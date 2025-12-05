Ft
Ft
9°C
5°C
Ft
Ft
9°C
5°C
12. 05.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 05.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Erkel Színház Hogyan tudnék élni nélküled rekord folytatás Demjén Ferenc film

Ilyen nem történt negyven éve – eljött a magyar film újabb aranykora?

2025. december 05. 18:19

A Hogyan tudnék élni nélküled? nemcsak az egymilliós nézőszámot lépte át, de példátlan módon éppen 52. hete van műsoron országszerte a mozikban. 2026-ban előbb a színpadi adaptáció érkezik az Erkelben, majd ugyanazzal a szereplőgárdával az ugyancsak Demjén Ferenc-örökzöldekre épülő mozgóképes folytatás.

2025. december 05. 18:19
null
Farkas Anita

A közelmúltban egészen meglepő versengésnek lehettünk tanúi, már ami a hazai gyártású filmeket illeti: hónapokon át nyomon követhettük, hogy a „Demjén-musical”, azaz hivatalos címén a Hogyan tudnék élni nélküled? nézőszám tekintetében fej-fej mellett haladt a cseh adaptáció Futni mentem mozival. A még most is képlékeny végeredmény a magyar film aranykorát idézi: a két alkotásra összesen csaknem kétmillióan váltottak a jegyet. Arra pedig negyven éve, a  Szerelem első vérig bemutatója óta nem volt példa, amit a Hogyan tudnék élni nélküled? ez év második felére produkált, amikor is a nézettsége, beleértve a határon túli vetítéseket is, átlépte az egymilliós álomhatárt. 

Ezt is ajánljuk a témában

Ezt is ajánljuk a témában

Az alkotók most egy újabb rekordról számoltak be, miszerint a Demjén-slágerekre felfűzött, a kilencvenes évek balatoni nyarainak hangulatát visszaidéző romantikus vígjáték a tavaly december 12-i premierje óta, 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Áttörés: megvan az ősz győztese, Magyar Péter selyemzsinórt kapott – itt az új Mesterterv

Áttörés: megvan az ősz győztese, Magyar Péter selyemzsinórt kapott – itt az új Mesterterv
Tovább a cikkhezchevron

azaz 52. hete folyamatosan műsoron van országszerte. 

A Hogyan tudnék élni nélküled? rég nem látott magasságokba emelte a hazai alkotások nézőszámrekordját. Ez a film korra, nemre, világnézetre való tekintet nélkül egyesítette a magyar filmrajongókat a vásznak előtt. A látogatók sokszor együtt énekelték a dalokat a mellettük ülővel, vagy akár több tucatszor újranézték más és más partnerrel. Örömmel tapasztaltuk, hogy szlogenünk életre kelt, hisz ennek a romantikus musicalnek köszönhetően majd 2 órára a mozi tényleg mindenkit összehozott” – nyilatkozta utóbbi kapcsán Buda Andrea a Cinema City Magyarország marketing- és PR-igazgatója.

A produkció titka szerinte a közönség szeretetében rejlik. 

A fiatal szereplők története, a balatoni életérzés és Demjén Ferenc örökzöldjeinek újraértelmezése olyan nosztalgikus, mégis friss élményt kínál, amelyhez generációk tudnak kapcsolódni. 

A mozi egyszerre idézi meg a kilencvenes évek hangulatát és szólítja meg a mai fiatalokat, köszönhetően egyebek mellett a szereplőgárdának, köztük Törőcsik Franciskának, Ember Márknak, Marics Petinek vagy Márkus Lucának – Ember Márk egyébként a Futni mentem egyik fontos karaktere is volt.

Nagyon büszke vagyok rá, hogy újabb rekordot döntött a film, hiszen az elmúlt évtizedekben nem volt példa rá, hogy egy film folyamatosan a mozik kínálatában szerepeljen. A sikernek egyszerű oka van: a nézők kiapadhatatlan szeretete és érdeklődése, ami ma is megtölti a mozitermeket” – mondta Kirády Attila, a film producere.

Az örömteli jubileum alkalmából most nyereményjátékot hirdettek, a szerencsések filmes relikviákat és exkluzív forgatási látogatást nyerhetnek, 

ha az évforduló hetében, azaz december 4. és 10. között váltott mozijegyükkel pályáznak. 

A nagy sikerre való tekintettel ugyanis hamarosan, 2026-ban érkezik a folytatás ugyanazokkal a szereplőkkel, még újabb Demjén-dalokkal és fő helyszínként természetesen ismét a Balaton-parttal, miközben az első rész sem tűnik el a mozik kínálatából.

2026 februárjában pedig az Erkel Színházban mutatják be a Hogyan tudnék élni nélküled? Szente Vajk rendezte színpadi adaptációját. Ami már most szintúgy rekordot döntött: a teátrum minden idők legnagyobb színházi jegyértékesítését produkálta azóta, hogy december 1-jén elindult a jegyértékesítés.

A vásárlás nagysága még számunkra is példa nélküli volt. Olyan rendszerterhelés – több tízezer vásárló – érkezett egyszerre, amit eddig csak kiemelt sportesemények és néhány világszintű koncert alatt tapasztaltunk” – tájékoztatott ezzel kapcsolatban az InterTicket Kft. üzletfejlesztési igazgatója, Szokolay Zsolt.

Az idén musicalszínházként megújult Erkel amúgy is nagyot megy, már a jövő évi májusi előadásaikra is elfogyott a jegyek nagy része; ez több mint százötvenezer nézőt jelent.

 

Nyitókép: Jelenet a Hogyan tudnék élni nélküled? című magyar filmből. (InterCom)
 

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!