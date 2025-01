Elvesztette az anyját, aztán véletlenül írt egy könyvet – a Bauhaust is megidézi az új magyar családi film

A Nemzeti Filmintézet, a Nederlands Filmfonds és az Eurimages támogatásával, a JUNO11 Pictures és a holland BIND koprodukciójában készült Véletlenül írtam egy könyvet a január 16-i premier után országszerte közönségtalálkozókkal kísért vetítéseken is látható lesz. Január 17-én Zsurzs Kati és Lakos Nóra rendező beszélgetnek a szentendrei P’Art Moziban, 18-án a nézők a Demeter Villővel és Rujder Viviennel találkozhatnak az Alleeban. A moziban több hazai előadó dalai is felcsendülnek, köztük Szabó Balázs és a Bagossy Brothers Company számai, utóbbi tagjai szereplőként is feltűnnek: ők január 23-án az Uránia Nemzeti Filmszínházban várják az érdeklődőket. A film egyedi látványvilága Szurdi Juci látványtervező munkája, aki január 23-án a győri Rómer Házban mesél majd ennek megalkotásáról.