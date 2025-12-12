„Buta döntések születtek a Benes-dekrétumokról” – felvidéki politológus a szlovák fejleményekről

Teljesen buta és értelmezhetetlen döntések születtek a dekrétumok terén. A dekrétumok kétségbe vonása is egy homályos jogi kategória, az ezért járó legfeljebb fél évi börtönbüntetés – különösen abban az időszakban, mikor a kormány irracionálisan gyengítette a büntető törvénykönyv több más paragrafusát – egyenesen elképesztőnek hat.

Az intézkedés célja a látványosnak szánt erődemonstráció és példastatuálás,

a szakmai, megvalósíthatósági részekbe láthatóan nem gondolt bele egyetlen kormánypárt sem. Ami előrejelzi azt is, milyen rossz az ország irányításának a minősége. A szakemberek is tanácstalanok, miként kell értelmezni ezt a törvényt, feltételezem, az egyedüli értelmezhető politikai tőkét Fico számára az jelenthetné, ha a kormány a nemzeti ellenállás címén konfliktusba keveredne az európai bíróságokkal az érinthetetlennek minősített dekrétumok kapcsán.

Mi lehet, mi legyen erre a reakció a magyarság részéről?

Biztosan többen is felvállalják a dekrétumok nyílt kritikájának témáját a későbbiekben is, elvégre egy hangsúlyos elvi-erkölcsi ügyről van szó. Az állam és a hatóságok előtt pedig csak rossz forgatókönyvek állnak: