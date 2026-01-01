Ft
kormány rákay philip középső ujj szilveszter noár tiltakozás budapest

A jóllakott napközis szúnyogcsődör is bekeményített szilveszterkor, és bemutatta a középső ujját a kormánynak, tiltakozása jeléül

2026. január 01. 18:30

Mindenki meghibbant?

2026. január 01. 18:30
null
Rákay Philip
Rákay Philip
Facebook

„Mindenki meghibbant?

A jóllakott napközis szúnyogcsődör is bekeményített szilveszterkor, és bemutatta a középső ujját a kormánynak, tiltakozása jeléül. Az, hogy a Noár nevezetű fizetett felforgató – mellékállásban huszadrangú csepűrágó – általában így üzen a vele nem szimpatizálóknak, már önmagában sokat elárul a túloldal messze földön híres kultúrfölényéről, de hogy Budapest főpolgármestere is ennyire primitív legyen, az azért – az egykori MSZP-s Nyakó Istvánt idézve – »új novum«

Gratulálunk! Nyilván van még lejjebb!”

Nyitókép: Rákay Philip Facebook-oldala

