Megmutatta elképesztő villáját Haaland – azt találgatják, hol laknak Szoboszlaiék (VIDEÓ)

Újabb elképesztő statisztika Szoboszlairól – az egész ligában csak egyetlen játékos előzi
A Liverpoolban mindenki mögötte.
A Manchester City norvég gólvágója bepillantást engedett angliai áloméletébe. Más kérdés, ezzel lehet, hogy akaratán kívül „lebuktatta” Szoboszlai Dominikot és családját is...
Erling Haaland egy pillanatig sem csinál titkot fényűző luxuséletéből. A Manchester City norvég sztárja saját maga vezetett körbe egy stábot a Cheshire-ben található luxusvillájában, bepillantást engedve ezzel a rajongóknak a többek között hat hálószobával, saját edzőteremmel, jégfürdővel, szaunával és vörösfény-terápiás szobával felszerelt házában. A videó emellett azért is érdekes, mert valószínűleg Szoboszlai Dominik és családja is e sztárfutballisták körében népszerű, Manchester és Liverpool között fekvő frekventált környéken telepedett le Angliában.
A Liverpool magyar kiválósága ugyanis korábban elárulta, jó barátja, egykori salzburgi csapattársa véleményét is kikérte a szigetországi ingatlanvásárlás előtt, Szoboszlai felesége, Buzsik Borka pedig nemrég egy közösségi médiás sztorija alapján történetesen a Chapel Roadon sétált kislányával, ami csupán néhány percre van Haaland villájától. Így bár
a Szoboszlai-házaspár a családi magánszféra védelme érdekében nem hozta nyilvánosságra, végül hol találták meg az angliai álomotthonukat – ugyanúgy, ahogy újszülött kislányuk nevét és arcát sem tették közkinccsé –, sokan most azt találgatják, a mesés körülményeivel dicsekvő Haaland akaratlanul is „lebuktatta” őket...
Nyitókép: AFP/Darren Staples