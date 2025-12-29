Megint az egészségügyi államtitkár tette helyre a nagyotmondó Magyar Pétert

Az államtitkár szerint a felvidéki magyarok képesek mérlegelni, hogy ki tett többet értük: az, aki visszaépíttette a Mária Valéria hidat, megadta a kettős állampolgárságot, elintézte Románia schengeni csatlakozását vagy az a paprikajancsi, aki csak a fészbúkon jóemberkedik meg románföldezik?

Magyar szerint a kormány megalázta az erdélyi és a felvidéki magyarokat is, mire Takács azt válaszolta: „ne aggódj, meg tudnak ők ítélni téged!”

A temus Tusványoson a kétségbeesett kapálózásodat ("Ne mutassátok már ezt az ilyen kevés embert!") öröm volt hallgatni” – írta az államtitkár, mire a Tisza vezére már csak azzal tudott visszavágni, hogy Takács készül-e már a szakvizsgára.

Fotó: Vajda János/MTI

