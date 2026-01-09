Váratlan fordulat: egy jobboldali szlovák párt is a magyarok mellé állt Beneš-ügyben

hiszen a Szlovák Földalap máig végez földelköbzásokat ezekre hivatkozva. „Egy hivatalnok bemegy az irattárba, elővesz egy döntést, ahol legfeljebb név, esetleg település szerepel – de még a születési idő, személyi szám sem található ott – és ennek alapján elkobozzák, elveszik, hogy úgy mondjam egyszerűen: ellopják a földet, főleg itt, Pozsony környékén, elveszik a polgár vagyonát, és az állam kifosztja” – mondta. Mózes ismertette az elkobzás folyamatát és körülményeit.

Uhrík úgy reagált: „Mi nem akarjuk megnyitni a Beneš-dekrétumok témáját, és semmiképpen sem akarjuk revideálni a történelmet, mert az sok ezer kölcsönös igényt nyithatna meg, és nem szolgálná semmi jó célját. (...) Senki sem kívánja, hogy a szlovákiai magyar nemzetiségű állampolgároktól földet vegyenek el 80 éve született dekrétumok alapján. Ez semmiképpen sem a szlovák többség szándéka.”

Őry Péter kifejtette: a dekrétumokra való hivatkozással történt földelkobzások tételesen elolvashatók a földalap éves jelentésében, így azokat bárki szabadon megtekintheti, de csak Pozsony környékén 400 hektár lett utókonfiskáció „áldozata”, ezek egy részét átminősítették építési telekké.

A Republika elnöke szerint: „ezek a problémák a Szlovák Földalappal és a tulajdonjoggal, például a kataszteri bejegyzésekkel kapcsolatban sok szlovákot is érintenek. Sok esetben a kataszteri adatok eltérnek, a kataszter sokáig nem volt működőképes, egyesek szerint fel is törték.” Megismételte: