A vállalkozásuk csődbe ment, a házukat elárverezték, a férj halálos beteg lett – vagy az egészből nem igaz egy szó sem?

Ráadásul a könyv elképesztő sikere nemcsak hogy kirángatta a házaspárt az anyagi csődből, hanem dúsgazdaggá váltak, és nyilván hatalmasat kaszáltak azon is, hogy Gillian Anderson és Jason Isaacs főszereplésével film készült belőle. Az adaptációt néhány fesztiválos vetítés után májusban a nagyközönségnek is bemutatták Angliában, nem sokkal később azonban érdekes fejlemények árnyékolták be az alkotást.

Az Observer újságírója kicsit utánajárt a sztorinak, és kiderült,

a könyv álnevet viselő szerzője enyhén szólva is elferdítette az igazságot.

Nem az történt ugyanis, hogy a szerencsétlen házaspár egy rossz döntés és a csúnya kapitalista bankrendszer miatt az utcára került. Súlyos sikkasztások miatt jutottak a csőd szélére, viszont közel sem találták magukat annyira reménytelen helyzetben, mint amennyire azt a könyv vagy a film lefesti, az állítólagosan elárverezett házuk például a mai napig a birtokukban van.

A nő hantázásának azonban nem is ez a morálisan legelítélhetőbb része, sokan kételkednek abban is, hogy a férje valóban küzd-e az említett betegséggel. Számos orvos szerint ugyanis egyszerűen lehetetlen, hogy ilyen kiváló állapotban legyen, így nem kizárt, hogy ez is csak egy hazugság. A szerző tagadja a vádakat és pereket indított, a kiadója pedig nyilatkozatot tett közzé, miszerint még a megjelenés előtt elvégezték a kellő háttérellenőrzéseket, és semmiféle aggály nem merült fel Raynor Winn szavahihetőségét illetően.