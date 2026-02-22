Ft
tisza párt nagy ervin kóka jános brüsszel üzlet Magyar Péter gyurcsány ferenc

Magyar Péter vesztét okozhatja Nagy Ervin beképzelt, pökhendi arroganciája

2026. február 22. 06:23

Hiába próbálja elhitetni a Tisza Párt elnöke az ellenkezőjét, ők nem a magyar emberek oldalán állnak. Őket Brüsszelből irányítják, brüsszeli célokért dolgoznak.

2026. február 22. 06:23
null
Felhévizy Félix
Felhévizy Félix
Magyar Nemzet

„Az RTL üdvöskéje a párt megszorító intézkedéseit nem véletlenül védi, nem véletlenül igyekszik leplezni.

Azóta kiderült, hogy szoros személyes és üzleti kapcsolatok kötik Nagy Ervint Gyurcsány Ferenc egykori gazdasági miniszteréhez. Az Ellenpont cikke szerint Kóka János felesége és a Péterfy család kulcsszerepet játszott a színész portrékönyvének kiadásában és népszerűsítésében, amivel azt szerették volna elérni, hogy Nagy Ervin minél hamarabb befusson tiszás politikusként.

Az ilyen és ehhez hasonló lekezelő megszólalások nagyon könnyen Magyar Péter vesztét okozhatják. Mert hiába próbálja elhitetni a Tisza Párt elnöke az ellenkezőjét, ők nem a magyar emberek oldalán állnak. Őket Brüsszelből irányítják, brüsszeli célokért dolgoznak, és ráadásul már a multik világából is kaptak segítséget Kapitány István és Orbán Anita személyében – gondolta magában Felhévizy, és tovább böngészett a világhálón.”

Nyitókép: Facebook

