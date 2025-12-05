Ilyen nem történt negyven éve – eljött a magyar film újabb aranykora?

„A Hogyan tudnék élni nélküled? rég nem látott magasságokba emelte a hazai alkotások nézőszámrekordját. Ez a film korra, nemre, világnézetre való tekintet nélkül egyesítette a magyar filmrajongókat a vásznak előtt. A látogatók sokszor együtt énekelték a dalokat a mellettük ülővel, vagy akár több tucatszor újranézték más és más partnerrel. Örömmel tapasztaltuk, hogy szlogenünk életre kelt, hisz ennek a romantikus musicalnek köszönhetően majd 2 órára a mozi tényleg mindenkit összehozott” – nyilatkozta utóbbi kapcsán Buda Andrea a Cinema City Magyarország marketing- és PR-igazgatója.

A produkció titka szerinte a közönség szeretetében rejlik.

A fiatal szereplők története, a balatoni életérzés és Demjén Ferenc örökzöldjeinek újraértelmezése olyan nosztalgikus, mégis friss élményt kínál, amelyhez generációk tudnak kapcsolódni.

A mozi egyszerre idézi meg a kilencvenes évek hangulatát és szólítja meg a mai fiatalokat, köszönhetően egyebek mellett a szereplőgárdának, köztük Törőcsik Franciskának, Ember Márknak, Marics Petinek vagy Márkus Lucának – Ember Márk egyébként a Futni mentem egyik fontos karaktere is volt.

„Nagyon büszke vagyok rá, hogy újabb rekordot döntött a film, hiszen az elmúlt évtizedekben nem volt példa rá, hogy egy film folyamatosan a mozik kínálatában szerepeljen. A sikernek egyszerű oka van: a nézők kiapadhatatlan szeretete és érdeklődése, ami ma is megtölti a mozitermeket” – mondta Kirády Attila, a film producere.