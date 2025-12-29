Megint az egészségügyi államtitkár tette helyre a nagyotmondó Magyar Pétert

A szlovák elnök aláírta a Beneš-dekrétumok megkérdőjelezésének betiltását
A döntés miatt lemondott Forró Krisztián, a felvidéki Magyar Szövetség korábbi elnöke a köztársasági elnöki tanácsadói tisztségéről.
Takács Péter szerint a Tisza vezére hülyének nézi a határon túli magyarokat.
A szlovák nagykövet kiutasításával fenyegetőzött Beneš-dekrétumok megkérdőjelezésének betiltásáról szóló törvény kapcsán egyik mai posztjában Magyar Péter.
A Tisza vezérét azonban gyorsan helyre tette a Magyarral egyébként is gyakran kommentháborút vívó Takács Péter egészségügyi államtitkár, aki hozzászólásában hívta fel a figyelmet, hogy
a Tisza elnöke elképesztően hülyének nézed a határon túli magyarokat.
Az államtitkár szerint a felvidéki magyarok képesek mérlegelni, hogy ki tett többet értük: az, aki visszaépíttette a Mária Valéria hidat, megadta a kettős állampolgárságot, elintézte Románia schengeni csatlakozását vagy az a paprikajancsi, aki csak a fészbúkon jóemberkedik meg románföldezik?
Magyar szerint a kormány megalázta az erdélyi és a felvidéki magyarokat is, mire Takács azt válaszolta: „ne aggódj, meg tudnak ők ítélni téged!”
A temus Tusványoson a kétségbeesett kapálózásodat ("Ne mutassátok már ezt az ilyen kevés embert!") öröm volt hallgatni” – írta az államtitkár, mire a Tisza vezére már csak azzal tudott visszavágni, hogy Takács készül-e már a szakvizsgára.
Fotó: Vajda János/MTI