Megfagyott a levegő Washingtonban Orbán bejelentése után: végleg eldőlt a paksi atomerőmű sorsa (VIDEÓ)

Véget ért Donald Trump és Orbán Viktor megbeszélése a Fehér Házban, az eredményekről a miniszterelnök és Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter számol be.

Orbán Viktor elmondta, hogy az amerikai elnök nagyra tartja Magyarországot, és a magyarokat is.

Ez nem csupán diplomáciai udvariasság, hanem valódi tartalom van mögötte – tette hozzá.

A kormányfő azt is bejelentette, hogy a nukleáris energia területén is új szintre emelik az együttműködést. Többek között nukleáris fűtőanyagot vásárolunk az Egyesült Államoktól, és moduláris reaktorokat fogunk építeni Magyarországon.