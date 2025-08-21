Akár egy kávéfőzőgyárban is lehet hadászati célú eszközöket gyártani – szakértőt kérdeztünk a munkácsi támadásról

Somkuti Bálint biztonságpolitikai szakértőt kérdeztük arról, lehet-e igazságalapja az orosz híreszteléseknek, illetve előfordulhat-e, hogy az ukránok fegyvergyárakat telepítettek Kárpátalja területére, ezzel további orosz támadások célpontjává téve az ott élő magyar kisebbséget.

Akár egy kávéfőzőgyártó üzemben is lehet hadászati célú eszközöket gyártani

A szakértő kérdésünkre elmondta, mivel az ukrán fegyverüzemek helyszíne és működése hadititok – akárcsak az orosz támadások következő célpontjai –, nem állapítható meg teljes bizonyossággal, hogy gyártottak-e hadászati célra alkatrészeket a munkácsi gyárban.

„Ugyanakkor egy drón nagyon sok olyan alkatrészt tartalmaz, amit civil felhasználásra is szoktak gyártani. A nyomtatott áramkörtől kezdve a különböző elektronikai alkatrészeken át, a chipekig, tranzisztorokig, kondenzátorokig sok olyan alkatrész van, ami nem csak katonai célra alkalmazható” – állapította meg a szakértő, hozzátéve, hogy egy kávéfőző gyártó üzem is kiválóan alkalmas lehet például olyan hadiipari elektronikai eszközök összeforrasztására, ami egy kávéfőzőben is szükséges.

Oroszország átfogó támadást indított az ukrán hadiipar megtörésére

A biztonságpolitikai szakértő arra is felhívta a figyelmet, hogy az utóbbi időben Oroszország egyre nagyobb támadásokkal igyekszik megtörni az ukrán hadiipar gerincét, valószínűleg a munkácsi támadás is ebbe a mintázatba illik bele.

„Nyugat-Ukrajnában a távolság miatt kevesebb támadás történik, a hírekben viszont most egy egész Ukrajna területét érintő támadássorozatról lehet hallani” – jegyezte meg Somkuti. Elmondta, a kárpátaljai gyárral egyszerre több ukrajnai létesítmény ellen indítottak támadást.

Feltehetően az orosz hírszerzés kapott egy olyan információt, hogy ezekben az üzemekben katonai drónokban használatos eszközöket gyártanak, és ez állhat a támadás hátterében”

– összegezte.

Stratégiai szempontból logikus lenne, ha Kárpátaljára telepítettek volna ukrán hadiipari gyárakat

Somkuti hangsúlyozta, szerencsére Kárpátalját eddig többnyire elkerülték a támadások, mert távol van a frontvonaltól, ugyanakkor épp emiatt a távolság miatt elképzelhető, hogy az ukránok ezeken a területeken létesíthetnek gyárakat.

Kárpátalja egyfajta hátországnak tekinthető, ezért felmerülhet a gyanú, hogy az ukrán vezetés oda is telepíthetett kritikus fontosságú gyárakat, mert olyan területekben gondolkozhatnak, amelyek távol vannak Oroszországtól”

– jegyezte meg, és kiemelte, hogy ezek pusztán következtetések, hiszen az erre vonatkozó információk „hétpecsétes hadititoknak” számítanak.

Arra a kérdésünkre, hogy számíthatunk-e hasonló támadásokra Kárpátalján, úgy felelt:

„Úgy gondolom, hogy amit az elmúlt időszakban láttunk, az az ukrán katonai kapacitás, az ukrán hadiipar módszeres támadása, amelynek célja, hogy felszámolják, vagy legalább drasztikusan csökkentsék Ukrajna képességeit. Hogyha van még ilyen üzem Kárpátalján – amiről nincs információnk –, akkor még várható, hogy lesznek ilyen támadások” – foglalta össze.

Nyitókép: Dunda György fotója