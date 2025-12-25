A szlovák elnök aláírta a Beneš-dekrétumok megkérdőjelezésének betiltását

A módosítás eredetileg a növekvő bűnözés kezelését célozta, visszavezetve a kisebb lopásoknál a „háromszor és elég” szabályt. A jogalkotási eljárás során azonban több vitatott elem is bekerült a Büntető törvénykönyvbe, például az együttműködő terheltek („megbánók”) szerepének gyengítése, valamint a háború utáni berendezkedés – különösen a Beneš-dekrétumok – nyilvános megkérdőjelezésének büntethetősége. „Ez egy komoly téma, amelyet egy ellenzéki politikai párt nagyon ügyetlenül nyitott meg, és amely nagy indulatokat váltott ki a területünkön élő szlovákok és magyarok között” – mondta ezzel kapcsolatban Pellegrini.

A törvénymódosítás kimondja, hogy amennyiben valaki bizonyítottan megkérdőjelezi a Beneš-dekrétumokat, az akár fél év szabadságvesztéssel is sújtható.

Az államfő szerint e rendelkezés nem sértheti azt a jogot, hogy bárki bírósági úton védekezhessen vagyonelkobzás esetén. „Az állampolgár bírósághoz forduláshoz való joga ezzel nem sérül, ugyanakkor elutasítom, hogy bárki nyilvános fórumokon polgári elégedetlenséget szítson pusztán olyan történelmi események megkérdőjelezésével, amelyek nemcsak Szlovákiát, hanem Csehországot is érintik” – szögezte le az elnök.

A törvénymódosítás szigorítja a választásokkal kapcsolatos bűncselekmények megítélését is: büntethetővé válik a választások befolyásolása vagy akadályozása külföldi hatalmak, szervezetek vagy külföldi pénzek révén.

Lemondott az elnök magyar tanácsadója