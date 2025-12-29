Ft
határon túli magyarság Magyar Péter Benes-dekrétumok Takács Péter

Megint az egészségügyi államtitkár tette helyre a nagyotmondó Magyar Pétert

2025. december 29. 22:18

Takács Péter szerint a Tisza vezére hülyének nézi a határon túli magyarokat.

2025. december 29. 22:18
null

A szlovák nagykövet kiutasításával fenyegetőzött Beneš-dekrétumok megkérdőjelezésének betiltásáról szóló törvény kapcsán egyik mai posztjában Magyar Péter

A Tisza vezérét azonban gyorsan helyre tette a Magyarral egyébként is gyakran kommentháborút vívó Takács Péter egészségügyi államtitkár, aki hozzászólásában hívta fel a figyelmet, hogy 

a Tisza elnöke elképesztően hülyének nézed a határon túli magyarokat.

 

Az államtitkár szerint a felvidéki magyarok képesek mérlegelni, hogy ki tett többet értük: az, aki visszaépíttette a Mária Valéria hidat, megadta a kettős állampolgárságot, elintézte Románia schengeni csatlakozását vagy az a paprikajancsi, aki csak a fészbúkon jóemberkedik meg románföldezik?

Magyar szerint a kormány megalázta az erdélyi és a felvidéki magyarokat is, mire Takács azt válaszolta: „ne aggódj, meg tudnak ők ítélni téged!” 

A temus Tusványoson a kétségbeesett kapálózásodat ("Ne mutassátok már ezt az ilyen kevés embert!") öröm volt hallgatni” – írta az államtitkár, mire a Tisza vezére már csak azzal tudott visszavágni, hogy Takács készül-e már a szakvizsgára. 

Fotó: Vajda János/MTI
 

states-2
2025. december 29. 23:16
Ezt a 100 napot már kibírjuk ezzel a pszichopata pojácával, aztán megy a kukába a másik futóbolond, Makizay mellé a kukába.
Ízisz
•••
2025. december 29. 22:50 Szerkesztve
Z. "Vadhajtások Portálunk közleménye - Ezért neveztük szardarabnak Magyar Pétert Végignéztük ahogy telibe Karácsony három napján öntötte a gyűlöletet a Tisza szekta Magyar Péter vezetésével! Újságírókat lincseltetett meg, jobbról is balról is. Lincselték plusz Varga Juditot, és mindenkit is. Karácsonykor ez a hangos csürhe elszabadult és azt mondtuk: akkor nézzük meg mi lesz, ha polos kap egy irodalmi címet, amiben szarnak nevezzük. Az lett az eredménye, hogy kitett minket az oldalára, és az eddigi legdurvább mondatokat kaptuk. A beleinkkel leszünk fellógatva 105 nap múlva, ez volt a legfinomabb. Áldozatpózba veri magát, mindegyik ha vissza mersz szólni. Ma pedig Szily Nóri haldoklik, mert a Fidesz azt tette vele, hogy vissza mert szólni, kritikát megfogalmazni az interjúval kapcsolatba. Erre ma áldozatpózban a teljes szekta! Elég volt! Mindent bele! Nyomjuk!" 💯👍👏😊 🇭🇺egyetértek!!! Hajrá Fidesz!!!✌️ Hajrá Patrióta!!!✌️ Hajrá nemzeti oldal!!!✌️
