Kimondhatjuk: megvan az év legjobb sorozata – megnéztük a Hunyadi összes részét!

Ha nem szól délben harang a toronyban; a szívem sem dobban… Leander dala talán túlzás egyeseknek, de benne van minden, amit az a harangszó képvisel, amely Hunyadi János nevéhez kötődik, és amit a sorozat is kiemel. A magyar és nyugati hagyomány szerinti déli harangszó ugyanis az 1456. július 22-én kivívott nándorfehérvári diadallal függ össze, amikor a középkori keresztény Magyar Királyság déli kapujának tartott végvárat Hunyadi János, „védője a keresztnek, megrontója büszke tarnak”, megvédte a muszlimok támadásától. Az alapvetően a kereszténység védelmére felszólító déli harangszó elrendelése többek között III. Kallixtusz pápának köszönhető, aki úgy fogalmazott: „jel adassék minden hívőnek, hogy imáikkal segítsék azokat, akik a török ellen harcolnak”.

Aztán ott az itáliai atya, akit először nem is tudunk hova tenni, de amikor azt mondja, hogy ő márpedig az Il Corvo szolgálatába áll, és az isteni jelre vár, hogy megmutassa a hit erejét, akkor bizony valóban így tesz, mikor eljő a jel, ezzel éppen úgy valódi csúcsjelenetet hozva el, mint ahogy Vitéz János teszi ezt a nándorfehérvári közös imánál. És ugyan biztosan akad majd olyan, akit ez irritál, vagy olyan, aki nevetségesnek tartja a helyzetet, de élmények terén az ilyen néző a Hunyadi legnagyobb vesztese.

Mell nélkül is mellbedobással győz

Mert a Hunyadi mind a tíz része élmény, de a 3-4. epizódtól az igazi, mikor már megismertük a karaktereket. Kell is a felfutási idő, hogy valóban élvezzük a történetet, az intrikákat, amik éppen úgy a korszakhoz tartoztak, mint a szülésbe belehalt nők, az erőszak vagy a testiség. Lehetünk álszentek, de nem tudom, miért rosszabb egy gyereknek egy női mell, mint egy levágott fej és láb, pláne, hogy előbbi testrésszel fiatalabb korunkban jó eséllyel mindenképpen volt egy bensőséges kapcsolatunk, de ideális esetben felnőttként is – bármelyik oldalán állunk. Az alkotók egyébként maguk is meglepődtek rajta, hány család ült le a Hunyadi, mint valami matiné elé, így nem is számoltak azzal, hogy az egyébként messze nem olyan explicit erotika gondot okozhat.