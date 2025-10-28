Ft
Ft
12°C
5°C
Ft
Ft
12°C
5°C
10. 28.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 28.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Cheshire Buzsik Borka Haaland luxus Liverpool ingatlan Manchester Szoboszlai Dominik

Megmutatta elképesztő villáját Haaland – azt találgatják, hol laknak Szoboszlaiék (VIDEÓ)

2025. október 28. 15:54

A Manchester City norvég gólvágója bepillantást engedett angliai áloméletébe. Más kérdés, ezzel lehet, hogy akaratán kívül „lebuktatta” Szoboszlai Dominikot és családját is...

2025. október 28. 15:54
null

Erling Haaland egy pillanatig sem csinál titkot fényűző luxuséletéből. A Manchester City norvég sztárja saját maga vezetett körbe egy stábot a Cheshire-ben található luxusvillájában, bepillantást engedve ezzel a rajongóknak a többek között hat hálószobával, saját edzőteremmel, jégfürdővel, szaunával és vörösfény-terápiás szobával felszerelt házában. A videó emellett azért is érdekes, mert valószínűleg Szoboszlai Dominik és családja is e sztárfutballisták körében népszerű, Manchester és Liverpool között fekvő frekventált környéken telepedett le Angliában.

Haaland lebuktatta Szoboszlait?
Erling Haaland számára minden adott, hogy zavartalan környezetben koncentrálhasson a játékra – más kérdés, ezzel lehet, hogy lebuktatta Szoboszlai Dominiket...
Fotó: MTI/EPA/Adam Vaughan

Szoboszlai és Haaland a pályán kívül szomszédok?

A Liverpool magyar kiválósága ugyanis korábban elárulta, jó barátja, egykori salzburgi csapattársa véleményét is kikérte a szigetországi ingatlanvásárlás előtt, Szoboszlai felesége, Buzsik Borka pedig nemrég egy közösségi médiás sztorija alapján történetesen a Chapel Roadon sétált kislányával, ami csupán néhány percre van Haaland villájától. Így bár 

a Szoboszlai-házaspár a családi magánszféra védelme érdekében nem hozta nyilvánosságra, végül hol találták meg az angliai álomotthonukat – ugyanúgy, ahogy újszülött kislányuk nevét és arcát sem tették közkinccsé –, sokan most azt találgatják, a mesés körülményeivel dicsekvő Haaland akaratlanul is „lebuktatta” őket...

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: AFP/Darren Staples

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Reszelő Aladár
2025. október 28. 16:44
Ez már az igazoláskor elhangzott, hogy van ez a település a két város között, ami kifejezetten a PL focisták és edzők lakhelyeként szolgál. Kellő mennyiségű luxusingatlan (sokszor több játékos is megfordul a tulajok/bérlők közt), privacy a kíváncsi tekintetek ellen. Ott kicsit mások a szurkolók. Dominiknak már az aláírása napján mondták, hogy ne is próbáljon meg Liverpoolban lődörögni, mert már aznap fel fogják ismerni.
Válasz erre
0
0
vakiki
2025. október 28. 16:26
Miért kell azzal foglalkozni,hogy vajon hol lakik a Szoboszlai család? Mindig van valami,amivel lehet "piszkálódni". Mi lenne,ha békén hagynák őket,és hagynák Domit focizni. Amit igen jól csinál.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!