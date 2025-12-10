Romzsa Tódor, a hűség örök példája – játékfilm készült a kárpátaljai mártír püspökről

Hozzátette, hogy Romzsa Tódor története napjainkban is sok tanulsággal szolgál. Személye összetartotta a különféle nemzetiségeket. Nem számított, hogy ki ukrán, orosz, magyar, vagy szlovák. Csak a közös hit, ami a béke, a közösség egységének alapja volt. A szovjetek ezt akarták megszüntetni,

mert ahogy a történelemben oly sok nagyhatalom, ők is féltek az erős közösségektől.

A Nemzeti Filmintézet támogatásával megvalósult alkotás 2025. első felében készült el. A munkálatokban több hazai keresztény egyház, vallástörténeti szakember és egyházi vezető is segítségükre sietett, akik jelentős mértékben hozzájárultak ahhoz, hogy a film egyszerre szolgáljon emlékezésként, tanúságtételként és lelki megerősítésként a leendő nézőknek.

Az eddigi reakciók nagyon pozitívak voltak: a Romzsa Tódor első nyilvános vetítése 2025. májusában, a X. Keresztény Film‑ és Könyvnapok keretében zajlott az Uránia Nemzeti Filmszínházban, ahol a közönség egyöntetűen lelkesen fogadta a vászonra vitt történetet. Hasonló tapasztalatokat szereztek az alkotók a különféle nyári fesztiválokon és más szabadtéri vetítéseken is, amelyek után a résztvevők mind felemelő élményként jellemezték a mozit.