Szoboszlait siratták Liverpoolban, magyar edző verte meg Robbie Keane-t

Mint arról beszámoltunk, Szoboszlai Dominik a Tottenham ellen összeszedte az ötödik sárga lapját, így eltiltás miatt kénytelen volt kihagyni a sereghajtó Wolves elleni december 27-i Premier League-meccset a Liverpool színeiben. A szurkolók vegyesen fogadták a hírt, egyesek örültek, hogy pihenhet végre a magyar válogatott csapatkapitánya, mások bosszúsak voltak, mert a csapat legjobb formában lévő játékosáról van szó. A kommentek között talán az alábbi volt a legmeglepőbb és egyben legmagabiztosabb:

Legyünk őszinték, nem lesz rá szükség”

Összességében igaza lett a szurkolónak. A Liverpool nagy küzdelemben végül 2–1-re nyert a tabella utolsó helyén szerénykedő Wolves ellen az Anfielden. Szoboszlai nélkül, Kerkezzel a soraiban.