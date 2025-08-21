Helyreigazítás

Valami nagyon nem stimmel az Integritás Hatóság vezetőjének ingatlanja körül
Mégis egy óriási területen épült luxusvillában él Biró Ferenc?
A 2025. január 18. napján megjelent „Valami nagyon nem stimmel az Integritás Hatóság vezetőjének ingatlanja körül” című cikkünkben valótlanul állítottuk, hogy Biró Ferenc Pál, az Integritás Hatóság elnöke ingatlana körül több kilométeres kerítést épített a hatóság költségvetéséből.
A 2025. január 18. napján megjelent „Valami nagyon nem stimmel az Integritás Hatóság vezetőjének ingatlanja körül” című cikkünkben valótlanul állítottuk, hogy Biró Ferenc Pál, az Integritás Hatóság elnöke ingatlana körül több kilométeres kerítést épített a hatóság költségvetéséből. Valótlanul híreszteltük, hogy Biró Ferenc Pál a házán egyéb felújításokat is elvégeztetett, ugyancsak az Integritás Hatóság pénzén.
Ezt is ajánljuk a témában
Mégis egy óriási területen épült luxusvillában él Biró Ferenc?