Az ilyen és ehhez hasonló lekezelő megszólalások nagyon könnyen Magyar Péter vesztét okozhatják. Mert hiába próbálja elhitetni a Tisza Párt elnöke az ellenkezőjét, ők nem a magyar emberek oldalán állnak. Őket Brüsszelből irányítják, brüsszeli célokért dolgoznak, és ráadásul már a multik világából is kaptak segítséget Kapitány István és Orbán Anita személyében – gondolta magában Felhévizy, és tovább böngészett a világhálón.”

Nyitókép: Facebook