Tudtunk élni nélküle, de vele még jobban – őrülten tomboltak a nézők az Erkel Színházban

és hagyni magunkat csak úgy sodortatni a zenével, énekkel, látvánnyal. szívvel.

Szente Vajk rendezése pedig egyik szempontból sem adja nehezen magát. Az Erkel igazgatója rögtön az első néhány percben megkezdi az egész pályás letámadást; a szereplők egy része a Sajtból van a holddal rúgták be az ajtót, szemernyi kétséget sem hagyva afelől, milyen lendületre számíthatunk a következő két és fél órában. Ami – és ez nagy szó – szinte egyetlen percig sem hagy alább. Köszönhetően az érzékszervek minden fronton való bombázásának, beleértve a színes és/vagy csillogó jelmezeket, az állandó mozgásban lévő színpadot, az egyenrangúan illeszkedő, óriás vetített hátteret és az egészet láthatóan nagyon élvező színészeket, táncosokat – mintha együtt lennénk egy igazi nyári, édes-búsan romantikus mozi részesei.

Ha nagyon ki kellene emelni valakiket, akkor az a közönséget egyetlen szemöldökfelvonással megőrjítő Marics Peti lenne Gábor szerepében (váltva Veréb Tamással); őt tényleg imádja a színpad s viszont, és „jelenkori Gergőként” Feke Pált, aki úgy odateszi a végén a Jégszívet, hogy a már addigra is igen eksztatikus állapotban lévő nézőtér alig tudja tovább türtőztetni magát. A jelenetek közül pedig különösen és jó értelemben hatásos, amikor a két főszereplő – az általunk látott változatban Törőcsik Franciska és Ember Márk – az éjszakai Balatonban úszkál foszforeszkáló csillagos búvárruhaszerűségben; mintha egy nagyon szépen megkomponált, lírai filmrészletet látnánk.

Az ehhez hasonló lassabb és a pörgős, cselekményes részek is jó ritmusban váltják egymást, a műfaj kritériumai szerint lehetőséget adva a nagyjelenetek mellett a páros- és magánszámokra is. És amit nagyon fontos még megemlíteni, az a párbeszédekben ugyanúgy benne lévő humor, ami a nézőkkel való állandó közös játékba is átkúszik. Szerencsére nem arról a fajta nyomasztó interaktivitásról van szó, amikor a székbe lapulva rettegünk, nehogy muszáj legyen valamilyen módon bevonódnunk az előadásba.