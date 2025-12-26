Ft
Ft
4°C
-2°C
Ft
Ft
4°C
-2°C
12. 26.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 26.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
kate winslet búcsú june - tól andrea riseborough toni collette johnny flynn Helen Mirren film karácsony netflix

Kate Winslet karácsonyi drámája áldozatul esett a Netflix kvótarendszerének

2025. december 26. 15:21

Ez persze csak feltételezés, de a színésznő első rendezése bámulatosan omlik össze félidőben. A Búcsú June-tól garantáltan nem lesz ünnepi klasszikus.

2025. december 26. 15:21
null
Német Dániel
Német Dániel

Miután June nem sokkal karácsony előtt rosszul lesz, négy, egymással már régóta beszélő viszonyban is alig lévő gyermeke kénytelen találkozni. Amikor kiderül, hogy a nőnek már nem sok van hátra, a vitákat elkerülése végett gondosan beosztják, ki mikor látogatja őt a kórházban, nehogy átfedés legyen az időpontok között. A konfrontációk azonban elkerülhetetlenné válnak, így a hosszú évek óta elnyomott sérelmek sorra felszínre kerülnek. 

Kate Winslet rendezése eleinte annak dacára is mesteri, hogy eléggé közhelyes ellentétekre épít. 

A testvérek közül az egyik végtelenül racionális, rideg és karrierista, a másikat megtörte az, hogy állandóan úgy érezte, sikeres nővére árnyékában él, a harmadik a spiritualizmusban és hedonizmusban keresett menedéket, az egyetlen fiúnak pedig szemlátomást kisiklott az élete; búbánatos, ám arra nem igazán kapunk magyarázatot, mi is a problémája. Ergo, ha fel kell vázolni, milyen ellenpontok mentén távolodhatnak el egymástól családtagok, akkor – a politikát leszámítva – a forgatókönyv nagyjából azokat a törésvonalakat rajzolja meg, amelyek a legtöbb ember számára elsőre eszébe jutnának. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Fogynak a napok: hamarosan 30 ezer migránst kellene befogadnia Magyarországnak – csak egy módon kerülhető el

Fogynak a napok: hamarosan 30 ezer migránst kellene befogadnia Magyarországnak – csak egy módon kerülhető el
Tovább a cikkhezchevron

Mégis, a film kezdetben rendkívül izgalmasan építkezik és tárja fel a karakterek hátterét, miközben a humornak köszönhetően mégsem érezzük úgy, hogy lenyomnának a víz alá. A mély dráma mellett az állandóan söröket szisszentő apuka és a gyógyító energiákban és egyéb ezoterikus marhaságokban hívő lánytestvér feledteti, hogy a játékidő nagy részében kórházi folyósokon vagy éppen egy asszony halálos ágya mellett üldögélünk. És nem lehet panasz a színészi alakításokra sem, Kate Winslet, Toni Collette, Johnny Flynn és Andrea Riseborough négyese is kiváló, a szüleiket megformáló Helen Mirren és Timothy Spall azonban idős veteránok módjára játsszák le őket. 

Az év legkellemesebb meglepetése, gondoltam az első fél órában, mégis mi romolhatna el? Hát, nagyjából minden. 

A piros lámpa először akkor kezdett el világítani, amikor Kate Winslet karaktere észreveszi, hogy havazik kint, ezért az anyja ágyát az ablakhoz tolja, majd elhangzik az a mondat, hogy ha meghal, karácsonykor hópelyhek formájában tér vissza. Alapvetően hatalmas mínuszpont, hogy nem tud olyan léptékűvé válni a globális felmelegedés, hogy a havazást ne erőltessék bele a mai napig még egy nagyvárosban játszódó karácsonyi filmbe is, noha az ilyesmi lassan a science-fiction kategóriájába tartozik. De sokkal megrendítőbb volt ennél annak felismerése, 

hogy egy ormótlan nagy giccs felé haladunk.

Utóbbi pedig a legpesszimistább sejtésemet is felülmúlta: ilyen negédes, gejl ízléstelenséget nagyon régen láttam. Értem, hogy a karácsonyi filmekben kellenek a nagy érzelmek, de ilyen ordenáré mértékben és hazug módon az egész visszafelé sül el, és megöli az ünnepi hangulatot. A stáblista után be is tettem gyorsan az It: Welcome to Derry egyik részét, hogy némi horrorral visszanyerjem a lelki egyensúlyt. 

Olyan érzésem volt a Búcsú June-tól nézése közben, mintha Kate Winslet szeretett volna készíteni egy karakterközpontú drámát a Nem félünk a farkastól vagy az Augusztus Oklahomában mintájára, majd a forgatás kellős közepén beállított volna a Netflix vezérigazgatója, hogy ,,a lónak a nagy büdös micsodáját nyomassza emberi problémákkal a nézőket, kisasszony, karácsonyi filmet kérünk és az LMBTQ-kvótáról se feledkezzen meg”. 

A megdorgálás után pedig Winslet lesütötte a szemét, kihajította a forgatókönyvet az ablakon, 

és szolgai módon teljesítette az elvárásokat. 

És mindez pozitív sztereotípia a részemről, ugyanis, ha van olyan ötvenes művésznő Hollywoodban, akit klasszikus értelmiséginek képzelek el magánemberként, akkor az Kate Winslet. De lehet, hogy megalapozatlan ez a képem róla, és korántsem olyan jó ízlésű, mint gondoltam. 

 

Nyitókép: Kate Winslet és Helen Mirren a Búcsú June-tól című filmben. (Netflix)

 

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!