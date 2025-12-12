Felháborítónak tartja a felvidéki magyar vezető a Beneš-dekrétum tabusítását

Elfogadták a botrányos törvényt: büntethető lesz a Beneš-dekrétumok „tagadása” Szlovákiában
Tettlegességig fajult a parlamenti vita.
Mint lapunk is megírta, a szlovák parlament kormánytöbbsége büntethetővé tette „a második világháború utáni viszonyok rendezésének” megkérdőjelezését.
A szlovák kormánypártok kezdeményezésére a parlament törvénybe foglalta, hogy akár fél éves börtönbüntetést is kaphat, „aki megkérdőjelezi a második világháború utáni viszonyok rendezését”, így a Beneš-dekrétumokat. A smeres Richard Glück és Zuzana Plevíková, illetve a hlasos Richard Eliáš csütörtökön nyújtotta be a szlovák Büntető Törvénykönyv módosítására vonatkozó indítványukat, amellyel kriminalizálták a Beneš-dekrétumok megkérdőjelezését.
Korábban a Progresszív Szlovákia ellenzéki párt a magyarok és németek kollektív bűnössége alapján mostanában zajló szlovákiai földelkobzások leállítását követelte.
Az ellenzéki pártok elutasítják a mostani döntést, és a Magyar Szövetség is bírálta a gyorsított eljárásban átnyomott jogszabályt. Gubík László, a Magyar Szövetség elnöke a Büntető Törvénykönyv módosítását felháborítónak megnevezte, amely ellen joggal lehet tiltakozni.
Gubík László a Napunknak azt mondta:
Elkeseredett üzenetet küldött Gubík László Pozsonyból.
„Mint a régi poénban: milyen jó, hogy csak hat hónapot kaphatunk, közénk is lövethettek volna”.
A pártelnök szerint a jelenlegi helyzet emlékeztet a 2006–2010-es évekre, amikor minden szimbolikával rendelkező ügy kapcsán olyan ellenreakció érkezett a szlovák kormánytól, amelyben izomból nyomtak át valamit párbeszéd, véleményezés vagy társadalmi vita nélkül. Szerinte ez a módosítás nem csak magyar szemszögből sértő, hanem a polgári gondolkodású, normális politikai kultúrát követelő emberek szemszögéből is.
Gubík hozzátette: Magyarországot nem tervezik bevonni az ügybe.
„A mi meccseinket nekünk kell megvívnunk. De ha valaki mellénk áll, nem utasítjuk el.”
A parlamenti ülés botrányosra sikerült, az ellenzéki és a kormánypárti képviselők össze is verekedtek.
A törvénymódosítást még Peter Pellegrini államfőnek is alá kell írnia, ami után szinte azonnal hatályba is lép.
Fotón: kitelepített felvidéki magyarok (archív)