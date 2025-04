124 éve mutatták be az első magyar filmet – ma van a magyar film napja

Így például a 2025-ös Magyar Film Napja apropójából a Filmio, a magyar filmek streaming platformja, 10 napon át 10 filmet tesz ingyenessé: Makk Károly és Darvas Iván születésének 100. évfordulója alkalmából a rendezőikon és a színészóriás emlékezetes alkotásait lehet ingyen megnézni május 4-ig. Április 30-án az HBO-n és a Cinemaxon is több magyar alkotás felkerül estig, és a Max kínálatába exkluzív premierként érkezik a Kék Pelikán, a Bagossy Brothers Company – 10 éve úton, illetve elérhetővé válik a Mesterjátszma is. Továbbá a Magyar Film Napja 2025 alkalmából 30-án az artmozi-hálózat is számos vetítéssel várja a magyar film iránt érdeklődőket.

Néhány jelentősebb klasszikus és modern kasszasiker a 2025-ös Magyar Film Napja alkalmából: A tanú (Bacsó Péter – 1969)

A tizedes meg a többiek (Keleti Márton – 1965)

Az ötödik pecsét (Fábri Zoltán – 1976)

Hadik (Szikora János – 2023)

Hunyadi (Lengyel Balázs – 2025)

Kontroll (Antal Nimród – 2003)

Körhinta (Fábri Zoltán – 1956)

Megáll az idő (Gothár Péter – 1982)

Mephisto (Szabó István – 1981)

Most vagy soha! (Lóth Balázs – 2024)

Sátántangó (Tarr Béla – 1994)

Semmelweis (Koltai Lajos – 2023)

Szerelem (Makk Károly – 1971)

Tündérkert – Kísértések kora (Madarász István – 2023)

Nyitókép: Filmarchívum