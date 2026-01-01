Nem is vártunk mást: középső ujját feltartva üzent a rendszernek, majd kívánt k*rva jó évet Molnár Áron
„Ezzel a képpel kívánok a rendszernek kellemes bukást 2026-ban és nektek meg k*rva jó évet!” – írta követőinek a színész-aktivista.
Mindenki meghibbant?
„Mindenki meghibbant?
A jóllakott napközis szúnyogcsődör is bekeményített szilveszterkor, és bemutatta a középső ujját a kormánynak, tiltakozása jeléül. Az, hogy a Noár nevezetű fizetett felforgató – mellékállásban huszadrangú csepűrágó – általában így üzen a vele nem szimpatizálóknak, már önmagában sokat elárul a túloldal messze földön híres kultúrfölényéről, de hogy Budapest főpolgármestere is ennyire primitív legyen, az azért – az egykori MSZP-s Nyakó Istvánt idézve – »új novum«.
Gratulálunk! Nyilván van még lejjebb!”
Nyitókép: Rákay Philip Facebook-oldala
