Felvidék Gubík László Benes-dekrétumok történelem Szlovákia

Felháborítónak tartja a felvidéki magyar vezető a Beneš-dekrétum tabusítását

2025. december 12. 08:34

Mint lapunk is megírta, a szlovák parlament kormánytöbbsége büntethetővé tette „a második világháború utáni viszonyok rendezésének” megkérdőjelezését.

2025. december 12. 08:34
null

A szlovák kormánypártok kezdeményezésére a parlament törvénybe foglalta, hogy akár fél éves börtönbüntetést is kaphat, „aki megkérdőjelezi a második világháború utáni viszonyok rendezését”, így a Beneš-dekrétumokat. A smeres Richard Glück és Zuzana Plevíková, illetve a hlasos Richard Eliáš csütörtökön nyújtotta be a szlovák Büntető Törvénykönyv módosítására vonatkozó indítványukat, amellyel kriminalizálták a Beneš-dekrétumok megkérdőjelezését.

Korábban a Progresszív Szlovákia ellenzéki párt a magyarok és németek kollektív bűnössége alapján mostanában zajló szlovákiai földelkobzások leállítását követelte.

Az ellenzéki pártok elutasítják a mostani döntést, és a Magyar Szövetség is bírálta a gyorsított eljárásban átnyomott jogszabályt. Gubík László, a Magyar Szövetség elnöke a Büntető Törvénykönyv módosítását felháborítónak megnevezte, amely ellen joggal lehet tiltakozni.

Gubík László a Napunknak azt mondta

„Mint a régi poénban: milyen jó, hogy csak hat hónapot kaphatunk, közénk is lövethettek volna”.

A pártelnök szerint a jelenlegi helyzet emlékeztet a 2006–2010-es évekre, amikor minden szimbolikával rendelkező ügy kapcsán olyan ellenreakció érkezett a szlovák kormánytól, amelyben izomból nyomtak át valamit párbeszéd, véleményezés vagy társadalmi vita nélkül. Szerinte ez a módosítás nem csak magyar szemszögből sértő, hanem a polgári gondolkodású, normális politikai kultúrát követelő emberek szemszögéből is. 

Gubík hozzátette: Magyarországot nem tervezik bevonni az ügybe. 

„A mi meccseinket nekünk kell megvívnunk. De ha valaki mellénk áll, nem utasítjuk el.”

A parlamenti ülés botrányosra sikerült, az ellenzéki és a kormánypárti képviselők össze is verekedtek.

A törvénymódosítást még Peter Pellegrini államfőnek is alá kell írnia, ami után szinte azonnal hatályba is lép.
 

 

Fotón: kitelepített felvidéki magyarok (archív)

pipa89
2025. december 12. 08:50
Hümm, kik és miért pont most vették elő ezt az érzékeny témát? Egyértelmű, hogy a jó magyar-szlovák kapcsolatok tönkretétele a cél, azaz a MEGOSZTÁSÉ, mert egy ROHADT VILÁGHÁBORÚHOZ PONTOSAN ERRE VAN SZÜKSÉGE A PÉNZMAFFIÁNAK!!!!
macilaci52
2025. december 12. 08:45
Minden egyes TRIANONN-ból hasznot húzó ország a mai napig nem tudta túltenni magát ezeken a gyomorforgató dolgokon!
savrena
2025. december 12. 08:40
A történelem az marad, ami. Tudjuk mi történt, sőt a tótok is tudják, mi történt. Soha a büdös életben nem lesz nemzet belőlük, ha nem tudnak szembenézni a saját történelmükkel. Hibái mindenkinek vannak, de tudni kell tanulni belőlük. Az a Richard Glück meg, a neve alapján vagy német, vagy zsidó ősökkel rendelkezik. Szóval ő otthon kérdezősködjön.
