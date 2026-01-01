„Mindenki meghibbant?

A jóllakott napközis szúnyogcsődör is bekeményített szilveszterkor, és bemutatta a középső ujját a kormánynak, tiltakozása jeléül. Az, hogy a Noár nevezetű fizetett felforgató – mellékállásban huszadrangú csepűrágó – általában így üzen a vele nem szimpatizálóknak, már önmagában sokat elárul a túloldal messze földön híres kultúrfölényéről, de hogy Budapest főpolgármestere is ennyire primitív legyen, az azért – az egykori MSZP-s Nyakó Istvánt idézve – »új novum«.