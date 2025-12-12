Ft
magyarság Benes-dekrétumok Szlovákia

„Buta döntések születtek a Benes-dekrétumokról” – felvidéki politológus a szlovák fejleményekről

2025. december 12. 15:14

Büntethetővé tették Szlovákiában az 1945 után a magyarok és németek kollektív bűnösségét kimondó, máig érvényben lévő Beneš-dekrétumok megkérdőjelezését. Tokár Géza felvidéki politológust kérdeztük, mi folyik Szlovákiában.

2025. december 12. 15:14
Mint arról lapunk is beszámolt, a szlovák törvényhozás csütörtökön botrányos körülmények között, ellenzéki sípszó és asztalcsapkodás kíséretében hagyta jóvá azt a törvénycsomagot, amely több ponton is szigorítja a büntetőjogi szabályozást. Ennek nyomán akár fél év szabadságvesztéssel is büntethető lesz „a második világháborút követően Szlovákiában a viszonyok rendezésére elfogadott dokumentumok tagadása vagy megkérdőjelezése”, vagyis gyakorlatilag a Beneš-dekrétumok kritikája.

A fejleményekről Tokár Géza felvidéki politológust kérdeztük!

Mi forrósította fel most legutoljára a szlovákiai politikai kedélyeket?

Rengeteg dolog, a dekrétumokon innen és túl. A problémák alapvető forrása, hogy a Fico-kormány rohamosan veszíti el a népszerűségét és agresszív intézkedésekkel próbál meg túlkompenzálni, 

miközben semmilyen tekintettel nincs egy-egy ügy mélyebb következményeire.

A kormány energiáit az elmúlt két hétben a költségvetés vagy az energiasegély helyett a Bejelentővédelmi Hivatal megszüntetése kötötte le, miközben ezt az intézményt szinte senki sem ismerte a széleskörű nyilvánosságban. Mindössze azért, mert a hivatal a kormánynak kellemetlen ügyeket kivizsgáló rendőröket védte – sikeresen –, de szakmai megfontolásból. A Progresszív Szlovákia (PS) párt Beneš-dekrétumokkal kapcsolatos megnyilvánulásai ebben az ideges, zaklatott időszakban jöttek, és a koalíció meglátta a lehetőséget a leszámolásban a liberálisokkal – méghozzá úgy, hogy a dekrétumok sérthetetlenségének kijelentése mellett egyenesen büntethetővé teszik a témát. 

Ennek a legnagyobb kárvallottjai azonban nem a témát csak pár hete előcibáló PS politikusai, hanem elsősorban a felvidéki magyarok, 

hiszen a dekrétumok igazságtalanságának ténye a helyi identitás egyik alapköve.

Miként értékeli a csütörtöki döntéseket, különös tekintettel a magyarságot érintőkre?

Teljesen buta és értelmezhetetlen döntések születtek a dekrétumok terén. A dekrétumok kétségbe vonása is egy homályos jogi kategória, az ezért járó legfeljebb fél évi börtönbüntetés – különösen abban az időszakban, mikor a kormány irracionálisan gyengítette a büntető törvénykönyv több más paragrafusát – egyenesen elképesztőnek hat. 

Az intézkedés célja a látványosnak szánt erődemonstráció és példastatuálás,

a szakmai, megvalósíthatósági részekbe láthatóan nem gondolt bele egyetlen kormánypárt sem. Ami előrejelzi azt is, milyen rossz az ország irányításának a minősége. A szakemberek is tanácstalanok, miként kell értelmezni ezt a törvényt, feltételezem, az egyedüli értelmezhető politikai tőkét Fico számára az jelenthetné, ha a kormány a nemzeti ellenállás címén konfliktusba keveredne az európai bíróságokkal az érinthetetlennek minősített dekrétumok kapcsán.

Mi lehet, mi legyen erre a reakció a magyarság részéről?

Biztosan többen is felvállalják a dekrétumok nyílt kritikájának témáját a későbbiekben is, elvégre egy hangsúlyos elvi-erkölcsi ügyről van szó. Az állam és a hatóságok előtt pedig csak rossz forgatókönyvek állnak: 

vagy ignorálják a nyilvánvaló jogsértést, vagy a nevetségesség látszatát felvállalva elhúzódó eljárásokat indítanak ezekben az ügyekben, biztosan kelletlenül. 

Egy óriási jelentőségű kérdés azonban az, hogy miként reagál a fejleményekre a magyar kormány, aminek Szlovákia most a nemzetközi fórumokon a legközelebbi szövetségese. Minden körülmény kialakult ahhoz, hogy a hallgatásból vagy az elnézésből létrejöjjön egy második Simion-ügyhöz mérhető jelentőségű botrány, az egyedüli különbség, hogy mivel kevés a kettős állampolgár, nem önmagában a választók viselkedése a tét – hanem az Orbán-kabinet nemzetpolitikai hírneve.

 

Fotó: Felvidékről kitelepített magyarok (Fortepan / Rózsa László)

 

