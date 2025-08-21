Ft
helyreigazítás Biró Ferenc Pál Integritás Hatóság ingatlan

Helyreigazítás

2025. augusztus 21. 17:52

2025. augusztus 21. 17:52

A 2025. január 18. napján megjelent „Valami nagyon nem stimmel az Integritás Hatóság vezetőjének ingatlanja körül” című cikkünkben valótlanul állítottuk, hogy Biró Ferenc Pál, az Integritás Hatóság elnöke ingatlana körül több kilométeres kerítést épített a hatóság költségvetéséből. Valótlanul híreszteltük, hogy Biró Ferenc Pál a házán egyéb felújításokat is elvégeztetett, ugyancsak az Integritás Hatóság pénzén.

