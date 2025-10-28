Megmutatta elképesztő villáját Haaland – azt találgatják, hol laknak Szoboszlaiék (VIDEÓ)

Erling Haaland egy pillanatig sem csinál titkot fényűző luxuséletéből. A Manchester City norvég sztárja saját maga vezetett körbe egy stábot a Cheshire-ben található luxusvillájában, bepillantást engedve ezzel a rajongóknak a többek között hat hálószobával, saját edzőteremmel, jégfürdővel, szaunával és vörösfény-terápiás szobával felszerelt házában. A videó emellett azért is érdekes, mert valószínűleg Szoboszlai Dominik és családja is e sztárfutballisták körében népszerű, Manchester és Liverpool között fekvő frekventált környéken telepedett le Angliában.

Erling Haaland számára minden adott, hogy zavartalan környezetben koncentrálhasson a játékra – más kérdés, ezzel lehet, hogy lebuktatta Szoboszlai Dominiket...

Fotó: MTI/EPA/Adam Vaughan

Szoboszlai és Haaland a pályán kívül szomszédok?

A Liverpool magyar kiválósága ugyanis korábban elárulta, jó barátja, egykori salzburgi csapattársa véleményét is kikérte a szigetországi ingatlanvásárlás előtt, Szoboszlai felesége, Buzsik Borka pedig nemrég egy közösségi médiás sztorija alapján történetesen a Chapel Roadon sétált kislányával, ami csupán néhány percre van Haaland villájától. Így bár