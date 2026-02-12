Ha valami rémálom, akkor nekem az volt az éjjel. Becsöngetett hozzánk egy bizonyos Jevhen Karasz őrnagy, és azt mondta, ő mostantól itt fog lakni egész addig, amíg az ukránok magyarországi inváziója tart. Odahaza azzal fenyegetőzött, hogy ha „Orbán Viktor rosszat mond, rosszat tesz, akkor a 128-as dandár 2 perc alatt lerohanja Magyarországot.”

Tudtam a dologról, mert Bóka János uniós ügyekért felelős miniszter azt írta, nemrég az ukrán sajtóban már a miniszterelnök elleni dróntámadásról írtak, most pedig Jevhen Karasz, az ukrán hadsereg őrnagya nyílt katonai támadással fenyegette meg Magyarországot.