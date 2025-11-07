Megfagyott a levegő Washingtonban Orbán bejelentése után: végleg eldőlt a paksi atomerőmű sorsa (VIDEÓ)

Véget ért a washingtoni csúcstalálkozó: sikerült megvédeni a rezsicsökkentést (VIDEÓ)
Sajtótájékoztatót tartott a miniszterelnök és a külügyminiszter.
Szijjártó pedig azonnal ismertette a részleteket.
Véget ért Donald Trump és Orbán Viktor megbeszélése a Fehér Házban, az eredményekről a miniszterelnök és Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter számol be.
Orbán Viktor elmondta, hogy az amerikai elnök nagyra tartja Magyarországot, és a magyarokat is.
Ez nem csupán diplomáciai udvariasság, hanem valódi tartalom van mögötte – tette hozzá.
A kormányfő azt is bejelentette, hogy a nukleáris energia területén is új szintre emelik az együttműködést. Többek között nukleáris fűtőanyagot vásárolunk az Egyesült Államoktól, és moduláris reaktorokat fogunk építeni Magyarországon.
Hozzátette azt is, hogy minden szankciót eltöröltek a paksi atomerőművel kapcsolatban.
Szijjártó Péter hozzátette, hogy így már három forrásból fog Magyarországra nukleáris fűtőanyag érkezni:
A miniszter szerint ez azt mutatja, hogy sikeres a magyar energiadiverzifikációs politika.
A Mandiner élőben követi Orbán Viktor és Szijjártó Péter bejelentését, amelyet ide kattintva olvashat el.
***
Nyitókép: Brendan Smialowski / AFP