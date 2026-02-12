Ft
Rendkívüli!

Eldőlt Brüsszelben: Magyarország szembe került Ukrajnával – a románokra hiába vártunk

Hírek
Vélemények
Hetilap
háború Háború Ukrajnában Sebestyén József Ukrajna sorozás orosz-ukrán háború kényszersorozás

Ez még provokációnak is beillik: bemutatta az ukrán lap, miért nem kellett bevonulnia a hadseregbe egy sminkesnek

2026. február 12. 18:12

Mindeközben kényszersorozás során hunyt el egy súlyos szívbetegségben szenvedő magyar.

2026. február 12. 18:12
null

Egy érdekes történetet osztott meg az Unian. Jegor Andrjusin sminkes és blogger történetét idézte fel a lap, aki elmesélte, miért nem kellett bevonulnia az ukrán hadseregbe.

A férfi beszámolt róla, hogy eleinte fontolóra vette, bevonuljon a hadseregbe, ám rájött, hogy nem bírná a frontot.

„Végül rájöttem, hogy mindenkinek ott kell lennie, ahol jól érzi magát. Úgy gondoltam, hogy egy hét alatt egyszerűen meghalnék ott. Mert most veseproblémáim vannak, nem szabad túlhűteni őket” – fogalmazott a férfi, aki arra is rájött, mi az ő igazi küldetése. „Sok nő, aki elvesztette a férjét, és most egyedül van a terhével, hozzám jön sminkelni. Valószínűleg olyan emberekre van szükségük, akik inspirálnak, felemelik a lelket, támogatnak, és segítenek. Ezért választottam magamnak ezt a küldetést” – tette hozzá.

A Mandiner is beszámolt róla, hogy Rebán Zsolt a második ismert magyar nemzetiségű áldozata az ukrajnai kényszersorozási gyakorlatnak. A 41 éves férfi január 18-án vesztette életét egy katonai kiképzés során, annak ellenére, hogy gyermekkora óta dokumentált, súlyos szívbetegségben szenvedett. Az eset nem előzmény nélküli: korábban Sebestyén József halála is komoly visszhangot váltott ki. Őt a nyáron hurcolták el az utcáról, és miután közölte, hogy nem kíván részt venni a háborúban, olyan bántalmazás érte, amelybe később belehalt.

Nyitókép: Tetiana DZHAFAROVA / AFP

