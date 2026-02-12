Ez még provokációnak is beillik: bemutatta az ukrán lap, miért nem kellett bevonulnia a hadseregbe egy sminkesnek

„Önök Magyarországon elképzelni sem tudják, milyen terrorban élünk Kárpátalján” – újabb részletek derültek ki a kényszersorozás következtében elhunyt magyar férfiről
Rebán Zsolt szülei a gyász terhe alatt teljesen összetörtek.
Mindeközben kényszersorozás során hunyt el egy súlyos szívbetegségben szenvedő magyar.
Egy érdekes történetet osztott meg az Unian. Jegor Andrjusin sminkes és blogger történetét idézte fel a lap, aki elmesélte, miért nem kellett bevonulnia az ukrán hadseregbe.
A férfi beszámolt róla, hogy eleinte fontolóra vette, bevonuljon a hadseregbe, ám rájött, hogy nem bírná a frontot.
„Végül rájöttem, hogy mindenkinek ott kell lennie, ahol jól érzi magát. Úgy gondoltam, hogy egy hét alatt egyszerűen meghalnék ott. Mert most veseproblémáim vannak, nem szabad túlhűteni őket” – fogalmazott a férfi, aki arra is rájött, mi az ő igazi küldetése. „Sok nő, aki elvesztette a férjét, és most egyedül van a terhével, hozzám jön sminkelni. Valószínűleg olyan emberekre van szükségük, akik inspirálnak, felemelik a lelket, támogatnak, és segítenek. Ezért választottam magamnak ezt a küldetést” – tette hozzá.
A Mandiner is beszámolt róla, hogy Rebán Zsolt a második ismert magyar nemzetiségű áldozata az ukrajnai kényszersorozási gyakorlatnak. A 41 éves férfi január 18-án vesztette életét egy katonai kiképzés során, annak ellenére, hogy gyermekkora óta dokumentált, súlyos szívbetegségben szenvedett. Az eset nem előzmény nélküli: korábban Sebestyén József halála is komoly visszhangot váltott ki. Őt a nyáron hurcolták el az utcáról, és miután közölte, hogy nem kíván részt venni a háborúban, olyan bántalmazás érte, amelybe később belehalt.
Nyitókép: Tetiana DZHAFAROVA / AFP
Ezt is ajánljuk a témában
Rebán Zsolt szülei a gyász terhe alatt teljesen összetörtek.
Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.
Nem fog engedni az orosz elnök.
Mark Rutte szerint a szövetségesek egységesek Ukrajna támogatásában.
„Ez az alternatíva a Fidesszel szemben. Jól figyeljenek, és akkor majd tudnak választani” – mondta Lázár János.