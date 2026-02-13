Az utolsó vacsora, egy soha nem létezett hajó és Rossini halála – hogyan lett péntek 13. a balszerencse napja?

A 13-a inkább szorul magyarázatra, de ha arra gondolunk, hányan ülték körül az asztalt az utolsó vacsorán, és ki volt a 13. (Júdás) már nem is olyan furcsa baljóslatú számnak tartani. A viking mitológia egy hasonló karakteres eleme még jobban ráerősít a hamarosan bekövetkező tragikus eseményeket illetően eleve nem túl szívderítő képre: Odin és 11 társa ünnepi lakomáját a hívatlanul beállító viszályisten, Loki dúlja szét, és miután megöli a szépség istenét, kitör a Ragnarök, vagyis az istenek közti háború.

Hogy a fentiek, azaz péntek és a 13-as szám közt vontak-e bármilyen párhuzamot a régiek, annak viszont sajnos nincsen írásos nyoma. Péntek 13-a először 1869-ben szerepel együtt a mostani értelmében, méghozzá a zeneszerző Rossini életrajzában, aki – véletlen vagy sem – éppen egy pénteki napon halt meg 1868. november 13-án. A szólásokat, közmondásokat, mitológiai, irodalmi és történelmi utalásokkal gyűjtő híres Brewers Dictionary of Phrase and Fable enciklopédia 1898-as kiadásában viszont megint csak külön szócikkben tárgyalják,

„balszerencsés pénteket” és „elátkozott 13-at” említve.

Utóbbi egyébként önmagában is annyira erősen tovább élt a kollektív emlékezetben, hogy az már messze nem a legendák, hanem a valóság körébe tartozik, hogy a 20. század első felében, a nagy New York-i felhőkarcolók építésekor nemes egyszerűséggel kihagyták a 13. emeletet a számozásból, ahogyan sok kórházban nem volt 13-as szoba és sok utcában 13-as házszám sem.

A pénteki naphoz pedig fűződik még egy hasonlóan szemléletes történet. Középpontjában az angol HMS Friday nevű csatahajóról, amit a kollektív emlékezet szerint direkt pénteken bocsátottak vízre James Friday kapitány parancsnoksága alatt, ám első útján a teljes legénységével együtt hullámsírba veszett. Igazolásként jól hangzik, csak az a kár, hogy semmi valóságalapja nincs, legalábbis a brit királyi hajózási múzeum szerint az ő kötelékükben sosem létezett ilyen nevű jármű.