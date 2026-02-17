Évtizedek óta nem látott tömegek a mozikban, elkapkodott színházjegyek – ez a Demjén-film és -musical sikerének titka

Ember Márk,

Törőcsik Franciska,

Marics Péter,

Veréb Tamás,

Tóth Angelika,

Brasch Bence,

Csobot Adél,

Puskás-Dallos Péter,

Feke Pál

és Auksz Éva is.

A premierhétvége utolsó előadását követő fogadáson Szente Vajk, a színház igazgatója, és egyben a darab rendezője és írója az egybegyűlteknek elmondta, „van, amikor színházat csinálni megtiszteltetés, és ez a mai nap ilyen volt, hiszen egy Kossuth-díjas legenda előtt léphettünk fel”.

Elhangzott, hogy a darab díszlettervezője Rákay Tamás, a jelmeztervező Kovács Yvette Alida, a koreográfus Túri Lajos Péter, rendezője Szente Vajk. A szövegkönyvet Kirády Attila ötletéből, Goda Krisztina és Kormos Anett forgatókönyve alapján Szente Vajk és Galambos Attila írta.

Kezdetét vette a Demjén 80 évad

„A Hogyan tudnék élni nélküled? című film, majd a musical sikere nem más, mint az, hogy generációkat köt össze” – erről már Hankó Balázs, kultúráért és innovációért felelős miniszter beszélt lapunknak az Erkel Színház díszbemutatója után, amelyen részt vett a 80. születésnapját ünneplő Kossuth-díjas Demjén Ferenc is.