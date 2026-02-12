Ft
négyszemközt molnár áron nagy ervin trombitás kristóf

Nagy Ervin vagy Molnár Áron „Noár” szánalmasabb? – Trombitás Kristóf volt a Négyszemközt vendége (VIDEÓ)

2026. február 12. 16:30

Szellemes és tanulságos interjút adott Trombitás Kristóf, a Megafon egyik legsikeresebb influenszere Andor Éva Négyszemközt című műsorában.

2026. február 12. 16:30
null

A Kontextus népszerű podcast-sorozatában szóba kerültek Trombitás Kristóf 

baloldali propagandistákon gúnyolódó videói, Magyar Péter figurája, az ellenzék veszélyessége és persze nevetségessége is. 

Andor Éva vendége – a napi politika és a történelmi múlt elemzése mellett – megható részletességgel beszél családjáról is.

A Négyszemközt legújabb epizódja Trombitás Kristóffal a Mandiner Kontextus-csatornáján elérhető.

Nyitókép: Mandiner

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
Obsitos Technikus
2026. február 12. 17:49
Egykutya. Hóttverseny.
Válasz erre
0
0
Syr Wullam
2026. február 12. 17:19
Catullus, carm. 16. 🧐
Válasz erre
0
0
cukigomboc
2026. február 12. 17:04
OK, ezt a poént megadom. Az ország legnyomorultabb, legszánalmasabb makimajmától megkérdezni, ki a szánalmasabb :DDD A szerencsétlen, mindenben kudarcos senkiházi betyárkörte, aki még megafonosnak is szar, és a legmaradandóbb műve az volt, hogy flexelt a sziget VIP-jeggyel :D
Válasz erre
0
0
cirmos
2026. február 12. 16:48
van egy téma, amely most mindenkit foglalkoztat, minden hírportál ezzel foglalkozik-kivéve a mandinert... nyilván azért, mert a kormánypártnak ehhez aztán semmi köze!
Válasz erre
0
0
