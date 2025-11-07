Ft
Paks paksi atomerőmű Washington Magyarország Donald Trump Szijjártó Péter Orbán Viktor Egyesült Államok

Megfagyott a levegő Washingtonban Orbán bejelentése után: végleg eldőlt a paksi atomerőmű sorsa (VIDEÓ)

2025. november 07. 22:18

Szijjártó pedig azonnal ismertette a részleteket.

2025. november 07. 22:18

Véget ért Donald Trump és Orbán Viktor megbeszélése a Fehér Házban, az eredményekről a miniszterelnök és Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter számol be.

Orbán Viktor elmondta, hogy az amerikai elnök nagyra tartja Magyarországot, és a magyarokat is.

Ez nem csupán diplomáciai udvariasság, hanem valódi tartalom van mögötte – tette hozzá.

A kormányfő azt is bejelentette, hogy a nukleáris energia területén is új szintre emelik az együttműködést. Többek között nukleáris fűtőanyagot vásárolunk az Egyesült Államoktól, és moduláris reaktorokat fogunk építeni Magyarországon.

Hozzátette azt is, hogy minden szankciót eltöröltek a paksi atomerőművel kapcsolatban.

Szijjártó Péter hozzátette, hogy így már három forrásból fog Magyarországra nukleáris fűtőanyag érkezni:

  • az Egyesült Államokból,
  • Franciaországból és
  • Oroszországból. 

A miniszter szerint ez azt mutatja, hogy sikeres a magyar energiadiverzifikációs politika.

A Mandiner élőben követi Orbán Viktor és Szijjártó Péter bejelentését, amelyet ide kattintva olvashat el.

***

Nyitókép: Brendan Smialowski / AFP

