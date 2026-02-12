Nagy Ervin vagy Molnár Áron „Noár” szánalmasabb? – Trombitás Kristóf volt a Négyszemközt vendége (VIDEÓ)

Gyurcsánytól tanultak: így jelentené be a Tisza, hogy megszűnik a rezsicsökkentés, elveszik a 13. és 14. havi nyugdíjat
Az elemzők szerint „nem babra megy a játék”, és „elő van készítve az Őszöd 2 is”.
Szellemes és tanulságos interjút adott Trombitás Kristóf, a Megafon egyik legsikeresebb influenszere Andor Éva Négyszemközt című műsorában.
A Kontextus népszerű podcast-sorozatában szóba kerültek Trombitás Kristóf
baloldali propagandistákon gúnyolódó videói, Magyar Péter figurája, az ellenzék veszélyessége és persze nevetségessége is.
Andor Éva vendége – a napi politika és a történelmi múlt elemzése mellett – megható részletességgel beszél családjáról is.
A Négyszemközt legújabb epizódja Trombitás Kristóffal a Mandiner Kontextus-csatornáján elérhető.
Nyitókép: Mandiner