02. 17.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
dal szente vajk erkel színház hankó balázs demjén ferenc törőcsik franciska marics péter musical film

Évtizedek óta nem látott tömegek a mozikban, elkapkodott színházjegyek – ez a Demjén-film és -musical sikerének titka

2026. február 17. 12:25

Hankó Balázs kultúráért és innovációiért felelős miniszter nem csak ezt árulta el, azt is elmondta, melyik a kedvenc dala a Kossuth-díjas énekes, dalszerzőtől.

2026. február 17. 12:25
null
Krupincza Mariann
Krupincza Mariann

A Demjén Ferenc dalainak felhasználásával készült Hogyan tudnék élni nélküled? című film musicalváltozatát február 13-án mutatták be az Erkel Színházban

Demjén slágerei örökéletűek, örökérvényűek, ezért sem véletlen, hogy a filmet már 1,1 millióan látták, a musicalre pedig 24 óra alatt minden jegy elkelt
 Demjén slágerei örök életűek, örök érvényűek, ezért sem véletlen, hogy a filmet már 1,1 millióan látták, a musicalre pedig 24 óra alatt minden jegy elkelt – jelentette ki Hankó Balázs miniszter. (Fotó: Erkel Színház Facebook-oldala)

 

A szereposztásban a teátrum csapatának tagjai mellett feltűnnek a film szereplői is, mások mellett 

  • Ember Márk,
  • Törőcsik Franciska,
  • Marics Péter,
  • Veréb Tamás,
  • Tóth Angelika,
  • Brasch Bence,
  • Csobot Adél, 
  • Puskás-Dallos Péter,
  • Feke Pál
  • és Auksz Éva is.

A premierhétvége utolsó előadását követő fogadáson Szente Vajk, a színház igazgatója, és egyben a darab rendezője és írója az egybegyűlteknek elmondta, „van, amikor színházat csinálni megtiszteltetés, és ez a mai nap ilyen volt, hiszen egy Kossuth-díjas legenda előtt léphettünk fel”.

Elhangzott, hogy a darab díszlettervezője Rákay Tamás, a jelmeztervező Kovács Yvette Alida, a koreográfus Túri Lajos Péter, rendezője Szente Vajk. A szövegkönyvet Kirády Attila ötletéből, Goda Krisztina és Kormos Anett forgatókönyve alapján Szente Vajk és Galambos Attila írta.

Kezdetét vette a Demjén 80 évad

„A Hogyan tudnék élni nélküled? című film, majd a musical sikere nem más, mint az, hogy generációkat köt össze” – erről már Hankó Balázs, kultúráért és innovációért felelős miniszter beszélt lapunknak az Erkel Színház díszbemutatója után, amelyen részt vett a 80. születésnapját ünneplő Kossuth-díjas Demjén Ferenc is. 

A tárcavezető kiemelte: „Demjén Ferenc slágerei örök életűek, örök érvényűek, ezért sem véletlen, 

hogy a filmet már 1,1 millióan látták, a musical sikerét pedig az is igazolja, hogy 24 óra alatt elkelt mind a 46 ezer jegy”. 

Így minden meghirdetett előadás telt házzal megy majd.

A miniszter a következőképp méltatta az előadást, „amikor Szente Vajkkal egymás kezébe csaptunk, akkor az volt a célunk, hogy aki eljön az Erkelbe, az büszke magyarként menjen haza, és mai előadás után mindenki büszke magyarként mehet haza”.

Hankó Balázs kérdésünkre válaszolva ismertette a most rajtoló Demjén 80 programját is: 

a jubileumi év egy turnéval indul, majd érkezik a Hogyan tudnék élni nélküled? mozi második része, a csúcspont pedig egy nagyszabású arénakoncert lesz decemberben.

A miniszter a legjobban szeretett Demjén-dalait is elárulta, mondván, sok személyes kedvence van, de ezek közül kiemelte a darab és a film címadó dalát, a Szerelemvonatot, valamint A szabadság vándorait

A mozik közönségét már meghódította

A Hogyan tudnék élni nélküled? című filmet 2024-ben mutatták be a magyar mozikban, a nézettsége négy évtizedes rekordot döntött meg, több mint egymillióan látták Magyarországon, és 56 hétig volt a mozik műsorán. A Törőcsik Franciska, Ember Márk, Márkus Luca és Marics Péter főszereplésével készült alkotást Orosz Dénes rendezte, a forgatókönyvet Kormos Anett és Goda Krisztina írták. A cselekmény a mában és 1994-ben játszódik, és egy balatoni nyár történetét meséli el.

Nyitókép: Hankó Balázs Facebook-oldala

Ezt is ajánljuk a témában

 

