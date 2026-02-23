Nem hallgathatunk! – Vidnyánszky Attila a Mandinernek

Többek között a múlt évben meghívott belga Jan Fabre Vér vagyok című produkciójának műsorra tűzését kifogásolta Dúró Dóra. Nem talál kivetnivalót abban, hogy egy provokációiról híres, szexuális zaklatásért elítélt személyt hívtak el vendégrendezőnek a Nemzeti Színházba?

Rá kell nézni a repertoárunkra: van negyvennégy címünk, kétharmada magyar szerző, emeljen bárki kifogást ez ellen. Nagyon egyszerű, nem érzésekre kell hagyatkozni, hanem meg kell nézni, mit játszottunk januárban az Egri csillagoktól Szarka Tamás Esthajnalán és a János vitézen át Vörösmarty Csongor és Tündéjéig. Ezek a darabok alkotják a repertoárunk gerincét. Azt, hogy tizenkét és fél év alatt volt egy olyan darab, amely kapcsán felmerülhetnek kifogások, nem tartom botránynak. Ráadásul ez sem fekete-fehér történet. Mindenhol leírják, hogy Jan Fabrét jogerősen elítélték, de lehet más olvasata is ennek. Nem akárki a fickó. Felvállaltan katolikus ember, nagy tisztelője Magyarországnak, úgy tudom, ő volt az első élő képzőművész, akinek kiállítása volt a Louvre-ban. Lehet, hogy hibázott, az is lehet, hogy sok mindenben mást gondolunk, de nem ő volt az egyetlen, akit művészi érdemei figyelmen kívül hagyásával a MeToo nevű boszorkányüldözés idején kiradíroztak Európából. Egy gesztust gyakoroltunk felé a meghívással, néhányszor lejátszottuk a darabot, de már több mint egy éve nem megy.