Ez még provokációnak is beillik: bemutatta az ukrán lap, miért nem kellett bevonulnia a hadseregbe egy sminkesnek

Egy érdekes történetet osztott meg az Unian. Jegor Andrjusin sminkes és blogger történetét idézte fel a lap, aki elmesélte, miért nem kellett bevonulnia az ukrán hadseregbe.

A férfi beszámolt róla, hogy eleinte fontolóra vette, bevonuljon a hadseregbe, ám rájött, hogy nem bírná a frontot.

„Végül rájöttem, hogy mindenkinek ott kell lennie, ahol jól érzi magát. Úgy gondoltam, hogy egy hét alatt egyszerűen meghalnék ott. Mert most veseproblémáim vannak, nem szabad túlhűteni őket” – fogalmazott a férfi, aki arra is rájött, mi az ő igazi küldetése. „Sok nő, aki elvesztette a férjét, és most egyedül van a terhével, hozzám jön sminkelni. Valószínűleg olyan emberekre van szükségük, akik inspirálnak, felemelik a lelket, támogatnak, és segítenek. Ezért választottam magamnak ezt a küldetést” – tette hozzá.