsolatban.
Szijjártó Péter hozzátette, hogy így már három forrásból fog Magyarországra nukleáris fűtőanyag érkezni:
A miniszter szerint ez azt mutatja, hogy sikeres a magyar energiadiverzifikációs politika.
A Magyar Nemzet arra emlékeztet, hogy Szijjártó Péter a téma kapcsán azt is hangsúlyozta: „A miniszterelnök világosan beszélt, megállapodott az amerikai elnökkel, hogy korlátlan időre kaptuk a mentességet a szankciók alól. Tehát a magyar emberek továbbra is Európa legalacsonyabb energiaárait fogják fizetni, mert a miniszterelnök úr megállapodott az amerikai elnökkel, nem sújtják szankciók a Magyarországra irányuló olaj- és gázszállításokat korlátlan ideig.”
Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala