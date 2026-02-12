Gyurcsánytól tanultak: így jelentené be a Tisza, hogy megszűnik a rezsicsökkentés, elveszik a 13. és 14. havi nyugdíjat
Az elemzők szerint „nem babra megy a játék”, és „elő van készítve az Őszöd 2 is”.
Tudjuk jól, Ukrajnában a közrend, a korrupció mértéke békeidőben is katasztrofális.
Ha valami rémálom, akkor nekem az volt az éjjel. Becsöngetett hozzánk egy bizonyos Jevhen Karasz őrnagy, és azt mondta, ő mostantól itt fog lakni egész addig, amíg az ukránok magyarországi inváziója tart. Odahaza azzal fenyegetőzött, hogy ha „Orbán Viktor rosszat mond, rosszat tesz, akkor a 128-as dandár 2 perc alatt lerohanja Magyarországot.”
Tudtam a dologról, mert Bóka János uniós ügyekért felelős miniszter azt írta, nemrég az ukrán sajtóban már a miniszterelnök elleni dróntámadásról írtak, most pedig Jevhen Karasz, az ukrán hadsereg őrnagya nyílt katonai támadással fenyegette meg Magyarországot.
Nem egy ismeretlen provokátorról van szó, hanem egy szélsőséges, radikális nézeteket képviselő neonáci csoport vezéralakjáról, akit nem mellesleg Zelenszkij elnök kitüntetésben részesített. Mélyen felháborító, hogy mindez ma Európában megtörténhet!”
Látni is véltem Zelenszkij plecsnijét a zubbonyán, ami elborzasztott. Az ukrán elnök pedig ellenséges davosi nyilatkozatával keltett nagy visszhangot, amelyben kijelentette, hogy
minden Viktor, aki európai pénzből él, de kiárusítja az európai érdekeket, megérdemelne egy fejbekólintást (vagy taslit).”
Kövér László ma reggel az Igazság órájában kijelentette,
„Mondhatná azt bárki, hát ő egy őrnagy, nem érdekes, hogy ő mit mond, de az, hogy erre az ukrán vezetés nemhogy nem reagál, de másfajta megfogalmazásban erősíti a fenyegetőzéseket, azért azt komolyan kell venni.
Brüsszel szándékairól, erkölcsi, politikai minőségéről pedig semmi sem árulkodik jobban, mint az, hogy úgy tesznek, mintha ez el sem hangzott volna. Semmi reakció. Például ilyesmi: „Zelenszkij elvtárs, legalább egy kicsit fogja vissza magát, ha már egyszer ön akar az Európai Unióba felvételt nyerni” – így a házelnök.
Ne feledjük, a szélsőjobboldali, kifejezetten antiszemita, náci csoportosulások, nacionalisták jelen voltak az úgynevezett népi mozgalmakban. „Azóta hivatalosan is a második világháború alatti nacionalista és Hitlerrel kollaboráló náci bandák vezetőit hősöknek tekintik Ukrajnában. Ezek az emberek, például Jevhen Karasz, ilyen típusú csoportosulásokhoz köthetők” – mondta Kövér.
„Ukrajna egy nagyon rosszul szervezett állam volt mindig is. A »rosszul szervezett állam« legyen eufémizmus, mondhatnám azt is, hogy nincs is ott állam, ami működőképes lenne.”
Magyarok vagyunk, családjainknak rossz emlékei vannak az inváziókról. Például a Tanácsköztársaság bukása utáni szörnyűséges eseményekről. A román csapatok akkor valóban eljutottak Budapestig 1919. augusztus 3-án, és az 1918–1919-es magyar–román háború keretében be is vonultak a fővárosba. A katonai intervenció célja hivatalosan a bolsevizmus terjedésének megállítása és a Kun Béla vezette kommunista rezsim felszámolása volt.
A románok több mint három hónapig tartották megszállva Budapestet. Az antant követelésére végül 1919. november 14-én hagyták el a fővárost, átadva a helyet a Nemzeti Hadseregnek.
Horthy Miklós két nappal később vonult be Budapestre.
Lidérces emlékek, lidérces álom.
A Kormányinfón Gulyás Gergely arra a kérdésre, hogy miképp vélekedik arról, hogy a Tisza Párt részéről nem érkezett reakció az Ukrajnából hazánkat érő fenyegetésekre, kijelentette: „Nem szeretnék naivnak tűnni, mert akkor azt várnám, hogy a magyar politikai élet oldalaktól függetlenül képes összefogni. De a magyar politikában már régóta nincsen nemzeti minimum. Ez is ennek a jele, semmi sem változott.” Hangsúlyozta:
Magyarország nem azért hívja fel a figyelmet a háború veszélyeire, mert meg akarnak minket támadni, hanem azért, mert az Európai Unió úgy gondolja, ami Ukrajna és Oroszország között zajlik, az a saját háborúja. A belesodródás jelenti a veszélyt,
mutatott rá.
Az ébresztőóra szerencsére megszólalt. Jevhen Karasz őrnagy látogatása, hál’ Istennek, csak rémálomnak bizonyult.
Orbán Viktor ma délelőtt a belgiumi informális EU-csúcson kijelentette,
minden ország védi a szuverenitását, így mi is, nem hagyjuk magunkat sem fenyegetni, sem zsarolni.”
Magyar Péter pedig lapul, mint dinnye a fűben. De ő országot akar vezetni. Normáááális?
