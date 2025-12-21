Emma karácsonya – egy magyar rendező bebizonyította, hogy saját zsebből is lehet kellemes mozit forgatni

Rózsa Gábornak nagy álma volt, hogy filmrendező legyen, de szakirányú képzettség híján meg sem próbált támogatásokért pályázni, helyette a saját kontójára kezdett forgatni. Ritkán sül ki jó az ehhez hasonló lelkes, de amatőr próbálkozásokból, ám úgy tűnik, ő a szabályt erősítő kivételt.

Első filmje, a Mentés másképp a nem kevés gyermekbetegsége ellenére teljesen korrekt romantikus vígjáték volt. Utána jött a Legénybúcsú extra, amiről nem tudok nyilatkozni, tipikus esete a kontraproduktív marketingnek: az egyik mobilos játék annyiszor tolta az arcomba a kínos előzetesét, hogy elment tőle a kedvem, a nézői vélemények alapján azonban valószínűleg egy rettenetes élménytől menekültem meg. Az idén bemutatott, József Attila pszichoanalízéséről szóló Reménytelenül pedig zseniális alapötletre épült, a színpadias alakítások és a szegényes tálalás azonban lerombolta az összképet.