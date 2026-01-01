Január 1-je van, és máris bemutatták az év egyik legjobb filmjét

A siker titka az is lehet, hogy bár a szakmai folyóiratokban bergmani mélységekről beszélnek az alkotás kapcsán – és nem is lehet túlzó lózungnak nevezni mindezt –, a cselekmény azok számára is tökéletesen befogadható, akiket ásítási roham kap el a filmtörténelem legnagyobb gondolkodóiként számontartott európai rendezők neve hallatán. Hiszen amellett, hogy megfogalmazódnak örök érvényű kérdések az elmúlással, a világban hagyott nyomunkkal, a szülő-gyerek viszonnyal vagy általánosságban a művészet erejével és felelősségével kapcsolatban, ez a mozi elsősorban a transzgenerációs traumákról és azok öröklődéséről szól. Márpedig nem kevés trendibb téma létezik jelenleg, nincs olyan pszichológiával akár csak szőrmentén foglalkozó podcast, amelyben ne kerülne szóba.

Mindezt Trier ráadásul nem olyan hangnemben boncolgatja, hogy utána kedvünk támadjon követni a lányok nagymamájának példáját, de nem veszi el a probléma élét sem. Az asszony tette meghatározta a család életét, enyhén szólva is tevékeny szerepet játszott abban, hogy az apa képtelen volt mélyebb kapcsolatot kialakítani a gyerekeivel, így pedig továbbörökítette felmenője komoly pszichológiai problémáit a következő generációra. Ám mint a filmből is kiderül, egy adott trauma még akkor is másként hat különböző emberekre, ha minden szempontból hasonló körülmények között nevelkedtek; az egyik testvérnek sikerült kialakítania egy kiegyensúlyozott életet, a másik fejében viszont önkárosító gondolatok motoszkálnak.

A súlyos témákat Joachim Trier emberi léptékkel tálalja,

nem él hatásvadász eszközökkel, nem hoz be szexuális bántalmazást és más extremitást a drámai sokkolás érdekében, és éppen a hétköznapiságuk miatt bárki azonosulhat a karakterekkel, és lehetnek adott esetben fájón ismerősek a szituációk a legtöbb néző számára. És, ha kisebb mértékben is, mint A világ legrosszabb embere esetében, azért a komorságot fel-feloldja fanyar humorral, a jelenetekből sugárzik az empátia, így inkább feltöltődve, mintsem elgyötörve távozunk a moziból.