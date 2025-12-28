Ft
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
liverpool Robbie Keane Szoboszlai Dominik

Szoboszlait siratták Liverpoolban, magyar edző verte meg Robbie Keane-t

2025. december 28. 06:12

Veszélybe került a Vörösök óriási befektetése, Tóth Alex elbúcsúzott a fradistáktól, kitálalt a zöld-fehérekről az osztrák sajtó. Ezek voltak a karácsonyi hét legolvasottabb sporthírei a Mandineren.

2025. december 28. 06:12
null

Mint arról beszámoltunk, Szoboszlai Dominik a Tottenham ellen összeszedte az ötödik sárga lapját, így eltiltás miatt kénytelen volt kihagyni a sereghajtó Wolves elleni december 27-i Premier League-meccset a Liverpool színeiben. A szurkolók vegyesen fogadták a hírt, egyesek örültek, hogy pihenhet végre a magyar válogatott csapatkapitánya, mások bosszúsak voltak, mert a csapat legjobb formában lévő játékosáról van szó. A kommentek között talán az alábbi volt a legmeglepőbb és egyben legmagabiztosabb:

Legyünk őszinték, nem lesz rá szükség”

Összességében igaza lett a szurkolónak. A Liverpool nagy küzdelemben végül 2–1-re nyert a tabella utolsó helyén szerénykedő Wolves ellen az Anfielden. Szoboszlai nélkül, Kerkezzel a soraiban.

Új szelek fújnak Brüsszelben: ilyen uniós csúcsot még sohasem láttak az EU-ban

Veszélyben Szoboszlaiék 58 milliárdos befektetése

A klub háza táján közben aggódnak a nyáron igazolt svéd támadó, Alexander Isak miatt. Angliában tényként közlik, hogy eltört a lába, míg Svédországban már megkezdődtek a találgatások, melyek szerint minimum három, rosszabb esetben akár hat hónapos kényszerszünet is várhat rá.

Hosszú időre partvonalon kívülre kerülhet a Liverpool 130 millió fontos nyári igazolása.

Egészen lesújtó hírek Arne Slot csapata számára.

Egy magyar verte meg Robbie Keane-t

Ahogy az NB I-es tabellán besurrant a címvédő Ferencváros labdarúgócsapata elé az ETO, úgy az alábbi listán is megelőzte a győri szakvezető Borbély Balázs, a Fradi ír mesterét, Robbie Keane-t. A csakfoci portál megvizsgálta az első két osztályban dolgozó szakemberek bajnoki mérkőzéseken produkált győzelmi mutatóit a 2025-ös naptári évben.

A mérleg szerint a jelenleg a Rába-parton dolgozó, de korábban éveken át a Fradi utánpótlásában tevékenykedő Borbély volt a legeredményesebb:

eggyel kevesebb mérkőzésen eggyel több pontot szerzett, mint népligeti riválisa, így a százalékos mutató is jobbnak bizonyult.

Tóth Alex elbúcsúzott az évtől, üzent a fradistáknak

Nagyon intenzív év van a húszéves Tóth Alex mögött, ezért még neki is fel kell dolgoznia, hogy mi minden történt vele 2025-ben. A Fradi fiatalja hirtelen a magyar futball egyik legnagyobb ígérete lett, és valamennyi európai topligából vannak érdeklődők iránta. A fradi.hu most vele készített évzáró interjújában arra is kitért, mit kér a szurkolóktól.

Ez egy nagyon intenzív év volt, még nekem is fel kell fognom, hogy mi minden is történt valójában.”

A fradistáknak azt üzente: pihenjék ki ők is magukat, élvezzék a családdal ezt a kis időt, aztán őket is várják a stadionokba, mert rájuk is szükség lesz.

Kitálalt a Fradiról az osztrák sajtó

Osztrák sajtóhírek szerint Spanyolországban megmérkőzhet egymással a Rapid Wien és a Ferencváros labdarúgócsapata. Kérdés, hogy Varga Barnabás és Tóth Alex még pályára léphet-e az FTC-ben Bolla Bendegúz ellen.

A két zöld-fehér klub szurkolói egyébként nagy barátságot ápolnak egymással – bár ők vélhetően nem lesznek ott a spanyolországi edzőtáborban rendezendő mérkőzésen.

Elbúcsúzott az újpesti edző

Az év végére alaposan felbolydult a méhkas az Újpest FC háza táján. Dárdai Pál érkezésével együtt rövid távon a győzelem, hosszabb távon a rég nem látott remény is bekopogtatott a IV. kerületbe – a lila-fehéreknél ugyanakkor tisztában vannak vele, még rengeteg munka vár rájuk, és erre az évre a biztató zárással együtt sem lehetnek büszkék.

Decemberben az ideiglenes edzővé kinevezett Bodor Boldizsár is elköszönt. A megbízott tréner ugyanis jelen formában nem folytathatja tovább a munkát a csapat élén, lévén a licencfeltételek nem teszik ezt lehetővé.  

A licenc sem engedi meg, hogy tovább maradjak, öt mérkőzésre állapodtunk meg. Az ötből három győzelem jó eredménynek számít, ezzel maximálisan elégedettek vagyunk”

– szögezte le a szakember, akit a zuhanyhíradó szerint Szélesi Zoltán válthat.

Fotó: Glyn Kirk/AFP

