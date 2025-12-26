Kate Winslet karácsonyi drámája áldozatul esett a Netflix kvótarendszerének

A piros lámpa először akkor kezdett el világítani, amikor Kate Winslet karaktere észreveszi, hogy havazik kint, ezért az anyja ágyát az ablakhoz tolja, majd elhangzik az a mondat, hogy ha meghal, karácsonykor hópelyhek formájában tér vissza. Alapvetően hatalmas mínuszpont, hogy nem tud olyan léptékűvé válni a globális felmelegedés, hogy a havazást ne erőltessék bele a mai napig még egy nagyvárosban játszódó karácsonyi filmbe is, noha az ilyesmi lassan a science-fiction kategóriájába tartozik. De sokkal megrendítőbb volt ennél annak felismerése,

hogy egy ormótlan nagy giccs felé haladunk.

Utóbbi pedig a legpesszimistább sejtésemet is felülmúlta: ilyen negédes, gejl ízléstelenséget nagyon régen láttam. Értem, hogy a karácsonyi filmekben kellenek a nagy érzelmek, de ilyen ordenáré mértékben és hazug módon az egész visszafelé sül el, és megöli az ünnepi hangulatot. A stáblista után be is tettem gyorsan az It: Welcome to Derry egyik részét, hogy némi horrorral visszanyerjem a lelki egyensúlyt.

Olyan érzésem volt a Búcsú June-tól nézése közben, mintha Kate Winslet szeretett volna készíteni egy karakterközpontú drámát a Nem félünk a farkastól vagy az Augusztus Oklahomában mintájára, majd a forgatás kellős közepén beállított volna a Netflix vezérigazgatója, hogy ,,a lónak a nagy büdös micsodáját nyomassza emberi problémákkal a nézőket, kisasszony, karácsonyi filmet kérünk és az LMBTQ-kvótáról se feledkezzen meg”.

A megdorgálás után pedig Winslet lesütötte a szemét, kihajította a forgatókönyvet az ablakon,